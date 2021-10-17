https://sputnik-abkhazia.ru/20211017/sputnik-nedeli-rabochie-vstrechi-prezidenta-i-trevogi-premera-1035946074.html

Sputnik недели: рабочие встречи президента и тревоги премьера

Sputnik недели: рабочие встречи президента и тревоги премьера

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий уходящей недели в республике. 17.10.2021, Sputnik Абхазия

2021-10-17T18:17+0300

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На этой неделе ветераны Отечественной войны из Адзюбжи сначала требовали отставки министра внутренних дел, а потом решили дождаться президента, премьер-министр Анкваб обеспокоился эпидситуацией в стране, а художники решили не унывать, хоть им и негде любоваться картинным фондом.В ожидании президентаНеделя в Абхазии началась с продолжения разбирательства в конфликте между ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, депутатами Парламента и руководством Министерства внутренних дел республики, который произошел 30 сентября.11 октября в Парламенте генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба заявил, что в отношении заместителей министра внутренних дел Абхазии Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведено уголовное дело по части три статьи 288 пункт "а", который предусматривает превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы до 10 лет.В действиях депутата Гарри Кокая прокуратура усматривает признаки состава преступления, предусмотренного статьей 207 - хулиганство и оскорбление представителей власти по 321 статье УК.По словам генпрокурора, есть все доказательства, что другой депутат Алмасхан Ардзинба "в 00:10 после инцидента на набережной подъехал на своей служебной автомашин к воротам здания МВД, вытащил автомат. В отношении министра внутренних дел Дмитрия Дбар прокуратура не усматрела состава преступления, но сочла необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания на занимаемой должности.Также Адгур Агрба подчеркнул, что никто из свидетелей не говорит, что лично сам министр причинил кому-то физический вред.Пока в Парламенте шло заседание ветераны из Адзюбжи и их сторонники собрались у въезда в село с требованием о полной отставке Дбар.Глава села Дмитрий Абухба отметил, что Дмитрий Дбар принимал непосредственное участие в инциденте на набережной Махаджиров 30 сентября."Он стоял там рядом, когда его подчиненные били. Получается, что министр слепой был? Он в самой гуще был, пускай посмотрят на видео, какое он участие принимал там", – сказал он.Спустя несколько часов, с тем же требованием в Администрацию президента Абхазии отправилась делегация, состоящая из главы села Адзюбжа Дмитрия Абухба, ветеранов Зураба Кокая, Валерия Маан и главы Совета старейшин села Нугзара Кация. Самого президента в стране в эти дни не было, он находится с рабочим визитом в Москве.Делегацию принял вице-президент Бадра Гунба. Он заверил делегацию, что по возвращению президент примет решение, которое удовлетворит ветеранов войны. В ходе обсуждений членам делегации сказали, что Дмитрий Дбар, "скорее всего, будет освобожден от должности" и вопрос будет решен в их пользу, когда приедет президент.По итогу, жители Адзюбжи решили дождаться приезда президента и его решения, собравшиеся разошлись.Рабочие встречи Бжания в МосквеПрезидент Абхазии Аслан Бжания отбыл с очередным рабочим визитом в Москву в пятницу 8 октября. В рамках визита 11 октября Бжания встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным.Стороны обсудили актуальные вопросы абхазо-российского сотрудничества, в частности вопросы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.На следующий деень, 12 октября, Бжания встретился с представителями АО "Газпром промгаз" с участием ПАО "Газпром". В ходе встречи обсуждались вопросы технического задания договора на разработку Генеральной схемы и Дорожной карты газоснабжения и газификации Абхазии.Стороны также обсудили ход реализации разработки Генеральной схемы.Тем же днем Бжания встретился с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в Москве. Стороны обсудили вопросы возобновления воздушного сообщения в Абхазии. Определили порядок и схему реализации проекта, который предусматривает нормативно-правовое регулирование, разработку проектно-сметной документации, заключение базовых межправительственных соглашений.Президент Абхазии и глава Росавиации договорились о дальнейших шагах для восстановления авиасообщения между Абхазией и Россией.13 октября Аслан Бжания провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся абхазо-российского сотрудничества в сфере обороны и безопасности, в том числе финансирование расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.И наконец, 5 октября Бжания встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия с Абхазией на 2022-2025 годы.Это девятая рабочая поездка президента Абхазии Аслана Бжания в Москву. Она должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума. Президент возобновил свою поездку 8 октября.Новые руководители12 октября министр культуры Абхазии Гудиса Агрба представил коллективу Абхазского драмтеатра нового директора – Алхаса Чолокуа.В разные годы Алхас Чолокуа работал заместителем руководителя Управления информации и средств массовой коммуникации при президенте, гендиректором АГТРК, в отделе по связям с общественностью компании "А-Мобаил". С мая 2020 года он возглавлял Управление по связям со СМИ при президенте Абхазии.После отставки генерального директора Нодара Чанба 10 ноября 2020 года, Абхазский государственный драмтеатр имени Самсона Чанба почти год оставался без руководителя.Новый исполняющий обязанности главврача появился и в Республиканской больнице. Им стал хирург Эрик Хатхва. Он будет временно заменять отстраненного от должности Аполлона Гургулия.Уголовное дело против главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба завели 9 февраля 2021 года. Генпрокуратура обвиняет их в превышении должностных полномочий.Разглашение гостайны12 октября Гепрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бухгалтера–казначея Министерства обороны Абхазии по факту разглашения сведений, составляющих государственную тайну.По версии следствия, бухгалтер, действуя умышленно и нарушая закон "О государственной тайне", использовала в работе с секретными и совершенно секретными сведениями незарегистрированную в секретной части Минобороны флеш–карту.После чего, пренебрегая своими служебными обязанностями, нарушая требования о неразглашении охраняемой законом тайны, передала эту флеш-карту начальнику медпункта управления материально-технического обеспечения Минобороны.Начальник медпункта не имел права доступа к секретным и совершенно секретным сведениям, содержащимся на флеш-карте. При этом она в течение не менее двух недель использовала флеш-карту по собственному усмотрению, передавая ее третьим лицам.Что за бомбаАнонимное сообщение о взрывном устройстве в здании "Гарант-банка" в Сухуме поступило днем в среду 13 октября. К зданию приехали сотрудники МЧС и медики.Однако кинологи учебного центра МВД совместно с саперами Службы государственной безопасности и сотрудниками МЧС не обнаружили взрывное устройство в центральном офисе "Гарант-банка". Было принято решение проверить все филиалы банка, так как аноним не уточнил, где именно спрятана бомба.14 октября в Сухуме был задержан Бесик Кварацхелия, который и сделал ложный звонок о бомбе на телефон доверия МВД Абхазии.Кварацхелия дал признательные показания. Он пояснил, что не имел намерения осуществлять заявленный в МВД преступный умысел, а действовал с целью дестабилизации банковской деятельности, исходя из личного интереса.В отношении Кварацхелия возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса Абхазии "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающее срок лишения свободы до трех лет.Тревожная ситуацияКоординационный штаб по защите населения от коронавируса провел заседание в пятницу 15 октября.Премьер-министр Александр Анкваб назвал ситуацию с ростом заболеваемости в стране тревожной. Министр здравоохранения Эдуард Бутба отметил, что среднесуточные показатели заражения COVID-19 растут. Он подчеркнул, что стационар Инфекционной больницы в Сухуме заполнен, на пике возможности работает российский мобильный госпиталь, в Гудаутском госпитале открыты дополнительные места для размещения.Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность возможным ростом заболеваемости среди детей, так как в Абхазии недостаток специалистов. На заседании министр просвещения и языковой политики Инал Габлия заявил, что октябрьские каникулы в школах могут быть продлены на неделю. Такое предложение было озвучено Минздравом, объяснил он.На совещании отчитались и о сумме, потраченной на лечение пациентов с коронавирусом в 2021 году. По словам министра финансов Владимира Делба, с начала года на борьбу с коронавирусом было потрачено 368 миллионов рублей.В конце совещания Александр Анкваб заявил, что необходимо сохранить все существующие ограничительные меры в стране.Долой майнингОколо 40% оборудования для майнинга, завезенного в Абхазию официально, вывезено за пределы республики, сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Абхазии Алиас Лабахуа на пресс-конференции 15 октября.За все время в республику официально было завезено 66 тысяч 857 единиц оборудования для майнинга, также официально вывезено 27 тысяч 124 единицы.Руководитель ГТК Отар Хеция привел цифры, согласно которым с 30 марта текущего года на границе по реке Псоу было изъято 63 единицы оборудования для добычи криптовалют.Он подчеркнул, что по всем случаям заведены административные дела, материалы находятся в дознании, будут применены штрафы. При этом уголовные дела возбудить невозможно, так как по законодательству уголовная ответственность следует, только если сумма выявленных объектов составляет более 250 тысяч рублей.Трагедия в ГагреДва человека утонули утром 14 октября в акватории Гагры. Утонувшими оказались жители Липецка, Юрий Золотарев, 1957 года рождения, и Галина Стоякина, 1953 года рождения. По предварительной версии, погибшие купались в море при семибалльном шторме.Выставка на голых стенахВыставка работ абхазских художников открылась в здании Национальной картинной галереи в пятницу 15 октября.В 1999 году кирпичное здание на улице Пушкина было выделено Союзу художников Абхазии для Национальной картинной галереи. С тех пор переехать в новый дом картины так и не смогли, здание не было достроено.Художники решили взять дело в свои руки и напомнить о здании в очередной раз. Не писать письма президенту, не строчить гневные посты в Facebook, не устраивать митинги у Парламента, а организовать выставку.Идея принадлежит художнику Баталу Джапуа, его поддержали художницы Апща Хагба и Диана Хинтба. 15 октября все собрались в заброшенном здании полюбоваться работами Батала Джапуа, Руслана Габлиа, Мадины Бигуаа, Нугзара Логуа, Беслана Ласурия, Сабины Кварчелия, Саида Возба и других художников. Посетителей не смутили ни голые стены, ни заросли и разбросанный недалеко от входа мусор."Серебро" монетеПамятная монета Банка Абхазии "75 лет Победы" заняла второе место на XV международном конкурсе монет "Монетное созвездие" в номинации "Лучшее художественное решение".Автор монеты – абхазский художник Батал Джапуа. На монете изображен известный снимок армейского фоторепортера Семена Короткова "Мать". В кадре пожилая абхазская женщина Маруща Пачулия, которая держит в руках фото сына, погибшего на войне."Монетное созвездие" – авторитетный международный конкурс памятных монет на территории России. В составе его профессионального жюри специалисты крупнейших музеев, аукционных домов, нумизматических обществ, коммерческих банков, специализированных изданий о монетах разных стран.

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