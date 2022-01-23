https://sputnik-abkhazia.ru/20220123/sputnik-nedeli-podgotovka-k-vyboram-borba-s-mayningom-i-shakhmatnyy-turnir-1037258244.html

Sputnik недели: подготовка к выборам, борьба с майнингом и шахматный турнир

Sputnik недели: подготовка к выборам, борьба с майнингом и шахматный турнир

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий в республике с 17 по 23 января. 23.01.2022, Sputnik Абхазия

2022-01-23T20:10+0300

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политика

экономика

общество

абхазия

проблемы энергетической отрасли в абхазии

майнинг в абхазии

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В Общественной палате Абхазии продолжились консультации по вопросам общественно-политической ситуации в республике и выхода из политического кризиса, Центризбирком огласил календарный план мероприятий по подготовке к выборам в Народное Собрание, в селе Тамыш прошел первый международный шахматный турнир. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik Абхазия.Сария Кварацхелия, SputnikВыборы близко17 января Центризбирком Абхазии утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. Согласно нему регистрация политических партий, инициативных групп началась 21 января. В первый же день ЦИК зарегистрировал 15 инициативных групп и две политические партии по выдвижению кандидатов в депутаты. 22 января ЦИК зарегистрировал шесть инициативных групп. Регистрация продлится до 10 февраля до 18:00.Открытый разговор о политикеВ Общественной палате продолжились консультации по вопросам общественно-политической ситуации в республике и выхода из политического кризиса. В консультациях приняли участие представители политических партий, общественных организаций, научной и творческой интеллигенции, начались 12 января. Всего прошло пять встреч.Председатель Общественной палаты Гули Кичба отметила, что, несмотря на то, что консультации подошли к концу, Палата намерена и далее проводить встречи и всегда "открыта" для желающих обсудить проблемы.Внешнеполитический фронтНа этой неделе министр иностранных дел Инал Ардзинба провел ряд встреч в Сухуме.17 января состоялась встреча с полномочным представителем Абхазии в Турции Ибрахимом Авидзба, который рассказал о текущей деятельности представительства, работе, проводимой совместно с общественными организациями абхазской и кавказской диаспор в Турции, а также готовящихся к реализации инициативах в гуманитарной и культурной сферах.В тот же день Ардзинба встретился с послом Абхазии в Сирии Багратом Хутаба. Посол заявил о срочной необходимости открытия консульского отдела в Дамаске.19 января министр иностранных дел провел встречу с представителями неправительственных организаций. На ней глава дипломатического ведомства назвал недопустимыми ряд проектов международных неправительственных организаций, работающих в республике, в частности проведение организацией ПРООН в Абхазии социологического опроса среди граждан и проекте COBERM.Визит на историческую родинуДелегация представителей Федерации Абхазских культурных центров в Турции посетила Абхазию. Итоги визита подвели в пресс-центре Sputnik Абхазия.Делегация провела встречи в различных ведомствах - МВД СГБ, Государственный комитет по репатриации, МИД. Обсудили проблемы соотечественников, проживающих в Турции, а также тех, кто уже вернулся на историческую родину и постоянно проживает здесь.Обсудили возможность упрощения процедуры получения этническими абхазами, проживающими в Турции, абхазских паспортов, чтобы они без оформления виз могли приезжать в Абхазию через Россию.Договорились с Абхазским госуниверситетом о направлении в Турцию педагогов по абхазскому языку."Абхазия. Тамыш-Village 2022"В Абхазии прошел первый Международный шахматный турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022". Его провели Госкомспорт совместно с Федерацией шахмат при поддержке Минис­терства просвещения и языковой политики. Финансовую помощь турниру оказали "Унив­ерсал банк", "А-мобаи­л", Администрации Гу­лрыпшского и Очамчырского районов. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей. Sputnik Абхазия оказывает информационную поддержку первому международному турниру "Абхазия. Тамыш-Village 2022".Крещение и абхазские морозы19 января христиане Абхазии отметили Крещение Господне. В православных храмах страны прошло богослужение.Крещенскую службу в сухумском Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы провел глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.Накануне, в ночь с 18 на 19 января на водоемах Абхазии прошло освящение воды. Верующие провели обряды омовения в святой воде.Ранее Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии рекомендовала воздержаться от участия в массовых обрядах во время Крещения из-за циркуляции штамма коронавируса дельта-плюс.В ночь с 18 на 19 января в Рицинском реликтовом парке выпало до 50 сантиметров снега, на участке между 24-м и 40-м километром дороги сошли две лавины, а также повалило несколько деревьев. КПП у въезда в Рицинский парк закрыли на сутки.Как рассказал руководил Рицинского национального реликтового парка Адамур Багателия, выпало рекордное за последние 15 лет количество снега.18 января ГАИ ввела ограничения на проезд автомобилей в сторону Каманского монастыря “в целях обеспечения безопасности”. После осмотра проезжей части, идущей по направлению к Каманскому монастырю, было выявлено образование наледи, значительно затрудняющей движение машин и подвергающее угрозе жизни автомобилистов. И потому запретили проезд в этом направлении на автотранспорте, не оборудованном зимней шипованной резиной или наложенными цепями.Борьба с майнингом Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии совместно с представителями Госстандарта обнаружили действующую майнинг-ферму в селе Калдахуара Гудаутского района.На территории объекта была зафиксирована 251 единица аппаратов для добычи криптовалюты. По оперативным данным, владельцем криптофермы является Эдуард Хагуш.20 января сотрудники СГБ Абхазии совместно с представителями Госстандарта в ходе реализации оперативной информации обнаружили в селе Амжикухуа Гудаутского района майнинг-ферму. На объекте было установлено 202 единицы оборудования для добычи криптовалют.По оперативным данным, владельцами майнинг-фермы являются Андрей Мундян, Даут Габния и Руслан Григолия.Оборудование демонтировали и поместили на склад временного хранения Госстандарта республики. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалют составлены административные протоколы.

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политика, экономика, общество, абхазия, проблемы энергетической отрасли в абхазии, майнинг в абхазии