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https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/sputnik-nedeli-vtoroy-tur-vizit-v-moskvu-i-izmeneniya-v-vybornoe-zakonodatelstvo-1038346059.html
Sputnik недели: второй тур, визит в Москву и изменения в выборное законодательство
Sputnik недели: второй тур, визит в Москву и изменения в выборное законодательство
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 21 по 27 марта. 27.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-27T19:45+0300
2022-03-27T20:04+0300
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На минувшей неделе в Абхазии состоялся второй тур выборов депутатов Народного Собрания, президент и министр иностранных дел Абхазии находятся с рабочим визитом в Москве, Парламент внес изменения в закон о выборах депутатов. Об этих и других событиях минувшей недели читайте в материале Sputnik.SputnikДва тура позадиВ Абхазии состоялся второй тур выборов в Народное собрание Абхазии. Голосование проходило в 17 округах с 8:00 до 20:00 в субботу 26 марта. На 17 вакантных мест в Парламенте претендовали 34 кандидата в дептаты.27 марта Центризбирком подвел предварительные итоги. В 16 округах были избраны парламентарии, в одном, Маякском округе, кандидаты набрали одинаковое количество голосов и потому там назначены перевыборы.По данным главы ЦИК Дмитрия Маршания, в ходе голосования поступила жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, который сообщил, что не все бюллетени были подписаны наблюдателями с его стороны. Однако Центризбирком не рассматривает эту жалобу, так как обращение в участковую или окружную комиссию не поступало.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах тогда были избраны депутаты, в 17 был назначен второй тур, еще в одном, Гудаутском округе № 18, - повторные выборы, которые пройдут 14 мая.Удержать и помочьПравительство Абхазии намерено принять решение о регулировании ценообразования на определенные ввозимые продукты питания. В списке будет около десяти позиций. Кабмин может ограничить предел возможных оптовых и розничных наценок.Члены правительства обсудили и меры поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. Речь шла о снижении или освобождении от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от налога на добавленную стоимость.А 23 марта в правительстве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с производителями хлеба. Стороны обсудили проблемы пекарей. Правительство отметило, что готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию предпринимателей на рынке мукомольной продукции.На встрече обсудили и вопрос роста цен на хлебобулочные изделия. Учитывая низкий уровень доходов населения в весенний период, эту меру решили отложить до наступления летнего курортного сезона. В случае если производители будут уходить в убыток, они будут получать дотации от государства.Изменение выборов и помощь многодетным21 марта в Народном Собрании прошло одно из последних заседании VI созыва Парламента. Депутаты приняли ряд законопроектов и изменений в действующие законы.Позже появилась информация о том, что депутаты на экстренном заседании 22 марта отменили принятые поправки. Однако, спикер Парламента, Валерий Кварчия на пресс-конференции 24 марта заявил, что поправки остаются в силе, так как внеочередное заседание было проведено с нарушением регламента.Кроме того, на заседании 21 марта парламентарии приняли постановление об избрании на должность председателя Верховного суда республики Саиды Бутба.Встречи в Москве22 марта глава дипломатического ведомства Абхазии Инал Ардзинба с рабочим визитом отбыл в Москву. В этот же день он встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым. Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества.Ардзинба принял участие в заседании рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием представителей различных фракций Госдумы России. По итогам встречи было принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений.В пятницу, 25 марта, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с пресс-секретарем президента России, замруководителя Администрации президента Дмитрием Песковым. Стороны обсудили актуальные аспекты международной информационной политики, текущие тенденции медийного пространства, согласовали вопрос оказания техподдержки со стороны России в модернизации информационных сайтов и систем Абхазии.На уходящей недели в Москву с рабочим визитом отбыл президент Аслан Бжания. Глава государства встретился с вице-премьером Правительства России Александром Новаком. Стороны обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации республики, а также вопросы ценообразования на нефтепродуктыТакже Бжания встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что Россия довольна развитием политического диалога и военно-технического сотрудничества с Абхазией и впредь намерена их развивать.Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия будет активно способствовать и развитию контактов Абхазии с ДНР и ЛНР.Еще одна встреча прошла 25 марта у Аслана Бжания в Кремле - с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Обсуждались вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, в том числе текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики, ход реализации программы формирования общего социально-экономического пространства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220327/podvedeny-predvaritelnye-itogi-vtorogo-tura-parlamentskikh-vyborov-v-abkhazii-1038342136.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/kvarchiya-samurzakantsy-dolzhny-imet-pravo-vosstanovit-abkhazskoe-grazhdanstvo-1038260865.html
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Sputnik недели: второй тур, визит в Москву и изменения в выборное законодательство

19:45 27.03.2022 (обновлено: 20:04 27.03.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии
Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 21 по 27 марта.
На минувшей неделе в Абхазии состоялся второй тур выборов депутатов Народного Собрания, президент и министр иностранных дел Абхазии находятся с рабочим визитом в Москве, Парламент внес изменения в закон о выборах депутатов. Об этих и других событиях минувшей недели читайте в материале Sputnik.
Sputnik

Два тура позади

В Абхазии состоялся второй тур выборов в Народное собрание Абхазии. Голосование проходило в 17 округах с 8:00 до 20:00 в субботу 26 марта. На 17 вакантных мест в Парламенте претендовали 34 кандидата в дептаты.
27 марта Центризбирком подвел предварительные итоги. В 16 округах были избраны парламентарии, в одном, Маякском округе, кандидаты набрали одинаковое количество голосов и потому там назначены перевыборы.
ЦИК Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
ЦИК объявил предварительные итоги второго тура парламентских выборов
12:26
По данным главы ЦИК Дмитрия Маршания, в ходе голосования поступила жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, который сообщил, что не все бюллетени были подписаны наблюдателями с его стороны. Однако Центризбирком не рассматривает эту жалобу, так как обращение в участковую или окружную комиссию не поступало.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах тогда были избраны депутаты, в 17 был назначен второй тур, еще в одном, Гудаутском округе № 18, - повторные выборы, которые пройдут 14 мая.
Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2022
Выборы в Парламент Абхазии - 2022
Часть вторая: как проходили парламентские выборы в Абхазии
Вчера, 20:56

Удержать и помочь

Правительство Абхазии намерено принять решение о регулировании ценообразования на определенные ввозимые продукты питания. В списке будет около десяти позиций. Кабмин может ограничить предел возможных оптовых и розничных наценок.
Члены правительства обсудили и меры поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. Речь шла о снижении или освобождении от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от налога на добавленную стоимость.
Кабинет Министров Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2022
В Абхазии
Правительство намерено регулировать ценообразование на некоторые ввозимые продукты питания
21 марта, 21:06
А 23 марта в правительстве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с производителями хлеба. Стороны обсудили проблемы пекарей. Правительство отметило, что готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию предпринимателей на рынке мукомольной продукции.
На встрече обсудили и вопрос роста цен на хлебобулочные изделия. Учитывая низкий уровень доходов населения в весенний период, эту меру решили отложить до наступления летнего курортного сезона. В случае если производители будут уходить в убыток, они будут получать дотации от государства.
Хлеб. - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2022
Бизнес в убытке: с какими проблемами столкнулись производители хлеба в Абхазии
23 марта, 10:20

Изменение выборов и помощь многодетным

21 марта в Народном Собрании прошло одно из последних заседании VI созыва Парламента. Депутаты приняли ряд законопроектов и изменений в действующие законы.
Во втором и окончательном чтении внесли изменения в Конституционный закон "О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия". Согласно изменениям, депутатом Парламента может быть избран гражданин Республики Абхазия, владеющий государственным (абхазским) и русским языками.
В первом чтении приняли постановление о социальной поддержке многодетных семей. Многодетными считаются семьи, в которых три и более ребенка. Согласно закону, один из родителей обладает правом на государственное пособие, сумма рассчитывается на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку, совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 18 лет, детей, учащихся в средних или высших учебных заведениях до окончания ими обучения, но не более, чем до достижения им 23 лет.
В первом чтении утвердили и изменения в трудовой кодекс. Теперь минимальный размер месячной заработной платы устанавливается Кабинетом министров и не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (8200 рублей).
В окончательном чтении внесены изменения в Гражданский кодекс республики и закон "Об актах гражданского состояния".
Согласно изменениям, в статью 47 часть 1 Гражданского кодекса вносится дополнение, предусматривающее предоставление гражданам Абхазии, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории республики, права не только на перемену, но и на восстановление абхазской национальной принадлежности.
Позже появилась информация о том, что депутаты на экстренном заседании 22 марта отменили принятые поправки. Однако, спикер Парламента, Валерий Кварчия на пресс-конференции 24 марта заявил, что поправки остаются в силе, так как внеочередное заседание было проведено с нарушением регламента.
Валерий Кварчия - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2022
Пресс-центр
Кварчия: самурзаканцы должны иметь право восстановить абхазскую принадлежность
23 марта, 11:35
Кроме того, на заседании 21 марта парламентарии приняли постановление об избрании на должность председателя Верховного суда республики Саиды Бутба.

Встречи в Москве

22 марта глава дипломатического ведомства Абхазии Инал Ардзинба с рабочим визитом отбыл в Москву. В этот же день он встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым. Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ардзинба принял участие в заседании рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием представителей различных фракций Госдумы России. По итогам встречи было принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений.
В пятницу, 25 марта, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с пресс-секретарем президента России, замруководителя Администрации президента Дмитрием Песковым. Стороны обсудили актуальные аспекты международной информационной политики, текущие тенденции медийного пространства, согласовали вопрос оказания техподдержки со стороны России в модернизации информационных сайтов и систем Абхазии.
В Администрации Президента РФ состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба с Пресс-секретарем Президента РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
В Абхазии
Вопросы международной информационной политики обсудили Инал Ардзинба и Дмитрий Песков
25 марта, 15:28
На уходящей недели в Москву с рабочим визитом отбыл президент Аслан Бжания. Глава государства встретился с вице-премьером Правительства России Александром Новаком. Стороны обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации республики, а также вопросы ценообразования на нефтепродукты
Также Бжания встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что Россия довольна развитием политического диалога и военно-технического сотрудничества с Абхазией и впредь намерена их развивать.
Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия будет активно способствовать и развитию контактов Абхазии с ДНР и ЛНР.
Документ - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2022
Сверить часы: о чем говорили Лавров и Бжания
25 марта, 12:07
Еще одна встреча прошла 25 марта у Аслана Бжания в Кремле - с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Обсуждались вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, в том числе текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики, ход реализации программы формирования общего социально-экономического пространства.
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