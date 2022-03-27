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Sputnik недели: второй тур, визит в Москву и изменения в выборное законодательство

Sputnik недели: второй тур, визит в Москву и изменения в выборное законодательство

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 21 по 27 марта. 27.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-27T19:45+0300

2022-03-27T19:45+0300

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На минувшей неделе в Абхазии состоялся второй тур выборов депутатов Народного Собрания, президент и министр иностранных дел Абхазии находятся с рабочим визитом в Москве, Парламент внес изменения в закон о выборах депутатов. Об этих и других событиях минувшей недели читайте в материале Sputnik.SputnikДва тура позадиВ Абхазии состоялся второй тур выборов в Народное собрание Абхазии. Голосование проходило в 17 округах с 8:00 до 20:00 в субботу 26 марта. На 17 вакантных мест в Парламенте претендовали 34 кандидата в дептаты.27 марта Центризбирком подвел предварительные итоги. В 16 округах были избраны парламентарии, в одном, Маякском округе, кандидаты набрали одинаковое количество голосов и потому там назначены перевыборы.По данным главы ЦИК Дмитрия Маршания, в ходе голосования поступила жалоба от кандидата в депутаты Амирана Какалия, который сообщил, что не все бюллетени были подписаны наблюдателями с его стороны. Однако Центризбирком не рассматривает эту жалобу, так как обращение в участковую или окружную комиссию не поступало.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли 12 марта. На 35 мест претендовали 123 кандидата. В 17 округах тогда были избраны депутаты, в 17 был назначен второй тур, еще в одном, Гудаутском округе № 18, - повторные выборы, которые пройдут 14 мая.Удержать и помочьПравительство Абхазии намерено принять решение о регулировании ценообразования на определенные ввозимые продукты питания. В списке будет около десяти позиций. Кабмин может ограничить предел возможных оптовых и розничных наценок.Члены правительства обсудили и меры поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. Речь шла о снижении или освобождении от ввозного НДС некоторых групп товаров, дополняющих существующий реестр позиций, освобожденных от налога на добавленную стоимость.А 23 марта в правительстве состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с производителями хлеба. Стороны обсудили проблемы пекарей. Правительство отметило, что готово рассмотреть и принять ряд мер по поддержанию предпринимателей на рынке мукомольной продукции.На встрече обсудили и вопрос роста цен на хлебобулочные изделия. Учитывая низкий уровень доходов населения в весенний период, эту меру решили отложить до наступления летнего курортного сезона. В случае если производители будут уходить в убыток, они будут получать дотации от государства.Изменение выборов и помощь многодетным21 марта в Народном Собрании прошло одно из последних заседании VI созыва Парламента. Депутаты приняли ряд законопроектов и изменений в действующие законы.Позже появилась информация о том, что депутаты на экстренном заседании 22 марта отменили принятые поправки. Однако, спикер Парламента, Валерий Кварчия на пресс-конференции 24 марта заявил, что поправки остаются в силе, так как внеочередное заседание было проведено с нарушением регламента.Кроме того, на заседании 21 марта парламентарии приняли постановление об избрании на должность председателя Верховного суда республики Саиды Бутба.Встречи в Москве22 марта глава дипломатического ведомства Абхазии Инал Ардзинба с рабочим визитом отбыл в Москву. В этот же день он встретился с госсекретарем Союзного государства России и Белорусcии Дмитрием Мезенцевым. Стороны обсудили вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества.Ардзинба принял участие в заседании рабочей группы на тему "Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией" с участием представителей различных фракций Госдумы России. По итогам встречи было принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений.В пятницу, 25 марта, в Москве состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с пресс-секретарем президента России, замруководителя Администрации президента Дмитрием Песковым. Стороны обсудили актуальные аспекты международной информационной политики, текущие тенденции медийного пространства, согласовали вопрос оказания техподдержки со стороны России в модернизации информационных сайтов и систем Абхазии.На уходящей недели в Москву с рабочим визитом отбыл президент Аслан Бжания. Глава государства встретился с вице-премьером Правительства России Александром Новаком. Стороны обсудили вопросы реализации Дорожной карты по оптимизации энергообеспечения и разработки генеральной схемы газификации республики, а также вопросы ценообразования на нефтепродуктыТакже Бжания встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он отметил, что Россия довольна развитием политического диалога и военно-технического сотрудничества с Абхазией и впредь намерена их развивать.Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Россия будет активно способствовать и развитию контактов Абхазии с ДНР и ЛНР.Еще одна встреча прошла 25 марта у Аслана Бжания в Кремле - с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Обсуждались вопросы двустороннего социально-экономического сотрудничества, в том числе текущей финансовой помощи, энергообеспечения Абхазии и инвестиционной политики, ход реализации программы формирования общего социально-экономического пространства.

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