https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/sputnik-nedeli-yubiley-tkuarchala-i-pereimenovanie-sukhumskikh-ulits-1038582069.html

Sputnik недели: юбилей Ткуарчала и переименование сухумских улиц

Sputnik недели: юбилей Ткуарчала и переименование сухумских улиц

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 4 по 10 апреля. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

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абхазия

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На уходящей неделе депутаты VI созыва Парламента Абхазии провели последнее заседание, в МИД прошла встреча с представителями НПО, Министерства здравоохранения Абхазии и Чеченской Республики договорились о сотрудничестве, а Сухуме решили переименовать две улицы. Об этих и других главных событиях читайте в еженедельном обзоре Sputnik Абхазия.Сария Кварацхелия, SputnikПоследнее заседание5 апреля в Сухуме состоялось последнее заседание уходящего VI созыва Парламента Абхазии.Напоследок депутаты приняли поправки в Трудовой кодекс, изменили регламент работы Народного Собрания и попытались внести новшества в порядок избрания депутатов. Депутат Лаша Ашуба выступил с инициативой добавить в критерии для кандидатов в депутаты наличие высшего образования. Однако это вызвало противоречия среди парламентариев, и в итоге вопрос был снят с повестки.Вместе с тем, по инициативе Алхаса Джинджолия были приняты поправки, касающиеся регламента работы Парламента. Теперь парламентские комитеты ежеквартально должны предоставлять отчеты о выполнении плана законотворческой деятельности и ежегодно предоставлять отчет об итогах работы, который заслушивается на сессии Парламента.А пресс-служба Парламента ежемесячно должна информировать избирателей о проделанной работе через информационную программу на государственном телевидении и радио.Новые мостыАбхазия и Чеченская Республика будут сотрудничать в области медицины. В понедельник 4 марта министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба с рабочим визитом посетил Грозный, где у него состоялись встречи с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым, вице-премьером Эльханом Сулеймановым и министром здравоохранения Идрисом Байсултановым.Теперь абхазские врачи смогут повышать квалификацию в Республиканском клиническом центре в Грозном. Также глава Минздрава Чечни отметил, что проведет переговоры с ректором Чеченского медицинского института о предоставлении квот для абхазских абитуриентов. Договорились и о поставках кислорода из Грозного в Абхазию в случае необходимости.Новый министрУходящая неделя ознаменовалась и кадровыми перестановками. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ об освобождении заместителя секретаря Совета безопасности Даура Кове и о его назначении на пост министра культуры.Ранее пост главы Минкультуры занимал Гудиса Агрба, которого указом президента освободили от должности 11 февраля. Временное исполнение обязанностей министра культуры было возложено на замглавы Минкультуры Динару Смыр.Грузинского флага здесь не будет8 апреля в медиацентре МИД Абхазии прошла встреча главы дипломатического ведомства Инала Ардзинба с представителями неправительственных организаций, работающих на территории республики.Повышенная активность грузинских и западных спецслужб вызывает беспокойство в Министерстве иностранных дел Абхазии, заявил глава дипведомства Инал Ардзинба. Более тщательно работать заставляет и напряженная геополитическая ситуация.На совещании представители НПО отчитались по реализуемым в Абхазии проектам. Вопросы вызвала программа Движения против голода "Совершенствование местного управления с помощью инклюзивного подхода в области развития". Она предполагает встречу абхазских фермеров с грузинскими в третьих странах “для обмена опытом”. Ардзинба заявил о приостановке проекта на территории Абхазии.По убеждению Ардзинба, подобные программы необходимо блокировать в республике так как они работают в интересах Грузии. Он отметил, что цель прогрузинских проектов - поглощение абхазских территорий и установление здесь грузинской власти. Министр иностранных дел призвал неправительственные организации Абхазии к открытому диалогу.Спорное решениеДепутаты Сухумского городского собрания приняли решение о переименовании двух столичных улиц - Сахарова и Шотландской и присвоении им имен абхазских генералов Гиви Агрба и Владимира Аршба. Однако это вызвало широкий общественный резонанс. Общественная палата Абхазии выступила за сохранение прежних названий столичных улиц Сахарова и Шотландской. При этом, Общественная палата предложила присвоить имена прославленных абхазских генералов другим столичным улицам.Абхазские наблюдателиДелегация из Абхазии приняла участие в выборах президента Южной Осетии в качестве международных наблюдателей. Выборы президента Южной Осетии пройдут в воскресенье, 10 апреля. На территории республики и за ее пределами откроются 76 избирательных участков - 72 в Южной Осетии, два во Владикавказе и по одному в Москве и Сухуме.Ткуарчалу 809 апреля городу Ткуарчал исполнилось 80 лет. Он был образован в 1942 году и за короткое время стал одним из крупнейших центров добычи каменного угля на Северном Кавказе. А в годы Великой Отечественной войны ткуарчалский уголь был единственным топливом для кораблей Черноморского флота.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ткуарчал оказался в блокаде. Но город смог выстоять. Однако война нанесла непоправимый урон - была разрушена практически вся промышленная инфраструктура.Сейчас стоит на пути восстановления, и его жители возлагают большие надежды на летний туристический сезон.Культурная связьРоссийский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова впервые с гастрольной программой приедет в Абхазию.Со 2 по 5 мая труппа покажет четыре спектакля:В Абхазию приеде более 70 актеров и других работников театра, несколько фур с декорациями, костюмами, реквизитом и техническим оборудованием.Гастроли Волковского театра пройдут в рамках программы "Большие гастроли", которая реализуется Росконцертом по поручению Министерства культуры России.

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