https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/sputnik-nedeli-den-pobedy-pamyat-o-vladislave-i-sportivnye-dostizheniya-1039113975.html

Sputnik недели: День Победы, память о Владиславе и спортивные достижения

Sputnik недели: День Победы, память о Владиславе и спортивные достижения

Информационное агентство Sputnik подготовило обзор наиболее значимых событий уходящей недели с 9 по 15 мая. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T20:35+0300

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SputnikДень ПобедыВ этом году День Победы 9 Мая в Абхазии встретили торжественными мероприятиями и возложили цветы к памятникам погибших в годы Великой Отечественной войны.В Сухуме отмечать День Победы начали у памятника Неизвестному солдату, где прошло возложение цветов и митинг.К памятнику возложили цветы президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств Абхазии, депутаты Народного Собрания, руководители ведомств, представители Посольства России в Абхазии, сотрудники государственных, общественных организаций, представители духовенства, жители республики.Там же состоялось торжественное прохождение парадных расчетов. В праздничном марше приняли участие парадные расчеты Министерства обороны Абхазии, седьмой российской военной базы, Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.В Гудауте также возложили цветы в память о погибших солдатах. Вечный огонь зажег единственный ветеран войны, оставшийся в живых Рубен Керопян.Акция "Бессмертный полк" в этом году прошла в Сухуме, Гагрском, Гудаутском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах.На площади Багапша в Сухуме прошел концерт с участием местных ансамблей и артистов.В Доме культуры Очамчыры прошел концерт с участием хореографического коллектива "Ерцаху", детских коллективов и певцов. Концерт после памятного митинга состоялся и в Ткуарчале на площади у Дворца культуры.Праздничный вечер в Сухуме завершился салютом.День рождения первого президентаПервому президенту Абхазии, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" I степени, Герою Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.Руководство и общественность Абхазии возложили цветы у Мемориала Ардзинба в Нижней Эшере.А в Гудауте ко Дню рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба организовали выставку и концерт.Днем в Гудаутском государственном музее Отечественной войны Народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась выставка фотографий "Владислав вчера, сегодня, завтра". В экспозиции фотографии первого президента и его письменный стол.Затем площади у музея прошел концерт, приуроченный ко дню рождения Владислава Ардзинба. На нем выступили детские творческие группы, школьники, а также артисты абхазской эстрады.Повторные выборы в ПарламентПовторные выборы в Народное Собрание Абхазии в Гудаутском городском округе №18 прошли в субботу 14 мая.По предварительным итогам ЦИК, победу в них одержал Леонид Лакербая.Выборы прошли на двух избирательных участках округа. На депутатское место претендовали лидер партии "Айтайра", бывший премьер-министр Леонид Лакербая и экс-прокурор Беслан Таркил.15 мая ЦИК также зарегистрировал Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по избирательному округу №8 (Маякский). Повторные выборы пройдут здесь 28 мая, всего зарегистрировано пять кандидатов.Вопросы энергетики12 мая президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по вопросам энергетики и незаконной добычи криптовалют.Президент подчеркнул, что недостаточные усилия в борьбе с майнингом стали причиной сохранения в республике тенденции перерасхода электроэнергии.Премьер-министру Александру Анкваб и руководителю Администрации президента Алхасу Квициниа было поручено определить меру ответственности руководителей ведомств, задействованных в борьбе с майнингом, и принять соответствующие дисциплинарные решения.Упрощенный переход12 мая вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание рабочей группы по вопросам, связанным с упрощением пересечения государственной границы между Россией и Абхазией.Во встрече приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, руководители СГБ, МВД, МИД и Министерства юстиции.По итогам заседания руководителям профильных ведомств было поручено разработать предложения по упрощению пересечения государственной границы во время летнего курортного сезона для дальнейшего их обсуждения в межведомственном формате.Цены за проездОколо двух недель назад в Сухуме распространились слухи о подорожании цены за проезд в общественном транспорте.Распоряжения о поднятии цен на проезд в сухумском общественном транспорте нет, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Сухумского атотранспортного предприятия Леонид Шулумба.В Министерстве экономики Sputnik сообщили, что письмо от АТП с просьбой о рассмотрении вопроса поднятия цен к ним поступило. Минэк, в свою очередь, должен "подкрепить цифры расчетами" и подготовить предложение.Однако распоряжение о поднятии цен может исходить только от Кабинета министров, а такового, по сообщению пресс-службы правительства, пока что нет.Память о поэтеЦеремония возложения цветов к памятнику Народного поэта Абхазии Баграта Шинкуба в честь 105-летия со дня его рождения состоялась в Сухуме 12 мая.В мероприятии приняли участие руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания, а также представители творческой и научной интеллигенции, родственники поэта, учащиеся сухумских школ.В честь памятной даты АбИГИ провел в Сухуме первые Международные Шикубовские чтения.Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.Неклубничный сезонВ прошлом году в Абхазии собрали более двух тысяч тонн клубники, чуть более 400 тонн из этого объема было экспортировано в Россию. В этом году по данным ТПП объем урожая будет ниже и экспорт, соответственно, уменьшится.Специалисты Палаты в апреле и начале мая посетили 29 клубничных хозяйств в Гулрыпшском и Очамчырском районах и на месте ознакомились с технологией выращивания ягод и возникающими в этом деле трудностями.По словам фермеров, на спад объема урожая повлияло в основном повышение цен на удобрения и тепличные конструкции, а также погодные условия.Осквернение памятиВ начале недели стало известно о разорении четырех могил в пантеоне на Сухумской горе.От рук вандалов пострадали надгробные плиты советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба, его супруги - педагога Татьяны Конджария, бывшего министра юстиции Абхазской АССР Темура Кецба. На памятниках откручены бронзовые образы покойных. Кроме того, вандалы демонтировали бронзовый бюст советского государственного деятеля Григория Пилия, которого первым похоронили в национальном пантеоне.Выставка иконВыставка канонической православной иконописи "Святые воины", посвященная Победе в Великой Отечественной войне, открылась в Каманском монастыре в среду 11 мая.На выставке представили около 50 работ, в которых отражены изобразительные приемы древнерусского и византийского уставного иконописания. Экспонаты выставки были представлены иконописцами объединения Тамбовских художников-иконописцев "Къ Свету".Представленные иконы выполнены на липовых досках с использованием только натуральных материалов левкасн – левкасный грунт, сусальное золото, минеральные пигменты, стертые на желтке куриного яйца, копаловый лак с воском. Кроме икон, выставлена и живопись, связанная с духовной тематикой.Памятник героям11 мая в Крыму открыли памятник абхазским солдатам, павшим в Великой Отечественной войне при обороне и освобождении полуострова.В торжественной церемонии участвовала делегация из Абхазии, в частности, министр культуры Даур Кове, представители Минобороны Олег Аршба и Илья Гамисония, а также замглавы МИДа Одиссей Бигвава.Монумент выполнен из гранита, он стал частью мемориального комплекса в Крыму. Авторы обелиска – абхазские художники Руслан Габлиа и Амиран Адлейба.Спортивные достиженияНа уходящей неделе в Абхазии состоялись спортивные соревнования по настольному теннису, прошел волейбольный турнир среди мужских команд памяти заслуженного тренера СССР и Абхазии Роберта Диленяна, продолжился чемпионат республики по футболу.Неделя в республике была ознаменована несколькими событиями, которые привлекли внимание любителей спорта. 13-15 мая в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр в Сухуме проходил турнир по волейболу среди мужских команд памяти заслуженного тренера СССР и Абхазии, за луженного работника физической культуры и спорта, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роберта Диленяна.Победу в турнире одержала команда из Северной Осетии.Первый тур командного чемпионата Абхазии по настольному теннису прошел 14-15 мая в Сухуме.Команды играли в два тура по круговой системе. По итогам двух туров команды, занявшие 1-4 места сыграли полуфинал и финал, где разыграли призовые места. Главный судья - Руслан Сарьян.В чемпионате приняли участие 60 спортсменов в составе 9 команд: "Сухум", "АГУ", "Новый район (Сухум)", "Гагра", "Гал", "Ткуарчал", "Очамчыра", "Гулрыпш" и "РДЮСШ-игр".В День Победы 9 Мая на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся матч ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Западного и Восточного фронтов, который был приурочен к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.Команда ветеранов Западного фронта одержала победу над командой Восточного фронта со счетом 5:2В конце матча Федерация футбола Республики Абхазия наградила участников матча кубками и медалями.10 мая в Гагре стартовал второй круг чемпионата Абхазии по футболу.В матче между второй и седьмой командой турнира играли "Гагра" и очамчырский "Ерцаху". Игра завершилось со счетом 2:0 в пользу гагрской команды.На следующий день, 11 мая в Гудауте местная "Рица" приняла галский "Самурзакан". В этом матче с разгромным счетом 6:0 победила гудаутская команда.12 мая в Новом Афоне состоялась центральная игра, "Афон" принимал лидера чемпионата сухумский "Нарт". Матч завершился уверенной победой "Афона" со счетом 4:2.Матч между "Садзом" и "Динамо" завершился победой столичных футболистов со счетом 2:1.Приятным событием недели стала новость о том, что юный теннисист из Абхазии Астамур Кация зачислен в Адлерскую теннисную академию. Тринадцатилетний игрок занимается теннисом на протяжении восьми лет.За последние годы он занимал первые места в своей возрастной категории во всех турнирах в которых участвовал.Сейчас он готовится к первенству Южного Федерального округа, который пройдет в Адлере с 16 по 22 мая.13 мая в матче молодежного первенства России по футболу встречались московские клубы ЦСКА и "Локомотив". Игра завершилась вничью 1:1, но этого результата хватило для того, чтобы армейцы стали чемпионами России.В составе ЦСКА выступает абхазский футболист Заур Тарба, который уже во второй раз завоевал чемпионский титул с командой.Московская команда выиграла титул за тур до окончания сезона, набрав 63 очка. На втором месте идет "Ростов" - 59 очка, на третьем — "Локомотив" 53 очка.Для ЦСКА это второе чемпионство подряд и третье в истории: армейцы успешно защитили титул, завоеванный в сезоне-2020/21.11-14 мая в Краснодаре прошел Кубок Краснодарского края по тайскому боксу, где абхазские спортсмены выступили удачно.Абхазские спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей.Кроме того, лучшим бойцом турнира был признан спортсмен из Абхазии Сероб Геворгян. В соревнованиях приняли участие более 300 участников.

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