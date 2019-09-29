Sputnik недели: День освобождения Сухума, модернизация армии и суд

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 23 по 29 сентября, читайте в нашем материале.

На прошедшей неделе в Абхазии произошли значимые события, заслуживающие внимание читателей. Среди главных тем – День освобождения Сухума, объявление даты инаугурации вновь избранного президента, финансирование Россией модернизации абхазской армии.

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День освобождение Сухума

Главное событие недели отмечали 27 сентября. В этот день в 1993 году Абхазская армия освободила столицу Абхазии Сухум, который более года находился в руках грузинских оккупантов.

В этот памятный день, в Сухуме прошли различные мероприятия, подготовленные столичной администрацией – ветераны войны, родные погибших на войне и руководство республики возложили цветы к мемориалу в парке Славы. Также, на Гумистинском мосту открыли мемориальные доски добровольцам погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.

© Sputnik / Бадри Есиава Памятную доску в честь погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии открыли на мемориальном комплексе у Гумистинского моста

Кроме того, в Абхазской государственной филармонии прошел праздничный концерт с участием певцов абхазской эстрады, а также местных творческих коллективов. А на набережной Махаджиров открылась выставка и плэнер, посвященные Дню освобождения города.

© Sputnik / Бадри Есиава Шествие с флагом в честь освобождения Сухума

Кроме того, у Колоннады на набережной состоялось соревнование по брейк-дансу, затем в на набережной Махаджиров прошло шествие с флагами. Также 27 сентября во Дворце спорта имени Багапш открылся XXIII международный турнир по волейболу "Кубок Победы и Независимости Абхазии", который продлится до 2 октября.

Дата инаугурации президента

На минувшей неделе стала известна дата инаугурации вновь избранного президента Абхазии. Как рассказал Sputnik избранный вице-президент Аслан Барциц, инаугурация состоится 9 октября.

© Sputnik / Михаил Мокрушин Инаугурация избранного президента Абхазии Рауля Хаджимба

По его словам, сейчас идет подготовка к предстоящей инаугурации избранного президента страны.

Инаугурация пройдет в том же ключе, что и в 2014 году, рассказал корреспонденту Sputnik премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. По его словам, в самой процедуре церемонии торжественного вступления главы государства в должность ничего не меняется. После произнесения клятвы спикер Парламента республики вручит Раулю Хаджимба гербовые печати, штандарт, посох и шашку.

Об исчезновении теннисистки

В понедельник 23 сентября Министерство внутренних дел Абхазии сообщило, что исчезновение 14-летней Эрики Кварчия носит исключительно частный характер.

"Правоохранительные органы не зафиксировали наличие общественно опасных деяний со стороны фигурантов инцидента с исчезновением Эрики Кварчия. Вопрос носит исключительно частный характер", - отметили в пресс-службе ведомства.

Эрика Кварчия авиарейсом Самара - Москва прибыла в аэропорт Внуково вечером 18 сентября, и до 21 сентября о ее местонахождение ничего не было известно.

МВД Абхазии совместно с российскими коллегами вело работу по поиску 14-летней Эрики Кварчия.

Финансирование Абхазской армии

Еще одно важное событие произошло на прошедшей неделе, президент России Владимир Путин 23 сентября поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.

Соглашение между Абхазией и Россией предусматривает оснащение Абхазской армии современными видами вооружения, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.

"В первую очередь речь идет о финансировании расходов, связанных с модернизацией Вооруженных сил Абхазии, в том числе поэтапная унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат", - сказал Джоджуа.

Согласно распоряжению Владимира Путина, Минобороны России поручено провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.

© Sputnik Принятие присяги новобранцами абхазской армии

23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.

Встречаем "Князя Владимира"

Сухумский морской порт готовят к заходу круизного лайнера "Князь Владимир". Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводит дноуглубительные работы, из моря выгребают ил и грунт. Это необходимо для того, чтобы круизный лайнер безопасно смог пришвартоваться на Сухумском морском вокзале.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Дноуглубительные работы в сухумском порту

До начала выгреба ила и грунта специалисты провели замеры, водолазы проверили морское дно на наличие техногенных объектов - свай, твердых бытовых отходов или же взрывоопасных предметов.

Круизный лайнер "Князь Владимир" прибудет в тестовом режиме в порт Сухума в октябре 2019 года. В 2020 году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России.

Освобождение Джгамазия

Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии 25 сеньтября вынесла решение о досрочном освобождении Роберта Джгамазия, осужденного за убийство дочери Анжелы Джгамазия в июне 2017 года.

30 августа 2019 года адвокат осужденного Роберта Джгамазия Марина Тания обратилась в Гулрыпшский районный суд с ходатайством о его освобождении по болезни. У Джгамазия рак легких четвертой степени, что официально подтверждено медиками и приобщено к делу.

© Fotolia / Thodonal Судебный молоток и книги

В настоящее время осужденный находится в Республиканской больнице, где проходит курс химиотерапии. Гулрыпшский районный суд отказал в ходатайстве. Защита обратилась в Верховный суд страны.

17 апреля 2018 года Сухумский районный суд приговорил Роберта Джгамазия к 11 годам лишения свободы за убийство своей падчерицы Анжелы Джгамазия.

Тело Анжелы Джгамазия с огнестрельным ранением в затылочную область головы было обнаружено 17 июня 2017 года в районе села Баслата Сухумского района.

Роберт Джгамазия был задержан по подозрению в убийстве дочери в селе Акуаскьа Очамчырского района 26 сентября 2017 года.

Без чемпионата по футболу

Для того, чтобы объявить о переносе на 2020 год чемпионата и Кубка страны по футболу и обсудить возможный выход из сложившейся ситуации, Федерация футбола страны 25 сентября организовала встречу с представителями клубов.

Директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко отметил, что с 2013 по 2017 годы в чемпионате Абхазии участвовало десять команд. В 2018 году отказались выступать ткуарчалский "Шахтер", сухумский "Абазг", "Спартак" из Гулрыпша и очамчырский "Эрцаху".

"В сентябре 2019 года по регламенту соревнований мы должны были начать 27-й чемпионат, но в связи с тем, что команды "Афон" и "Самурзакан" отказались выступать, Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить и чемпионат, и Кубок республики", - сказал Федоренко.

Поэтому было принято решение перенести чемпионат и Кубок страны по футболу на весну 2020 года. Таким образом, проведение чемпионата снова вернется на систему "весна-осень". "При этом совет Федерации футбола решил провести турнир для оставшихся четырех команд, чтобы они не теряли игровую практику. Турнир запланировано начать с 10 октября и завершить 21 ноября. В связи со сложившейся ситуацией мы должны выслушать присутствующих и принять решение", - отметил директор футбольной лиги Абхазии.

CC0 Федерация футбола приняла решение о переносе чемпионата и Кубока страны по футболу на весну 2020 года

Хоровая капелла Абхазии

Абхазская государственная хоровая капелла впервые выступила в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского в рамках XV Международного осеннего хорового фестиваля имени профессора Тевлина в среду 25 сентября.

В фестивальной программе также участвовали ведущие профессиональные исполнительские коллективы России: Академический большой хор "Мастера хорового пения", Государственная академическая капелла России имени Александра Юрлова, Государственный академический Московский областной хор имени Андрея Кожевникова, Московский государственный академический камерный хор.

© Sputnik / Максим Блинов Выступление Абхазской государственной хоровой капеллы в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского

Программа хоровой капеллы из Абхазии состояла из народных и авторских композиций, таких как "Азар", "Атларчопа", "Песня ранения", "Аураашьа" и других произведений. Солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба исполнила соло в Духовном концерте Нодара Чанба и произведении Сезара Франка "Panis Angelicus".