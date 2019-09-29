Sputnik недели: День освобождения Сухума, модернизация армии и суд

На прошедшей неделе в Абхазии произошли значимые события, заслуживающие внимание читателей. Среди главных тем – День освобождения Сухума, объявление даты инаугурации вновь избранного президента, финансирование Россией модернизации абхазской армии.
Sputnik
День освобождение Сухума
Главное событие недели отмечали 27 сентября. В этот день в 1993 году Абхазская армия освободила столицу Абхазии Сухум, который более года находился в руках грузинских оккупантов.
В этот памятный день, в Сухуме прошли различные мероприятия, подготовленные столичной администрацией – ветераны войны, родные погибших на войне и руководство республики возложили цветы к мемориалу в парке Славы. Также, на Гумистинском мосту открыли мемориальные доски добровольцам погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
Кроме того, в Абхазской государственной филармонии прошел праздничный концерт с участием певцов абхазской эстрады, а также местных творческих коллективов. А на набережной Махаджиров открылась выставка и плэнер, посвященные Дню освобождения города.
Кроме того, у Колоннады на набережной состоялось соревнование по брейк-дансу, затем в на набережной Махаджиров прошло шествие с флагами. Также 27 сентября во Дворце спорта имени Багапш открылся XXIII международный турнир по волейболу "Кубок Победы и Независимости Абхазии", который продлится до 2 октября.
Дата инаугурации президента
На минувшей неделе стала известна дата инаугурации вновь избранного президента Абхазии. Как рассказал Sputnik избранный вице-президент Аслан Барциц, инаугурация состоится 9 октября.
По его словам, сейчас идет подготовка к предстоящей инаугурации избранного президента страны.
Инаугурация пройдет в том же ключе, что и в 2014 году, рассказал корреспонденту Sputnik премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. По его словам, в самой процедуре церемонии торжественного вступления главы государства в должность ничего не меняется. После произнесения клятвы спикер Парламента республики вручит Раулю Хаджимба гербовые печати, штандарт, посох и шашку.
Об исчезновении теннисистки
В понедельник 23 сентября Министерство внутренних дел Абхазии сообщило, что исчезновение 14-летней Эрики Кварчия носит исключительно частный характер.
"Правоохранительные органы не зафиксировали наличие общественно опасных деяний со стороны фигурантов инцидента с исчезновением Эрики Кварчия. Вопрос носит исключительно частный характер", - отметили в пресс-службе ведомства.
Эрика Кварчия авиарейсом Самара - Москва прибыла в аэропорт Внуково вечером 18 сентября, и до 21 сентября о ее местонахождение ничего не было известно.
МВД Абхазии совместно с российскими коллегами вело работу по поиску 14-летней Эрики Кварчия.
Финансирование Абхазской армии
Еще одно важное событие произошло на прошедшей неделе, президент России Владимир Путин 23 сентября поручил подписать Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию Вооруженных сил Абхазии.
Соглашение между Абхазией и Россией предусматривает оснащение Абхазской армии современными видами вооружения, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа.
"В первую очередь речь идет о финансировании расходов, связанных с модернизацией Вооруженных сил Абхазии, в том числе поэтапная унификация стандартов военного управления, материально-технического обеспечения, денежного довольствия и других социальных выплат", - сказал Джоджуа.
Согласно распоряжению Владимира Путина, Минобороны России поручено провести с участием МИДа России переговоры с абхазской стороной и по достижении договоренности подписать Соглашение.
23 августа министр обороны Абхазии Мираб Кишмария встретился в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили Соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Встречаем "Князя Владимира"
Сухумский морской порт готовят к заходу круизного лайнера "Князь Владимир". Госкомпания "Абхазское морское пароходство" проводит дноуглубительные работы, из моря выгребают ил и грунт. Это необходимо для того, чтобы круизный лайнер безопасно смог пришвартоваться на Сухумском морском вокзале.
До начала выгреба ила и грунта специалисты провели замеры, водолазы проверили морское дно на наличие техногенных объектов - свай, твердых бытовых отходов или же взрывоопасных предметов.
Круизный лайнер "Князь Владимир" прибудет в тестовом режиме в порт Сухума в октябре 2019 года. В 2020 году планируется наладить регулярное морское сообщение между портами Абхазии и России.
Освобождение Джгамазия
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии 25 сеньтября вынесла решение о досрочном освобождении Роберта Джгамазия, осужденного за убийство дочери Анжелы Джгамазия в июне 2017 года.
30 августа 2019 года адвокат осужденного Роберта Джгамазия Марина Тания обратилась в Гулрыпшский районный суд с ходатайством о его освобождении по болезни. У Джгамазия рак легких четвертой степени, что официально подтверждено медиками и приобщено к делу.
В настоящее время осужденный находится в Республиканской больнице, где проходит курс химиотерапии. Гулрыпшский районный суд отказал в ходатайстве. Защита обратилась в Верховный суд страны.
17 апреля 2018 года Сухумский районный суд приговорил Роберта Джгамазия к 11 годам лишения свободы за убийство своей падчерицы Анжелы Джгамазия.
Тело Анжелы Джгамазия с огнестрельным ранением в затылочную область головы было обнаружено 17 июня 2017 года в районе села Баслата Сухумского района.
Роберт Джгамазия был задержан по подозрению в убийстве дочери в селе Акуаскьа Очамчырского района 26 сентября 2017 года.
Без чемпионата по футболу
Для того, чтобы объявить о переносе на 2020 год чемпионата и Кубка страны по футболу и обсудить возможный выход из сложившейся ситуации, Федерация футбола страны 25 сентября организовала встречу с представителями клубов.
Директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко отметил, что с 2013 по 2017 годы в чемпионате Абхазии участвовало десять команд. В 2018 году отказались выступать ткуарчалский "Шахтер", сухумский "Абазг", "Спартак" из Гулрыпша и очамчырский "Эрцаху".
"В сентябре 2019 года по регламенту соревнований мы должны были начать 27-й чемпионат, но в связи с тем, что команды "Афон" и "Самурзакан" отказались выступать, Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить и чемпионат, и Кубок республики", - сказал Федоренко.
Поэтому было принято решение перенести чемпионат и Кубок страны по футболу на весну 2020 года. Таким образом, проведение чемпионата снова вернется на систему "весна-осень". "При этом совет Федерации футбола решил провести турнир для оставшихся четырех команд, чтобы они не теряли игровую практику. Турнир запланировано начать с 10 октября и завершить 21 ноября. В связи со сложившейся ситуацией мы должны выслушать присутствующих и принять решение", - отметил директор футбольной лиги Абхазии.
Хоровая капелла Абхазии
Абхазская государственная хоровая капелла впервые выступила в Большом зале Московской консерватории имени Чайковского в рамках XV Международного осеннего хорового фестиваля имени профессора Тевлина в среду 25 сентября.
В фестивальной программе также участвовали ведущие профессиональные исполнительские коллективы России: Академический большой хор "Мастера хорового пения", Государственная академическая капелла России имени Александра Юрлова, Государственный академический Московский областной хор имени Андрея Кожевникова, Московский государственный академический камерный хор.
Программа хоровой капеллы из Абхазии состояла из народных и авторских композиций, таких как "Азар", "Атларчопа", "Песня ранения", "Аураашьа" и других произведений. Солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера" Алиса Гицба исполнила соло в Духовном концерте Нодара Чанба и произведении Сезара Франка "Panis Angelicus".