Sputnik месяца: возвращение вируса, решение по границе и новый Кабмин

Июль в Абхазии оказался еще одним летним месяцем без туристов, в стране был сформирован новый состав Кабинета министров, российская сторона приняла решение по открытию границы с Абхазией.

В июле в Абхазии произошла новая вспышка коронавируса, были назначены новые министры, руководители Госкомитетов и главы Госкомпаний, желавшие поступить в АГУ абитуриенты получили неожиданный подарок от руководства вуза, а в последний день месяца пришла долгожданная новость – граница с Россией будет открыта.

Sputnik

Опять COVID



Долгое время в Абхазии не было новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако 22 июля Министерство здравоохранения республики сообщило о том, что вирус диагностирован у двоих мужчин.

24 июля Минздрав заявил еще о пяти инфицированных, затем новые случаи стали выявлять ежедневно. Итог месяца – 46 новых случаев COVID-19, два пациента скончались, таким образом, за все время пандемии в республике зафиксировали 84 случая коронавирусной инфекции, жертвами болезни стали три человека.

Проверка на готовность

Новая вспышка коронавируса совпала с приездом в Абхазию делегаций Минздрава России и Роспотребнадзора. Российские специалисты признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, а работу Республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам.

Также делегация из России совместно со специалистами СЭС и Минтуризма Абхазии проинспектировала места размещения туристов в республике. Глава Минтуризма Абхазии Теймуаз Хишба подчеркнул, что большинство объектов показали высокий уровень готовности к приему туристов, те объекты, к которым были нарекания, должны привести исправить нарушения до открытия абхазо-российской границы.

Долгожданное решение

В последний день месяца из Москвы, куда накануне с визитом отправился президент Аслан Бжания, пришла долгожданная новость – Россия открывает границу с Абхазией.

"Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - сообщили в российском оперштабе по коронавирусу.

Граница со стороны России должна открыться уже во второй половине дня 1 августа, однако решения о том, когда именно границу откроет и Абхазия, пока нет.

Согласно последнему распоряжению президента Абхазии Аслана Бжания, ограничения на пересечение абхазо-российской границы были продлены до 4 августа.

Пресс-конференции и 100 дней Бжания

2 июля президент Абхазии Аслан Бжания провел свою первую с момента официального вступления в должность главы государства пресс-конференцию, на которую были приглашены представители абхазских СМИ. Примерно за два часа беседы с прессой Бжания ответил на 31 вопрос из разных областей - о пандемии и экономике, прогнозах и задачах на будущее.

На следующий день Аслан Бжания провел еще одну пресс-конференцию в режиме онлайн для российских журналистов. В ходе этого мероприятия он рассказал, что пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в Сухум на открытие памятника авиаторам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Также Бжания затронул тему абхазо-грузинских отношений.

23 июля исполнилось 100 дней с момента вступления Аслана Бжания в должность президента страны.

Все в сборе

24 июля истек срок, отпущенный президенту для формирования нового состава Кабмина. В июле Кабмин Абхазии был полностью сформирован. Кроме того, в июле были назначен ряд руководителей государственных служб и госкомпаний.

Так, Манана Гургулия возглавила Государственное информационное агентство "Апсныпресс", Государственную миграционную службу республики возглавил Рамин Габлая, Тимур Агрба стал начальником Управления капитального строительства республики, Генеральным директором Госкомпании "Арсныргылара" стал Руслан Тванба, Михаил Логуа возглавил РУП "Черноморэнерго".

28 июля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамба Секретарем Совета безопасности республики.

Без экзаменов

Из-за эпидемиологической ситуации в стране приемная комиссия Абхазского государственного университета решила изменить правила поступления в вуз в этом году.

Приемная комиссия Абхазского государственного университета приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов.

"Из-за того что ситуация в стране с коронавирусом в последнее время ухудшилась, мы приняли решение принять абитуриентов без экзаменов во избежание распространения вируса", - сообщил Sputnik первый проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия.

Также он добавил, что есть еще одна причина, почему студентов приняли без экзаменов.

Он объяснил это тем, что в этом году по первым вступительным экзаменам стало ясно, что общий уровень знаний абитуриентов "оставляет желать лучшего". Именно поэтому приемная комиссия решила не испытывать дальше студентов, а проверить их знания на первой сессии.

"В период карантина школы были закрыты, именно поэтому абитуриенты не смогли должным образом подготовиться к вступительным экзаменам", - рассказал Маландзия.

В этом году в Абхазский государственный университет было подано 668 заявок на поступление.

Выборы в Парламент

12 июля в Абхазии прошли выборы в Парламент республики. По итогам выборов по Гудаутскому избирательному округу №18, был избран Алхас Хагба, по Отхарскому избирательному округу №14, Алмасхан Барцыц. По Кындыгскому избирательному округу №31 Гарри Кокая.

Кандидатами на выборах депутата Парламента по Бзыбскому избирательному округу №10 были Тимур Бейя и Тамази Лейба. Ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В связи с этим Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы по этому округу 13 сентября.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Июльские праздники

Каждую первую субботу июля в Сухуме отмечают день города, но в связи с пандемией коронавируса в этом году торжественных церемоний и развлекательной программы не было. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился с поздравительной речью к сухумчанам через СМИ.

Ко дню города в столице Абхазии открылась выставка картин "Сухум. Праздник, который всегда с тобой", организованная Союзом художников Абхазии. На выставке были представлены работы известных и молодых абхазских художников, посвященные ежедневной жизни города, пейзажам, культурным и архитектурным памятникам довоенного и послевоенного Сухума.

Всего для открытия выставки были отобраны 50 работ и были представлены цитаты из воспоминаний Осипа Мандельштама, Константина Паустовского и Антона Чехова о поездках в Абхазию.

23 июля в Абхазии отметили День флага. В Сухуме состоялись мото- и велозаезды, факельное шествие с участием молодежных организаций, волонтеров и всех желающих. Участники шествия пронесли по набережной полотнище флага.

Вечером на площади у Абхазского драмтеатра прошло праздничное представление с участием коллектива "Кавказ", Государственного оркестра народных инструментов имени Отара Хунцария, Детской хореографической студии "Яйрума" при Госансамбле "Шаратын".

31 июля в республике был объявлен выходной в честь мусульманского праздника Курбанныхуа. Из-за пандемии праздничные мероприятия, которые традиционно проходят в Сухуме и Гудауте на Курбанныхуа, в этом году были отменены.

Спорт вернулся

В июле в Абхазии провели несколько спортивных мероприятий, отложенных или перенесенных из-за пандемии коронавируса.

15 июля завершился чемпионат по волейболу среди мужских команд, турнир по женскому волейболу имени Леонида Аргун выиграла команда "Гудаута", с 24 по 30 июля прошел Республиканский теннисный турнир, посвященный памяти первого президента Федерации тенниса, героя Абхазии Салыбея Ардзинба.

Обладателем Суперкубка Абхазии по футболу стал Сухумский "Нарт".

Признание абхазской журналистики

В четверг 9 июля Союз журналистов Абхазии приняли в Международную федерацию журналистов в качестве ассоциированного члена. К этому событию профессиональное сообщество республики шло два года.

Международная федерация журналистов занимается защитой трудовых, социальных и экономических прав журналистов, вопросами безопасности и профессионального развития.

Вступление в Международную федерацию журналистов имеет для СЖ Абхазии большое значение - это помощь, поддержка, освоение новых площадок, выстраивание отношений с зарубежными коллегами, продвижение профессии.