Sputnik недели: остановка ИнгурГЭС, снег в субтропиках и охота на майнеров

Главные события недели - остановка на ремонт ИнгурГЭС, совещание президента Абхазии по вопросам энергетической отрасли, состояние здоровья госпитализированного в Москву с COVID-19 премьер-министра республики и многое другое, в обзоре Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Борьба с COVID-19

В Сухуме начала работу мобильная бригада для оказания помощи больным с COVID-19 при амбулаторном центре. Медики оказывают помощь тем, кто самостоятельно не может прийти в медучреждение и получить необходимые процедуры.

По просьбе Минобороны республики в Абхазии продолжил работу российский мобильный многопрофильный госпиталь, который был командирован в Сухум до 18 января. За все время работы мобильного госпиталя медицинские специалисты Южного военного округа провели более пяти тысяч ПЦР-исследований.

Начальник госпиталя Минобороны России Абдулмеджид Магомедов был награжден Минздравом Абхазии медалью "За заслуги перед отечественным здравоохранением".

В московской клинике продолжает лечение от COVID-19 премьер-министр республики Александр Анкваб. 18 января появилась информация о том, что главу правительства подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

20 января министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в эфире Абхазского телевидения уточнил, что состояние Александра Анкваб все еще оценивается как стабильно тяжелое.

Коронавирус у премьер-министра Абхазии был выявлен 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь. Через три дня было решено, что Анкваб продолжит лечение в Москве.

Всего с начала пандемии Абхазия потратила на борьбу с коронавирусом более чем 400 миллионов рублей. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Джансух Нанба в эфире Абхазского телевидения.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 23 января составляет 11158 человек. 159 летальных случаев. Выздоровели 8947 человек.

Ремонт ИнгурГЭС и охота на майнеров



Работу ИнгурГЭС остановили на три месяца в среду 20 января. До конца апреля 2021 года на станции будут проводить ремонт деривационного тоннеля. Восстановлению подлежит аварийный участок длиной в два с половиной километра, общая протяженность тоннеля составляет 15 километров.

19 января РУП "Черноморэнерго" сообщило о том, что в Абхазии будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками на энергосистему страны. В этот же день произошла авария на воздушной линии "Калдахуара", часть Гудауты осталась без электричества.

В Сухуме также фиксировались частые отключения электричества, в том числе аварийные. Так в районе Синопа произошло кабельное повреждение, из-за которого вся береговая часть столицы от Красного моста до улицы Воронова оставалась без электричества.

20 января гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа в интервью Абхазскому телевидению заявил, что Абхазии может не хватить согласованных с Россией 800 миллионов киловатт-часов в рамках перетока электроэнергии по причине высокого уровня потребления в республике.

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В пятницу президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике.

Президент привел цифры потребления электроэнергии и отметил, что в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление увеличилось на 21 процент.

Аслан Бжания дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии. Штабом будет руководить глава администрации, также в его состав войдут начальник милиции, прокурор и энергетик.

Бжания отметил, что если по каждому району не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления электроэнергии до уровня 2019 года плюс пять процентов, глава администрации, начальник милиции, прокурор, энергетик района получат строгий выговор, в следующий понедельник – увольнение с работы.

В тот же день во всех районах страны распоряжениями глав были сформированы оперштабы и поставлены задачи по ежедневному мориторингу ситуации на местах. Каждый районный штаб должен ежедневно докладывать итоги проведенных мероприятий в Администрацию президента.

В некоторых районах показателей по снижению потребления электроэнергии решили достигнуть, введя график веерных отключений электричества. Так, 23 января в трех районах Абхазии – Гудаутском, Гагрском и Очамчырском - ввели веерные отключения.

Глава государства также провел встречу с представителями Парламента, чтобы ввести штрафы и уголовную ответственность для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей, законодательная инициатива об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях будет представлена в Парламенте в ближайший понедельник.

Глава МВД Абхазии Дмитрий Дбар назвал эти меры крайне необходимыми и отметил, что их принятие Парламентом будет существенной помощью правоохранительным органам в борьбе с незаконным подключением к энергосетям.

В воскресенье 24 января МВД Абхазии сообщило о массовом рейде, в ходе которого были обесточены фермы по добыче криптовалют общей мощностью около 25 мегаватт.

Снег в субтропиках

19 января практически по всей Абхазии выпал снег. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии вели работы на республиканской трассе в Сухумском и Гудаутском районе, где образовалась наледь, из-за чего движение пустили по военно-сухумской дороге через село Нижняя Эшера.

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Православный праздник

В Абхазии до 10 февраля, согласно распоряжению президента, запрещены все массовые мероприятия в закрытых помещениях и рекомендовано не посещать религиозные объекты. Несмотря на это, православные республики отметили праздник Крещения Господне. Все храмы республики провели богослужения и обряды омовения. Так крещенские купания прошли у источника Святого Василиска в селе Каманы. Православные верующие приняли участие в водосвятном молебне.

Ранее главный санитарный врач Абхазии рекомендовала не принимать участие в крещенских купаниях из-за неблагоприятной эпидемобстановки в связи с коронавирусной инфекцией.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) со своими семьями также совершили обряд омовения в святой воде в ночь с 18 на 19 января.

Крещенские купания организованы на территории базы в специальных купелях, а также на прибрежной части военной базы на берегу Черного моря в специально оборудованном водном пространстве.

Новости туротрасли

В Абхазии впервые появится отель для семейного отдыха в "турецком" формате, то есть будет предусмотрена система, напоминающая турецкую "все включено". Туроператор TUI Россия планирует запустить свою фирменную семейную концепцию FUN&SUN в 42 отелях в девяти странах. Впервые такая семейная концепция будет представлена в Абхазии в мае. Решение туроператора связывают с тем, что республика с очень высокой вероятностью будет летом открыта для туризма.

В пятницу 22 января Министерство по курортам и туризму Абхазии выбрало победителя конкурса на разработку туристического бренда республики. Прием заявок на участие в конкурсе Минтуризма начался 15 ноября. Всего для участия в конкурсе поступило 54 макета, из которых жюри отобрали десять работ, которые были выставлены на голосование на сайте ведомства.

По итогам голосования членов жюри победителем стал логотип дизайнера из Санкт-Петербурга с изображением мандарина, который к тому же набрал наибольшее количество голосов в онлайн-голосовании. Однако жюри сошлось во мнении, что макет бренда должен быть доработан.

Пропажа туристки

В среду 20 января на пульт дежурного МЧС Абхазии поступил сигнал о пропаже туристки. Женщину искали в ущелье реки Жоэквара, где ее последний раз видели. Позже сотрудники МЧС Абхазии приостановили поиски гражданки России Елены Федотовой, так как ее видели вне зоны поисков, проходивших в Жоэкварском ущелье.

В дежурную часть УВД по Гагрскому району сообщение о пропаже Елены Федотовой поступило 18 января. В ведомство обратилась подруга Федотовой, жительница Нижнего Новгорода, заявив, что женщина пропала накануне, примерно в 22:30. Обстоятельства пропажи не уточняются.

По состоянию на 24 января информации о ходе и результатах поисков нет.

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