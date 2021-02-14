Sputnik недели: назад в школу, правоохранители в больнице и железные перспективы

На этой неделе президент Абхазии принял решение о продлении и смягчении антиковидных мер, руководство провело ряд встреч по возобновлению инфраструктурных объектов, правоохранители посетили Республиканскую больницу, а национальные общины республики высказались в поддержку Владимира Путина.

Смягчение ограничений

По решению президента Абхазии коронавирусные ограничения в республике были продлены до 10 марта.

Под запретом все еще остается проведение свадебных, торжественных и иных массовых мероприятий, работа фитнес-центров, плавательных бассейнов, деятельность СПА-салонов и саун, образовательных кружков и игровых центров.

Сохраняется обязательное требование к водителям и пассажирам общественного транспорта на ношение медицинских масок. Рынки на территории республики так же продолжат работать в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой.

Однако были введены и послабления. Так, с 15 февраля разрешена работа детских садов и начальной школы, учеников с 1 по 4 классы. С 22 февраля в школу смогут ходить и ученики с 5 по 11 классы.

С 15 февраля разрешена деятельность учреждений культуры с учетом соблюдения утвержденных распоряжением государственных санитарно-гигиенических норм и правил.

Объектам общепита разрешено работать на открытом воздухе (на верандах и террасах) с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.

С 22 февраля кафе и рестораны могут вернуться к обычному режиму работы, при условии расстановки столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра), заполняемости не более 50 процентов посадочных мест.

Новые пути

9 февраля Парламент Абхазии обратился в Госдуму России с заявлением о том, что республика готова на равноправных условиях участвовать в проекте по открытию железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию.

11 января 2021 года Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам встречи стороны решили возобновить железнодорожное сообщение между странами.

Предполагается, что железная дорога пройдет по восточному Азербайджану и позволит Армении впервые с 1992 года запустить прямые поезда в Россию, а также получить выход на Иран. Баку, в свою очередь, после более 30 лет блокировки сможет наладить сообщение с отделенным Арменией эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — и получить выход к Турции.

Востоковед Карине Геворкян в эфире Sputnik отметила, что адресованное Абхазией России предложение об открытии железной дороги в Армению по своей территории достаточно перспективное, однако его можно реализовать, лишь решив политические вопросы.

"В перспективе диверсификация коммуникаций выгодна любой стороне, так как мы понимаем, что на сегодняшний день, после подписания трехстороннего заявления, после второй Карабахской войны может быть открыта железная дорога через Азербайджан", - сказала Геворкян.

По ее словам, в этом случае армянский транзит может потерять уже Грузия. Предложение Абхазии связано с тем беспокойством, которое возникло среди грузинских экспертов и политиков.

Геворкян отметила, что Россия заинтересована в бесперебойности коммуникационных контактов с Арменией, учитывая то, что страны союзные, есть российская база и нет общей границы.

В целом она отметила, что после событий в Карабахе страны региона активизировались, чтобы не потерять прибыли от транзита.

Свое мнение по поводу предложения абхазского парламента высказал и Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

"Были серьезные дискуссии на эту тему, но тогда не смогли договориться, потому что грузинская сторона настаивала на том, чтобы участок железной дороги в Абхазии назывался так, как было в советское время – абхазский участок грузинской железной дороги. Абхазская сторона не соглашалась на это", - сказал Сергей Шамба.

Он выразил уверенность в том, что в регионе пора начать мирное сосуществование, залогом этого являются экономические процессы, в которых должны быть задействованы все заинтересованные стороны.

Научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с радио Sputnik также отметил ряд препятствий для реализации этого проекта.

"Технические препятствия - это то, что дорога идет почти вплотную к морскому побережью на курортной территории. Насколько я помню, в советское время эта дорога не использовалась для грузового сообщения. Что касается политического препятствия, то Абхазия не граничит с Арменией, и значит, нужно договариваться с Грузией об условиях транзита. Абхазские власти, скорее всего, начнут с Грузией такие переговоры, потому что они означали бы признание независимости республики", - подчеркнул политолог.

По мнению эксперта, на такие переговоры Грузия вряд ли согласится. Несмотря на то, что всегда можно найти дипломатические развязки, к примеру, соглашение о торговле товарами между Россией и Грузией, но пока этот проект не работает, и перспективы в этом плане не очень оптимистичные, говорит Силаев.

11 февраля в Росавиации прошли консультации по вопросу восстановления авиасообщения в Сухумском аэропорту.

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Нерадько в Москве. Стороны подробно обсудили организацию проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта, также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружений аэропорта и организации системы управления воздушным движением.

Кристина Озган отметила, что абхазская сторона ожидает, что работы по проектированию объектов аэропортового комплекса будут начаты в этом году. В этой связи она обратилась с просьбой оказать содействие в определении критериев выбора подрядных организаций на выполнение проектно-изыскательских работ. Александр Нерадько подтвердил готовность Росавиации оказать всестороннее содействие. Уже 12 февраля Министерство экономики Абхазии объявило о наборе специалистов в сфере авиации для прохождения переподготовки в вузах России.

Назад в СССР

В Галском районе Абхазии могут восстановить спортивную базу, где в советское время тренировались сборные по гребле на байдарках и каноэ.

В конце 2020 года в республику приехала делегация из России оценить масштабы работы, которые предстоит провести. В состав делегации вошли советник министра спорта России Михаил Дремов и вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов.

Делегацию, которая посетила Абхазию, в ближайшее время примет министр спорта России, и будет принято окончательное решение относительно гребной базы в Галском районе.

Гребная база "Речх" когда-то была центром подготовки советских спортсменов. Байдарочники приезжали туда несколько раз в год, чтобы подготовиться к чемпионатам Европы, мира и Олимпийским играм. Кроме того, здесь проходили чемпионаты СССР на дистанциях в 250, 500 и 1000 метров.

Отчет Генпрокуратуры

В среду 10 февраля состоялась расширенная коллегия Генеральной прокуратуры Абхазии, которая была посвящена итогам 2020 года.

В 2020 году в Абхазии было зарегистрировано 762 преступления, что на 29 преступлений больше, чем за аналогичный период предыдущего, 2019 года. Раскрываемость тяжких преступлений по расследованным и направленным в суд делам составляет 45,5% с учетом лиц, объявленных в розыск, местонахождение которых не установлено, 59,4%.

В 2020 году было зарегистрировано 164 кражи, что составляет 22% от общего количества преступлений. Правоохранители зарегистрировали 37 преступлений, относящихся к корыстно-насильственным, это похищения граждан, разбойные нападения, грабежи, что на девять преступлений меньше, чем в 2019 году.

Что касается похищений людей, в 2020 году было два преступления, из которых одно раскрыто, тогда как в 2019 году из трех похищений не раскрыли ни одного. Сложной остается ситуация с незаконным оборотом наркотиков и немедицинским потреблением психотропных и сильнодействующих веществ. В 2020 году было зарегистрировано 221 преступление, это больше на 14 единиц, чем в 2019 году.

За отчетный период в республике произошло 198 дорожно-транспортных происшествий, погибло 57 человек, по 51 ДТП возбуждены уголовные дела. За аналогичный период 2019 года было 197 ДТП, погибло 56 человек.

Преступления и наказания: Генпрокуратура представила статистику за 2020 год

Также в Генпрокуратуре заявили, что расследование дела по тройному убийству на набережной Сухума Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава находится на завершающей стадии. Первый заместитель генпрокурора Дамир Квициния отметил, что длительность расследования связана с проведением необходимых исследований, в том числе экспертиз на территории Российской Федерации.

На коллегии выступил президент Абхазии Аслан Бжания, который сказал, что в абхазском законодательстве большое количество пробелов, которыми пользуются люди, склонные совершать преступления.

"Ни одно дело маломальский значимое не выйдет из поля моего контроля, чтобы сложилась правильное представление о работниках генпрокуратуры, чтобы я не ошибся в них. Это очень важно, потому, что нет другого ведомства более важного на этом историческом этапе, которое могло бы сыграть существенную роль в построении государства", - сказал Бжания.

Он подчеркнул, что, если позволять расхищать средства, которые есть, можно развалить страну.

"Вы же хорошо представляете масштабы нанесенного нам ущерба. Цифр огромное количество, а в тюрьмах реально никто не сидит. Есть разные причины в том числе, пробелы в законодательстве, но если это не исправите вы, кто это будет исправлять?", - задался он вопросом.

Президент отметил, что заявленная Генпрокуратурой борьба с коррупцией должна носить не декларативный характер, в этом направлении нужно работать. Кроме того он добавил, что Генпрокуратура должна наладить эффективное взаимодействие с судейским корпусом.

"Прокуратура ходатайствует об одной мере пресечения, суд принимает решение о том, что мера пресечения должна быть иной. Посмотрите, такой разброс нам нужен или нет. Меру пресечения можно поменять, например беременной женщине, посадить ее под домашний арест, остальных нужно отправлять в тюрьму. Вносите изменения в уголовный кодекс, на этом этапе по-другому не получается", - заявил Аслан Бжания.

Он также заметил, что в проект законопроекта об организованной преступности, который был направлен в Парламент бывшим президентом, нужно внести изменения.

"Там есть альтернативные санкции в отношении организаторов или лидеров преступного мира, восемь и 15 лет. А в чем необходимость наличия альтернативных санкций в отношении идеологически устойчивых преступников, для чего мы даем возможность нашим коллегам сомневаться какое решение надо принимать – 15 лет и точка, верхняя планка", - сказал президент.

Аслан Бжания отметил, что к 1 апреля должны быть подготовлены изменения в законопроекты, направленные на борьбу с преступлениями коррупционной направленности и организованной преступности.

"Особенно в части расходование бюджетных средств, государственных денег, там надо посмотреть и убрать все пробелы", - заметил глава государства.

Правоохранители в РБ

В декабре 2020 года на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии были опубликованы результаты проверки целевого использования выделенных из госбюджета средств для Республиканской больницы.

По информации Генпрокуратуры, главный врач больницы Аполлон Гургулия и его заместитель Георгий Воуба заключили договор с индивидуальным предпринимателем Асланом Цкуа. По договору, они передали в безвозмездном порядке Цкуа реагенты, приобретенные за счет республиканского бюджета на сумму 1 262 456 рублей. Реагенты были использованы для оказания платных лабораторных услуг пациентам лаборатории Республиканской больницы.

Кроме того, согласно договору, были выделены штатные сотрудники медперсонала больницы для обеспечения коммерческой деятельности в интересах Цкуа. Таким образом, Генпрокуратура вынесла представление министру здравоохранения Абхазии о необходимости привлечения к дисциплинарной ответственности Гургулия и Воуба, так как их действия свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекшем причинение имущественного ущерба государственному учреждению.

25 января Георгий Воуба написал опровержение. Заместитель главного врача Республиканской больницы Абхазии заявил о необходимости провести дополнительную проверку по факту причинения имущественного вреда медучреждению. В своем заявлении Георгий Воуба утверждает, что прокурорская проверка была проведенеа "не в полном объеме, однобоко", что привело к необоснованным и голословным выводам.

Воуба отметил, что работает врачом в Республиканской больнице уже более 20 лет и за все это время не получал дисциплинарных взысканий.

"Я всегда исполняю свои функциональные обязанности честно и добросовестно", - говорит он в заявлении. По словам заместителя главврача, Генпрокуратура в качестве доказательств использовала показания сотрудников больницы, с которыми он долгое время конфликтует "по причине их неадекватного отношения к работе".

В заявлении Воуба отмечает, что, согласно Уголовному кодексу Абхазии, за причинение имущественного ущерба госучреждению следует уголовная ответственность, однако в отношении него все еще не было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело против Гургулия и Воуба по факту превышения должностных полномочий и хищения имущества медучреждения, все же было возбуждено Генпрокуратурой 9 февраля.

10 февраля в социальных сетях распространилась информация о том, что в Республиканской больнице спецподразделением МВД была предпринята попытка задержания Воуба и Гургулия, которая не увенчалась успехом.

В интервью телеканалу Абаза ТВ, депутат Парламента Алхас Джинджолия подтвердил информацию, что в больнице находились сотрудники силовых органов, которые пытались задержать руководство медучреждения. Джинджолия призвал Генпрокуратуру к "более корректным действиям", так как никто не пытается укрыться от правосудия и противодействовать ему.

"Вечером, после нашего визита (в Республиканскую больницу – ред.) состоялся, по рассказам, чуть ли не штурм кабинетов. Это ни в какие ворота не лезет, не думаю, что была какая-то необходимость так воздействовать", - сказал он.

Однако 11 февраля Генеральная прокуратура заявила, что в Республиканской больнице не проводились мероприятия по попытке задержания Воуба и Гургулия.

"Специальное подразделение МВД РА обеспечивало охрану места производства следственных действий, служебных кабинетов руководства и иных помещений больницы. Перед началом проведения обыска в кабинете заместителя главного врача Воуба Г.В последний воспрепятствовал его производству, и в последующем родственники Воуба Г.В. и медицинский персонал больницы также пытались учинить препятствия работе следственных органов", - говорится в заявлении.

После инцидента группа врачей Абхазии обратилась с заявлением к президенту и Парламенту республики и назвала действия прокуратуры в здании медучреждения "агрессивными, унижающими и оскорбляющими честь и достоинство, как отдельных врачей, так и всего медицинского сообщества".

По мнению врачей, Генпрокуратура не установила никаких признаков уголовного преступления в отношении Воуба и Гургулия, на просьбу Воуба провести дополнительную проверку не среагировала и через две недели возбудила уголовное дело.

В заявлении говорится, что для проведения обыска в кабинетах главврача и его заместителя, здание и прилегающая территория Республиканской больницы были оцеплены сотрудниками МВД, "которые были в масках, со служебными собаками, как будто готовили захват особо опасных сотрудников или террористов".

Также врачи заявили, что в результате агрессивных действий сотрудников правоохранительных органов у Георгия Воуба произошел сердечный приступ, и ему была экстренно оказана медицинская помощь.

Тем временем, по словам врачей, сотрудники прокуратуры, несмотря на просьбы врачей, продолжали требовать провести обыск в кабинете Воуба без его присутствия и даже пытались взломать кабинет. Медперсонал был вынужден согласиться на обыск в их присутствии, так как "была практически парализована работа больницы, пациенты оставались без должного внимания".

В связи с инцидентом группа медиков обратилась к президенту Абхазии и Парламенту с требованием провести расследование и дать правовую и морально-этическую оценку действиям Генпрокуратуры и МВД, так как их поведение повлекло ухудшение состояния здоровья некоторых больных. Реакции от Парламента Абхазии и главы государства еще не последовало.

Назначения и отставки

На текущей неделе президент Абхазии Аслан Бжания подписал несколько указов о назначении новых лиц на руководящие посты. 10 февраля Гурам Инапшба был освобожден от должности председателя Государственного таможенного комитета. На его место был назначен бывший министр внутренних дел Отар Хеция.

Указом президента от исполнения обязанностей был освобожден глава администрации Очамчырского района Станислав Амичба. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Артимон Габелая.

10 февраля Аслан Бжания подписал указ о назначении Роберта Киут председателем Службы государственной безопасности Абхазии.

В поддержку Путина

В Абхазии 1 февраля был создан общественный Штаб в поддержку президента России Владимира Путина. Армянская община Абхазии одобрила инициативу создания общественного Штаба в поддержку президента России Владимира Путина в Абхазии и приняла решение войти в него.

Лидер Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян отметил, что для Абхазии Россия и сосед, и стратегический партнер, и народы двух стран связывают тесные дружеские отношения.

К Штабу в поддержку Путина присоединился и Греческий культурный центр "Ирини".

Борьба с рогатыми "бродягами".

В Гудаутском районе приняли решение ввести новые меры по борьбе с бродячим крупным рогатым скотом. Крупный рогатый скот, разгуливающий в городской черте, будут вывозить и отпускать за пределы города коммунальные службы Гудаутского района.

По словам директора МУП Управления жилищно-коммунального хозяйства района Феликса Симсим, проблема с бродячим крупным рогатым скотом в Гудауте существует уже не первый год. Власти не раз пытались ее решить с помощью штрафных санкций и закрытия скота на первом этаже недостроенного здания райкома партии, но результатов это не дало, так как владельцы скотины просто дожидались, пока коммунальщики отпустят животных.

Читайте также: