Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов скончался на 67 году жизни в Москве 22 июля. Мало кто знает, что Артем Тарасов был связан с Абхазией. Отец известного предпринимателя был фотокорреспондентом газеты "Советская Абхазия", а мать, доктор наук, работала в Институте приматологии в Сухуме.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад хочет помешать воссозданию СССР, но у России нет такой цели.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.