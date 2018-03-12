Новости по теме беженцы

Председатель Европарламента Мартин Шульц призвал беженцев запрашивать убежище в ЕС в центрах регистрации беженцев, которые появятся, в частности, и на территории Турции.
Если все страны Евросоюза последуют примеру Австрии, которая ввела квоты, то Европа сможет принять в общей сложности два миллиона беженцев, заявила Вернер Файман.
Всего по данным Евростат, свыше 1,25 миллиона граждан третьих стран, главным образом сирийцев, афганцев и иракцев запросили убежище в государствах Евросоюза в 2015 году.
Европейские лидеры потерпели оглушительный провал в принятии общечеловеческого решения, трудного, но возможного и способного помочь миллионам людей, заявил Джон Далхьюзен.
Ангела Меркель и весь кабинет министров Германии осудили около 100 протестующих, блокировавших автобус, который перевозил беженцев в четверг вечером в Клауснице.
Как менялось отношение немцев к притоку беженцев в страну, исследовала британская компания Populus для международного информационного агентства и радио Sputnik.
Ведутся переговоры со странами, которые находятся на маршруте мигрантов, и существует общий договор, точнее план, что беженцы будут остановлены на македонской границе, сообщил глава МИД Австрии.
В последние дни Турция приняла около 5 тысяч беженцев, до 55 тысяч находятся на пути к сирийско-турецкой границе. Мы не в состоянии сказать им "не приезжайте", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков порекомендовал ПАСЕ о России временно забыть.
Глава Норвежского МИД Берге Бренде сообщил, что причинами задержки высылки беженцев являются вопросы, связанные с обеспечением безопасности, а также необходимость более согласованных действий между сторонами.
Почти 50% граждан ФРГ поддерживает ограничение приема беженцев до 200 тыс человек в год
Работа по приему и обустройству украинских беженцев продолжится в 2016 году. ФМС России хочет модернизировать институт убежища в России, сократив сроки рассмотрения заявлений об убежище и добавив новую, временную форму защиты.
На юго-востоке Турции продолжаются столкновения силовиков и боевиков. На улицах идут интенсивные перестрелки. Около 100 тысяч человек уже стали вынужденными переселенцами
Поэтому значительные средства следует вложить в создание вариантов достойного размещения беженцев в Турции, Иордании и Ливане, считает еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и информационного общества Гюнтер Эттингер.
Среди штатов, отказавшихся от приема беженцев, названы, в частности, Техас, Флорида, Оклахома, Айова. Согласно плану президента Барака Обамы, США должны принять в 2016 году не менее 10 тысяч беженцев из Сирии.
Военный обозреватель Виктор Литовкин о необходимости вырабатывать взаимную толерантность, а представителям разных конфессий – находить общий язык.
Турецкие военные проводят операцию против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В результате столкновений тысячи местных жителей, дома которых были разрушены, покинули город.
Все те, кто ищет новой жизни, смогут найти ее в Германии, заявила Ангела Меркель всему миру. Это стало причиной кризиса с беженцами, считает немецкий политик Кристиан Линднер.
Ранее канцлер Ангела Меркель заявила о том, что до конца года в Германию могут приехать до 800 тысяч беженцев.
Ранее со ссылкой на министра внутренних дел Австрии Йоханны Микль-Ляйтнер сообщалось, что Австрия намерена построить стену вдоль границы со Словенией, при этом речь шла не о закрытии границы.
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