Новости по теме цены

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Обзор цен на рынке Сухума. 20 мая 2016 года.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба прокомментировал, как может повлиять увеличение цены на бензин в России на его стоимость в Абхазии.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
На фоне дешевеющей нефти снижение цен на горючее наблюдалось в большинстве стран, в среднем за год бензин в Европе подешевел на 3%, хотя в некоторых странах сокращение цен превышало 10%.
Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем продвижении двухсторонней интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства.
О том, что американские союзники, терпящие серьезные финансово-экономические проблемы из-за низких цен на нефть, будут добычу снижать, а российский союзник будет ее наращивать, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Неумолимо снижающаяся цена на нефть, по мнению экспертов, стала причиной падения российского рубля и других валют на постсоветском пространстве.
О том, что будет с российским рублем, готовиться ли гражданам к очередному резкому скачку цен на продукты и лекарства, и чем ситуация со слабеющим рублем грозит партнерам России рассказала Sputnik корреспондент Анна Столярова
Россия с 1 января 2016 года утвердила ставку вывозной таможенной пошлины на газ, поставляемый с российской территории на Украину, согласно которой Киев сможет закупать его в январе-марте со скидкой по цене 212,23 доллара за тысячу кубометров.
За полгода повысились цены на сыр, молоко, крупы, свинину и хлеб.
Минтранс полагает, что повлиять на ситуацию с ростом цен сможет расширение механизма субсидирования авиаперевозок и финансовая поддержка рынка со стороны государства.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Заместитель гендиректора ГК "Абхазтоп" Валерий Ардзинба сообщил корреспонденту Sputnik Абхазия, что цены на топливо и газ не изменятся.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
18 ноября 2015 года Кабинет Министров Абхазии принял распоряжение об объявлении конкурса по осуществлению капитального ремонта троллейбусной линии по маршруту Маяк-Тхубун. Директор Муниципального унитарного предприятия "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия рассказал Sputnik историю сухумских троллейбусов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.