Новости по теме цены

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Президент России Владимир Путин назвал необходимые условия для укрепления российской экономики. В частности, он отметил, что нужно обеспечить устойчивость государственных финансов.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
С ростом курса валют машины должны были подорожать в два раза, но с учетом того, что люди не могут покупать их, автоторговцы решили уменьшить свою прибыль.
Заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба прокомментировал заявление о том, что часть экспортеров алкоголя в Россию собирается поднять цены уже на этой неделе на 15-25% из-за очередного падения рубля.
Согласно данным Московской биржи, курс доллара опустился ниже 67 рублей, евро упал ниже 76 рублей.
Развитие ситуации на мировом валютном рынке прокомментировал аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.
Крупные импортеры алкоголя, опрошенные газетой "Коммерсант", собираются на следующей неделе существенно поднять цены на свою продукцию, часть импортеров пока не приняли решения о повышении цен, но считают этот вариант развития событий вероятным.
Предлагаемая инфографика позволяет проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Предлагаемая инфографика позволяет проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Предлагаемая инфоргафика позволяет проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
В Госкомпании "Абхазтоп" заявили, что дефицит бензина в России не повлияет на поставки в Абхазию.
Рынки в Абхазии – это настоящие восточные базары. От изобилия трав, горного чая, местных сладостей, самые популярные из которых аджинджух и инжировая пастила, пестрит в глазах.
В течение месяца вопрос введения списка медикаментов с допустимым ценовым пределом будет вынесен на повестку дня заседания Кабинета Министров, сказал министр здравоохранения Абхазии Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА в понедельник 8 июня.
Исполняющий обязанности заместителя министра экономики Абхазии Ахра Аристава рассказал о краткосрочных планах работы ведомства по ценообразованию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.