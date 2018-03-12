Новости по теме ядерное оружие

США и Южная Корея приступили к проведению военных учений по уничтожению северокорейского руководства в случае войны, на что КНДР уже отреагировала угрозой превентивного ядерного удара.
Уинстон Черчилль выступил в американском городе Фултон 70 лет назад, 5 марта 1946 года, смотрите на архивных кадрах, как в своей речи он призвал к борьбе с распространением коммунистической угрозы в Европе.
Односторонние санкции Токио против КНДР должны быть направлены на комплексное решение ядерной проблемы, вопросов ракетной программы Пхеньяна, говорится в резолюции нижней палаты парламента страны.
Центральное телевидение Северной Кореи объявило об успешном запуске искусственного спутника "Кванмёнсон-4". КНДР готовит пятое ядерное испытание, считает разведка Южной Кореи.
Диалог по дальнейшему ядерному разоружению между Россией и США не представляется возможным, поскольку американская сторона продолжает дестабилизирующие действия в таких областях, как создание глобальной системы ПРО, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Госсекретарь США Джон Керри заверил власти Саудовской Аравии в том, что ничто не изменилось в отношениях между США и Саудовской Аравией, поскольку сотрудничество не позволило одной из стран региона получить ядерное оружие.
Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил о планах создания в целях "возврата Крыма" международного механизма в формате "Женева плюс".
Южная Корея ведет переговоры с США по развертыванию на Корейском полуострове американских сил и средств стратегического назначения.
Северная Корея никогда не будет признана мировым сообществом как страна, на законных основаниях владеющая ядерным оружием, заявили министерства обороны США и Республики Кореи.
Барак Обама высказывается по отношению к Владимиру Путину так, как глава государства высказываться не должен, и это уже привело к серьезным последствиям, считает Л.Тодд Вуд.
Как во времена СССР, так и в настоящее время потенциальными целями для американских ядерных ударов являются крупнейшие города Российской Федерации, предположил российский военный эксперт Игорь Коротченко.
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия отмечается ежегодно 6 августа. Смотрите на архивных кадрах, как в этот день в 1945 году на японский город Хиросиму была сброшена американская атомная бомба.
К странам, которые входят в движение неприсоединения, основные претензии связаны с якобы недостаточными темпами ядерного разоружения, заявил журналистам в пятницу директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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