Новости по теме кризис

Россия и Запад призывают Армению и Азербайджан прекратить нарушение перемирия.
Кризис мигрантов, который сегодня переживает Европа, - беспрецедентная по своим масштабам катастрофа, сопоставимая только со Второй мировой войной, считает итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза на Московском экономическом форуме.
Генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга обвинил Россию в миграционном кризисе, охватившем страны Евросоюза.
Российский большой десантный корабль "Александр Отраковский" прошел через Босфорский пролив под усиленным контролем турецкой стороны. Смотрите на видео, как судно сопровождали катера береговой охраны и полицейский вертолет.
Лидеры 28 стран ЕС и премьер-министр Турции согласовали в ночь на вторник шесть принципов миграционного соглашения, которое положит конец нелегальной миграции в ЕС по "балканскому маршруту" и позволит восстановить действие Шенгенского соглашения внутри объединения.
Лидеры ЕС совместно с Турцией выроботали принципы цправления миграционным кризисом, которые позволят восстановить действие Шенгенского соглашения внутри самого объединения.
ФРГ будет придерживаться сбалансированного бюджета без новых заимствований, поскольку для страны со стареющим населением, каковой и является Германия, это является лучшим вариантом, заявила федеральный канцлер.
Страна испытывает трудности в туристическом секторе из-за напряженности в отношениях с РФ, заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу и выразил надежду на то, что российские туристы снова начнут ездить в Турцию.
Для того, чтобы добиться абсолютно нового политического процесса и полной перезагрузки политической ситуации на Украине, необходимо единение политических сил, заявила лидер парламентской фракции Украины "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Интервью руководителя Правительства РФ Дмитрия Медведева международному агентству Sputnik.
Ситуация с мигрантами в Европе - это огромнейшая проблема, в которой виноват сам ЕС. Открывать двери всем - по меньшей мере глуп, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Турецкому бизнесу будет непросто вернуться на российский рынок даже после нормализации двухсторонних отношений, поскольку его нишу займут другие страны, заявил посол РФ в Анкаре Андрей Карлов.
Безрассудная деятельность стран НАТО погрузила ближневосточный регион в хаос, а не действия ВКС РФ, считает представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По заявлению Еврокомиссии, нынешний миграционный кризис в мире — крупнейший со времен Второй мировой войны.
О желании Вашингтона разрушить старый мир везде, кроме США и о том, как противостоять данной стратегии штатов рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Условия, по которым турецкие граждане поступали в МГУ в 2016 году, не изменятся, они смогут поступать в штатном порядке, согласно общим правилам приема иностранных граждан.
Последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН еще придется уточнять, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в резолюции также четко оговорено, что террористам за столом переговоров не должно быть места.
После резкого ухудшения отношений с Россией турецкий президент пытается найти новых партнеров, способных инвестировать в экономику Турции. Однако в обмен Анкаре придется поступиться геополитическими амбициями, пишет издание Al-Monitor.
Турецкие СМИ утверждают, что речь идет о БДК "Цезарь Куников", который, предположительно, был сфотографирован в Босфоре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал данный инцидент провокацией.
AFP отмечает, что сильнее всего пострадают туризм и сельское хозяйство, так как Россия после инцидента призвала своих граждан отказаться от поездок в Турцию.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.