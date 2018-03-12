Новости по теме память

22 июня, в День памяти и скорби, в районе перевала Санчара состоялась установка мемориальной плиты защитникам Кавказа, павшим в боях за Родину в 1942-1943 годах. Впечатлениями от акции поделился один из ее организаторов, директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.