Новости по теме память

Со дня смерти второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапш прошло пять лет.
В День памяти жертв Кавказской войны по улицам столицы Абхазии прошло траурное шествие.
День памяти жертв Кавказской войны начался в столице Абхазии с траурного шествия и возложения цветов.
Концерт Абхазского государственного ансамбля народного танца "Кавказ", посвященный памяти основателя ансамбля Кандида Тарба, прошел в Абхазской государственной филармонии во вторник 17 мая.
Георгий Амичба - историк, источниковед и этнолог, профессор Абхазского государственного университета. Он также переводил на родной язык материалы зарубежных ученых об Абхазии.
Вечер памяти бойцов, погибших в Мартовском крупномасштабном наступлении по освобождению Сухума в ходе Отечественной войны народа Абхазии, пройдет в селе Нижняя Эшера Сухумского района в среду 16 марта.
Первый вице-премьер Абхазии Шамиль Адзынба поделился своими воспоминаниями о Сергее Багапш в день его рождения.
В день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к памятнику.
В день памяти Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ возложили цветы к мемориальному комплексу.
В программе концерта - музыка четырех веков истории оперы - от Глюка до Берстайна. В числе исполнителей выдающиеся мастера, лауреаты вокальных конкурсов и студенты Московской консерватории.
Президент Франции Франсуа Олланд открыл мемориальные доски в годовщину атаки Charlie Hebdo.
100-летие друга Абхазии Константина Симонова отметили в Москве.
Ветераны войны, руководство города, общественность, школьники возложили цветы и венки к Мемориалу Славы в День освобождения Сухума.
Экспозиция, посвященная дню начала войны, и фотовыставка ко Дню добровольца открылись в Сухуме в пятницу 14 августа.
22 июня, в День памяти и скорби, в районе перевала Санчара состоялась установка мемориальной плиты защитникам Кавказа, павшим в боях за Родину в 1942-1943 годах. Впечатлениями от акции поделился один из ее организаторов, директор фонда "Горная Абхазия" Тенгиз Тарба.
Акция по установке мемориальной доски организована при поддержке президента Абхазии Рауля Хаджимба и первой сотовой компании "Аквафон".
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил советский народ за Победу над фашизмом.
Руководство администрации Гагрского района и жители города возложили цветы и венки к памятнику Неизвестному Солдату.
Митинг, посвященный памяти Героя Абхазии Мушни Хварцкия, прошел в селе Лыхны Гудаутского района.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев вручил ветерану ВОВ Ивану Разаренову, не сумевшему по состоянию здоровья принять участие в торжественной церемонии, юбилейную медаль "70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.