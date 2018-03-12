Новости по теме шахматы

О тонкостях и стиле шахматной игры, о развитии шахмат в Абхазии рассказал тренер и гроссмейстер Отар Хурхумал.
Международный шахматный турнир "Гагра OPEN" начался в четверг 13 августа.
Международный шахматный турнир "Сухум OPEN" завершился во вторник 11 августа.
Третий этап шахматного турнира "Абхазия OPEN" стартовал в Сухуме
Победителем второго этапа XII шахматного Фестиваля "Абхазия OPEN-2015", прошедшего в Гудауте, стал спортсмен из Саратова Игорь Дмитриев.
XII шахматный Фестиваль “Абхазия OPEN - 2015” состоит их четырех турниров, которые проходят в Очамчыре, Гудауте, в Сухуме и в Гагре.
Абхазский шахматист Айнар Хурхумал выступит на первенстве Европы по шахматам среди школьников.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.