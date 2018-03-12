Новости по теме страхование

Речь идет о выплатах по 100 тысяч рублей. Правительство Санкт-Петербурга выделило родственникам погибших в авиакатастрофе общий объем бюджетных ассигнований в размере 224 миллионов рублей.
Для разработки плана введения на территории Абхазии полиса обязательного медицинского страхования для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии, будет создана двусторонняя рабочая группа, сообщил Андзор Гоов.
Документ предусматривает создание руководством Южной Осетии системы обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.