Новости по теме транспорт

В связи с осложнением погодных условий водителей просят быть максимально внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим, говорится в сообщении государственного учреждения "Центр организации дорожного движения".
Директор государственной строительной фирмы "Гаграстройгранит" Нодар Хварцкия рассказал Sputnik о ходе ремонтных работ водного резервуара в Гагре.
Потомственный машинист тепловоза Эдуард Качабава рассказал корреспонденту Sputnik Роберту Джопуа о своей работе и трудностях, встречающихся на железнодорожных путях.
Минтранс РФ ранее сообщил, что Польша отказалась давать России конкретные предложения по обмену разрешениями на 2016 год на автоперевозки между странами.
Движение автотранспортных средств на участке Бурон – северный портал Рокского тоннеля перекрыли в обоих направлениях, планируется размещение пункта обогрева в этом районе, сообщили в МЧС.
Транскавказская магистраль, которая была закрыта 23 января из-за сильного снегопада и опасности схода лавин, открыта для движения в среду вечером.
Более двадцати лет транспортное сообщение между городами Абхазии не подчиняется никаким правилам и логике. О перспективах решения этого вопроса рассуждает колумнист Саид Барганджия.
Накануне вечером Транскавказская автомагистраль из-за угрозы схода лавин была закрыта для движения автотранспорта от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля.
Активный южный балканский циклон подходит к столице со стороны Новой Москвы. В течение суток в городе может выпасть снег местами до 15 сантиметров.
В связи с погодными условиями коммунальные службы работают в усиленном режиме, возможны перебои в работе общественного транспорта.
Паромная переправа через Керченский пролив осуществляется по фактической погоде. Водителям рекомендуют следить за сообщениями дирекции об обстановке в проливе.
В ближайшее время ожидается рост числа желающих отправиться в Абхазию на пригородном поезде.
Вагоны электрички, связывающей Гагру и Адлер, оборудованы 60 мягкими креслами. Поезд будет ходить три раза в день: утром, днем и вечером.
Пассажиры пригородного поезда "Адлер–Гагра" считают этот вид транспорта самым оптимальным выбором при пересечении абхазо-российской границы, особенно для тех, кто планирует провести отдых в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.