Новости по теме ученые

Британскому кавказоведу, профессору Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Джорджу Хьюитту исполнилось 66 лет. В интервью Sputnik он рассказал о том, как стал изучать Кавказ, что сподвигло его написать "Открытое письмо грузинскому народу" и над чем он трудится в настоящее время.