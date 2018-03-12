Новости по теме ученые

Ученые до сих пор не знают, отчего иногда появляются гигантские волны в Черном море.
Созданный российскими учеными опытный образец ядерного генератора может быть использован в питании датчиков в трудно доступных районах Земли, считает профессор Юрий Пархоменко.
На третьей строчке, после Менделеева и Ломоносова, оказался основоположник практической космонавтики Сергей Королев. 37 процентов россиян, по данным исследования, не смогли вспомнить ни одного выдающегося отечественного ученого.
Медики из США заявляют, что длительное употребление кофе не приводит к учащению сердцебиения и развитию аритмии предсердий и эксистолии желудочков, связанных с повышенным риском возникновения инфарктов и ишемической болезни сердца.
Итальянский медик Серджио Канаверо и его китайский коллега Жэнь Сяотин рассказали о результатах неортодоксальных опытов по "склеиванию" разрезанного спинного мозга у грызунов и полной пересадке головы у обезьян.
Американские нейрофизиологи и психологи продемонстрировали, что занятия за стоячими партами улучшают работу мозга студентов и делают их более сфокусированными на учебе.
Студенты технического университета Эйндховена представили разработанный ими прототип автомобиля, который использует в качестве топлива муравьиную кислоту. Смотрите на видео, как машина ездила по сцене во время презентации.
В Абхазии никого не удивить киви, его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, оно поселилось в республике совсем недавно.
Распространенное убеждение в том, что только человек виновен в своих огорчениях, в корне неверен и, более того, вредит обществу, пишет The Guardian.
Британскому кавказоведу, профессору Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Джорджу Хьюитту исполнилось 66 лет. В интервью Sputnik он рассказал о том, как стал изучать Кавказ, что сподвигло его написать "Открытое письмо грузинскому народу" и над чем он трудится в настоящее время.
Академия Наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года.
Профессор Института мировой литературы РАН Андрей Топорков поделился своими впечатлениями от пребывания в Абхазии.
Нобелевская премия Мира присуждена академику Андрею Сахарову 40 лет назад, 9 октября 1975 года. Смотрите архивные кадры из жизни знаменитого ученого и общественного деятеля.
Премии удостоены ученые Артур Б. Макдональд (Канада) и Такааки Каита (Япония), объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Считается, что жена флорентийского купца Франческо дель Джокондо Лиза Герардини позировала для Леонардо да Винчи. Точно определить принадлежность найденных останков пока не представляется возможным.
Шведские медики выяснили, что употребление кофе в больших количествах не вызывает проблем с сердцем и не приводит к развитию мерцательной аритмии или усугублению этой болезни.
Ученому-литературоведу Маргарите Ладария исполнилось 90 лет.
Международная научная конференция "Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные" завершила свою работу в четверг в Сухуме.
6 мая исполнился 101 год со дня рождения выдающегося абхазского ученого и общественного деятеля Георгия Дзидзария. О его роли в становлении отечественной науки рассказал ученик и соратник Дзидзария академик Арвелод Куправа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.