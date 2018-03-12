Новости по теме Европа

Лидеры 28 стран ЕС и премьер-министр Турции согласовали в ночь на вторник шесть принципов миграционного соглашения, которое положит конец нелегальной миграции в ЕС по "балканскому маршруту" и позволит восстановить действие Шенгенского соглашения внутри объединения.
Соглашение ЕС и Турции по мигрантам - это нарушение международных конвенций и европейского права считает со-директор неправительственной бельгийской организации по защите права беженцев СIRE Каролин Интран.
Обозреватель британского издания Guardian Пол Мейсон пишет, что Евросоюз ищет помощи в решении миграционного кризиса у страны, в которой все больше усиливаются деспотизм и цензура.
Лидеры ЕС совместно с Турцией выроботали принципы цправления миграционным кризисом, которые позволят восстановить действие Шенгенского соглашения внутри самого объединения.
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