Новости по теме Стамбул

Взрыв, прогремевший на площади Султанахмет в центре Стамбула, унес жизни 10 туристов из Германии, 17 человек были ранены. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии.
Взрыв в центре Стамбула совершил террорист-смертник из Сирии 1988 года рождения. На месте происшествия были найдены фрагменты боевика, сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
Взрыв произошел в туристическом районе Стамбула возле площади Султанахмет. В результате происшествия погибли по меньшей мере 10 человек и 15 получили ранения. Смотрите первые кадры с места ЧП.
Запрет на публикацию информации о взрыве касается всех видов новостей, интервью, критических и аналогичных публикаций в печати, на телевидении, радио, социальных сетях и во всех СМИ в интернете.
Посольство РФ в Анкаре пока не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших при взрыве на площади Султанахмет в историческом центре Стамбула российские граждане.
Взрыв прогремел в туристическом районе Стамбула возле площади Султанахмет. Причина взрыва пока неизвестна. Как сообщают местные СМИ, много человек пострадало в результате инцидента.
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