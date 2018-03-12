Новости по теме Кабардино-Балкария

Длина дороги по склону составит 1675 метров, а пропускная способность — 750 человек в час.
Лидер бандподполья Юрий Бицуев, ликвидированный в ходе спецоперации, сменил на посту главаря боевиков Роберта Занкишиева. Долгое время Бицуев находился в федеральном розыске за террористические преступления.
Режим контртеррористической операции отменен в Кабардино-Балкарии. Ликвидированs 11 боевиков.
40 графических листов, представленных в экспозиции, буду переданы в дар Национальной картинной галерее Абхазии.
Выставка Кабардино-Балкарского отделения Союза художников России "Графика Кабардино-Балкарии" пройдет в Сухумском Доме детского творчества "Айнар" 15 октября, после выставки работы будут переданы в дар Государственной картинной галерее Абхазии.
Ранее сообщалось, что трое альпинистов из Польши сбились с маршрута на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров. Их поиски накануне были прекращены из-за ухудшения погодных условий.
Артур Алоев доброволец из Кабардино-Балкарии, боец группы Муаеда Шорова, кавалер ордена Леона поделился своими военными воспоминания в День добровольца.
Выпускница режиссерского факультета ВГИКа Амра Начкебиа стала первой абхазской девушкой, поднявшейся на самую высокую вершину Кавказа и всей Европы – гору Эльбрус.
В Абхазию планируется отправить шесть рентгеновских комплексов на два рабочих места каждый, пять передвижных палатных рентгенаппаратов, три цифровых флюрографа, один цифровой маммограф, один рентгенотерапевтический аппарат, а также передвижной рентгенокомплекс на базе шасси "КамАЗ".
В ходе контртеррористической операции группа из шести боевиков, блокированных в квартире дома на улице Мусова в Нальчике, была ликвидирована.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.