Новости по теме Киев

Адвокат Юрий Грабовский, который защищал россиянина Александра Александрова, в субботу похоронен на Лесном кладбище в Киеве.
На фоне систематических нарушений прав человека на Украине вряд ли возможно было бы ожидать демократичные выборы, заявил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" по защите избирательных прав Александр Брод.
Местные выборы пройдут на Украине в воскресенье, 25 октября, по новому избирательному закону.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сделает представление в Службу безопасности о запрете на въезд в страну французским парламентариям, побывавшим в Крыму.
Формальное одобрение на получение транша Украина должна получить 31 июля, когда у исполнительного совета МВФ запланировано заседание по данному вопросу, добавил источник.
Сторонники экстремистской организации "Правый сектор " объявили митинг возле администрации президента Украины бессрочным и потребовали отставки министра внутренних дел страны.
В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что в результате двух взрывов у отделений Сбербанка никто не пострадал, однако на зданиях есть внешние повреждения.
Следователи осматривали место взрыва возле одного из двух отделений Сбербанка в Киеве, возле которых в ночь на понедельник произошли взрывы.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявил о резком ухудшении ситуации в ДНР в результате ночных артиллерийских ударов и обвинил украинских военных в обстреле городов.
Минские договоренности находятся под постоянной угрозой срыва из-за действий киевских властей, пытающихся уйти от своих обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Министр информационной политики Украины, говоря о возобновлении украинского вещания в Крыму, запланированном на ближайшие дни, подчеркнул, что у министерства "есть конкретная программа" по осуществлено данного проекта.
"Россия в очередной раз призывает украинскую сторону не вводить в заблуждение международное общественное мнение и неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям", - подчеркнули в российском МИД.
Президент Украины Петр Порошенко считает возможным возведение защитных сооружений в Донбассе в кратчайшие сроки.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики наращивают военное присутствие в зоне безопасности.
Украинские силовики сообщили, что не могут полностью отвести тяжелую военную технику, так как не получили подтверждения об отводе техники со стороны ополченцев, заявил официальный представитель спецоперации силовиков Андрей Лысенко.
Родственники воюющих в Дебальцево украинских солдат устроили митинг возле здания Минобороны Украины в Киеве. Протестующие требовали помочь бойцам Вооруженных сил Украины.
С полуночи 15 февраля с 00.00 (01.00 мск) в Донбассе, согласно Минским соглашениям, вступил в силу режим прекращения огня, за реализацией которого следит ОБСЕ.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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