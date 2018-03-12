Новости по теме СССР

Леонид Жаботинский скончался на 78-м году жизни. Он был двукратным олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, четырехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом СССР.
Россия, Белоруссия и Украина объявили о выходе из состава Советского Союза и о создании СНГ 8 декабря 1991 года. Смотрите на архивных кадрах выступление Михаила Горбачева, где он заявляет о прекращении своей деятельности на посту президента СССР.
24 года прошло после подписания Беловежских соглашений.
Военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции состоялся на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. Смотрите на архивных кадрах, как его участники прямо с парада уходили на фронт.
Легендарное выступление Никиты Хрущева на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялось 55 лет назад, 12 октября 1960 года. Смотрите на архивных кадрах, как встречали советского лидера в США и фрагмент его речи с трибуны Организации Объединенных Наций.
День начала космической эры человечества отмечается ежегодно 4 октября. Смотрите на архивных кадрах, как в этот день в 1957 году в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
Народный артист СССР Сергей Бондарчук родился 95 лет назад, 25 сентября 1920 года. Смотрите на архивных кадрах, как знаменитый кинорежиссер снимал свой фильм "Война и мир" по роману Льва Толстого.
Летчик-космонавт Герман Титов родился 85 лет назад, 11 сентября 1935 года. Смотрите на архивных кадрах, как он, совершив полет на корабле "Восток-2", доказал возможность человека находиться в космосе длительное время.
Кольцо блокады немецко-фашистскими войсками вокруг Ленинграда сомкнулось 8 сентября 1941 года. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил город–герой, чтобы остаться на карте Земли.
Парад союзнических войск СССР, США, Великобритании и Франции состоялся в Берлине 70 лет назад, 7 сентября 1945 года. Смотрите на архивных кадрах, какие политические события предшествовали этому событию и почему о нем не хотели вспоминать.
Испытание первой советской атомной бомбы состоялось 65 лет назад, 29 августа 1949 года. Смотрите на архивных кадрах, как создавалось оружие, позволившее стать СССР ядерной сверхдержавой.
"Россия сегодня" представляет проект к 70-летию Победы — "15 ударов Красной армии по фашистской Германии и милитаристской Японии". Как освобождали Будапешт и Вену, почему «чертова дюжина» стала счастливой для маршала Малиновского, и какой трюк использовал Жуков в Берлине - в новой серии проекта.
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Космический корабль "Восток" с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю 19 августа 1960 года. Смотрите на архивных кадрах, как готовился и проходил этот биологический опыт.
"Освобождение Венгрии" - двенадцатый лонгрид из цикла мультимедийных статей "15 ударов Красной армии" - расскажет о последнем крупном наступлении немцев в районе озера Балатон.
СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. Смотрите на архивных кадрах, как проходило это вооруженное столкновение, в результате которого Япония капитулировала, и завершилась Вторая мировая война.
Героическая 250-дневная оборона Севастополя в годы Великой Отечественной войны завершилась 4 июля 1942 года. Смотрите на архивных кадрах, как через 9 мая 1944 года враг был изгнан из города.
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Смотрите на архивных кадрах, какую цену заплатил советский народ за Победу над фашизмом.
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