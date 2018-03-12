Новости по теме Великобритания

Британец Алекс Кэвиел купил бутылку шампанского и отправился "выпить с другом" в городе Челмсфорд, а проснулся в Испании.
Канцлер Великобритании Джордж Осборн заявил, что страна выступает против присоединения к ЕС стран со слабой экономикой и располагает правом вето.
Ричард Харрингтон, ответственный за работу по делам беженцев при министерстве внутренних дел Британии заявил о том, что нелегальных мигрантов некуда депортировать.
Кабинет министров Великобритании рекомендует проголосовать за сохранение страны в составе Европейского союза, сообщил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
Референдум в Великобритании по сохранению членства страны в Евросоюзе состоится 23 июня, такое решение было принято на заседании Кабинета министров, на котором обсуждался особый статус Великобритании.
Беспорядки в Эстонии и Латвии, проникновение российских спецназовцев в страны Балтии, обмен ядерными ударами между США, Великобританией и Россией. Нет, это не реальность, а всего лишь фильм-катастрофа на британском телеканале.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг отметили, что важной задачей донорской конференции по Сирии будет согласование пакета мер по усилению экономического роста ближневосточной страны.
Обсуждение сирийского вопроса нужно продолжать несмотря не имеющиеся трудности в отношениях между РФ и Великобританией, считает Дэвид Кэмерон.
Выводы доклада о смерти Литвиненко основаны исключительно на предположениях, а предложение Москвы о сотрудничестве в расследовании были отвергнуты, заявил лидер новой коммунистической партии Британии Энди Брукс.
В правительстве Великобритании заявили, что, несмотря на запросы некоторых парламентариев, Лондон не будет увязывать дело экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко со спортивным мероприятием.
Великобритания перестала выдавать визы Андрею Луговому после того, как английская разведка МИ-6 попыталась склонить его к сотрудничеству в 2006 году, заявил депутат.
На протяжении полутора лет британский рок-музыкант Дэвид Боуи боролся с раком. Он скончался в кругу семьи на 70-м году жизни
Срок проведения референдума в законе о проведении референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС обозначен как "не позднее 31 декабря 2017 года".
Фотографии объектов в Бирмингеме были обнаружены в телефоне организатора терактов в Париже, унесших жизни 130 человек, Абдельхамида Абауда. Следствие не раскрывает, какие именно места в Бирмингеме были сфотографированы.
В ходе видеоконференции, организованной в Лондоне, Михаил Ходорковский заявил, отвечая на вопрос о возможности получения политического убежища в Британии, что рассматривает разные варианты. Он также заявил, что после смерти матери не считает себя связанным обязательством не заниматься политикой.
Ранее глава антитеррористического управления Скотланд-Ярда Ричард Уолтон заявил, что этот инцидент связан с терроризмом.
После начала авиударов Лондона по террористам "Исламского государства" (ДАИШ) в Сирии боевики могут совершить атаки на жителей Великобритании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Решение о нанесении авиаударов по ИГ (ДАИШ) в Сирии было принято парламентом Великобритании накануне. При этом, по данным СМИ, премьер страны ранее ставил перед ВВС задачу быть готовыми ликвидировать ключевых боевиков.
Франсуа Олланд встретился с премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном для обсуждения ситуации в Сирии и мер борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Президент Франции отметил, что авианосец "Шарль де Голль" способен нанести наибольший ущерб для разгрома ИГ.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.