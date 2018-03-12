Новости по теме Великобритания

В ходе видеоконференции, организованной в Лондоне, Михаил Ходорковский заявил, отвечая на вопрос о возможности получения политического убежища в Британии, что рассматривает разные варианты. Он также заявил, что после смерти матери не считает себя связанным обязательством не заниматься политикой.