Новости по теме Евросоюз

Помимо индивидуальных санкций, ЕС ввел секторальные ограничительные меры против РФ — так называемые экономические санкции — которые будут действовать до 31 июля 2016 года, а также санкции против Крыма.
По мнению главы европейской дипломатии, освобождение Савченко соответствовало бы обязательствам в рамках минских договоренностей.
Отмечается, что Анкара потребовала увеличить помощь со стороны ЕС на урегулирование ситуации с беженцами на турецкой территории с трех до шести миллиардов евро.
Председатель Европарламента Мартин Шульц призвал беженцев запрашивать убежище в ЕС в центрах регистрации беженцев, которые появятся, в частности, и на территории Турции.
В странах СНГ в 1,82 раза больше женщин, чем мужчин, которые заняты квалифицированным трудом, в то время как в Евросоюзе этот показатель составляет всего 1,16.
О неизбежности политической и юридической формализации распада Евросоюза рассуждает для Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Ситуация с мигрантами в Европе - это огромнейшая проблема, в которой виноват сам ЕС. Открывать двери всем - по меньшей мере глуп, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ЕС планирует продолжать против РФ санкции, потому что Киев не выполняет свои обязательства по минским соглашениям Было бы неправильно простить Киеву невыполнение им положений Минска-2, считает директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
О формировании внешней политики Абхазии, роли России в Абхазии и развитии отношений Абхазии и Евросоюза рассказал в интервью Sputnik Абхазия политолог, аспирант Йоркского университета в Великобритании Урбан Якша.
МИД Абхазии призывает ПАСЕ и другие европейские организации пересмотреть свои давно устаревшие однобокие подходы к сторонам конфликта и переосмыслить собственную политику, исходя из существующих в регионе Южного Кавказа политических реалий.
Соответствующий документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. Решение выполняется с 16 января 2016 года, после сообщения МАГАТЭ о выполнении Ираном его обязательств.
Существование безвизового пространства в Евросоюзе зависит от решения проблемы мигрантов, заявила Ангела Меркель в четверг 7 января.
Есть вероятность, что чиновники кабинета экс-президента Украины Виктора Януковича получат свободный доступ к своим активам на Западе, сообщает издание Wall Street Journal.
Ни один танк не спасет человечество, лишь дружеское рукопожатие политиков может помочь, заявил депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. Он считает, что Европа совершила много ошибок и теперь пожинает плоды.
Украина сама оказалась жертвой политики Евросоюза, поставившего ее перед выбором, или Россия, или ЕС, и большинство членов ЕС в личных беседах признает это, рассказал глава МИД России.
Cо стороны запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" не исключены новые теракты, заявил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.
Принятое послами решение о продлении ограничительных мер сегодня утвердят путем письменной процедуры страны ЕС. Решение вступит в силу во вторник – после публикации в официальном журнале ЕС.
Срок проведения референдума в законе о проведении референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС обозначен как "не позднее 31 декабря 2017 года".
Все 28 государств поддерживают эту идею, заявил журналистам высокопоставленный представитель Евросоюза со ссылкой на переговоры представителей стран ЕС.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.