Новости по теме Южное таможенное управление

Сочинские таможенники изъяли на таможенном посту МАПП "Адлер" авиационные часы, превышающие допустимую норму радиационного фона в 177 раз.
Более одного килограмма наркотиков изъяли сочинские таможенники в колесе автомобиля "Мерседес" с абхазскими номерами.
На таможенном посту Многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер" Сочинской таможни появятся дополнительные полосы движения.
Сотрудники Сочинской таможни обнаружили 5 незадекларированных мешков с чаем, общим весом 153, 5 килограммов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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