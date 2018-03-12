Новости по теме МВД Абхазии

Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
Приказом Министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзапшба уволены сотрудники МВД Абхазии за управление служебным транспортом в нетрезвом состоянии.
Собравшиеся у Администрации президента предприниматели требуют отмены поправки к закону об НДС.
Все автотранспортные средства МВД Абхазии будут оснащены новыми номерными знаками до конца декабря 2015 года.
Оставшийся срок наказания осужденный в России Константин Смыр будет отбывать в СИЗО МВД Абхазии, в соответствии с законодательством республики, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба рассказал журналистам об итогах встречи президента Абхазии Рауля Хаджимба и заместителем секретаря Совета Безопасности России Рашидом Нургалиевым во вторник 15 декабря.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о подавлении бунта в Драндском СИЗО.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
В отношении организаторов бунта в СИЗО МВД Абхазии в селе Дранда Гулрыпшского района прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело, сообщили в Генпрокуратуре.
Министр внутренних дел Республики Абхазии Леонид Дзяпшба отстранил Руслана Джелия от должности начальника СИЗО "Дранда".
Заключенный Драндского СИЗО Бачуки Латария совершил побег в четверг утром 10 декабря.
Преступник сбежал из Драндского следственного изолятора в ночь со среды на четверг.
В соответствии с указаниями президента Абхазии, МВД начало работы, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения.
94 года прошло со дня образования милиции Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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