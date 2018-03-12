Новости по теме Министерство здравоохранения РФ

Институт вирусологии Минздрава разрабатывает вакцину, которая позволит защитить население от вируса Зика, напомнила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Министерство здравоохранения Абхазии и Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр имени Владимира Алмазова (СЗДМИЦ) подписали Соглашение о сотрудничестве во вторник 15 декабря.
Документ будет включать в себя два договора - по нормативной базе и лицензированию лекарственных средств, сообщил отдел информационных технологий Минздрава Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.