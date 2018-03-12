Новости по теме Музей Боевой Славы

Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба был открыт в столице Абхазии 14 декабря 2014 года, в день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии.
Родители Сергея Диколенко поблагодарили руководство Абхазии за помощь в опознании останков сына, ранее считавшегося без вести пропавшим, и обратились к боевым товарищам сына с просьбой откликнуться.
Родители Сергея Диколенко поблагодарили руководство Абхазии за помощь в опознании останков сына, ранее считавшегося без вести пропавшим, и обратились к боевым товарищам сына с просьбой откликнуться и рассказать о последнем годе его жизни.
Открывшаяся выставка "Женщина и война" будет открыта в течение одного месяца.
Открывшаяся выставка "Женщина и война" будет работать в течение одного месяца.
Благотворительный концерт органно-вокальной музыки Луки Гаделия и Кристины Эшба в музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба уже второй раз сорвался из-за неявки зрителей.
Проведение благотворительных концертов в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба направлено на поддержание музея.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.