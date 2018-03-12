Новости по теме Сергей Багапш

О политической ситуации в Абхазии рассуждает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
Бывший руководитель Управления правительственной информации и средств массовых коммуникаций Кристиан Бжания рассказал Sputnik об информационной обстановке вокруг Абхазии, сложившейся в августе 2008 года.
Трагические события августа 2008 года вспоминает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Лидер общественной организации "Абзанхара" Нугзар Ашуба вспоминает Сергея Багапша в день его смерти.
Сергей Багапш - второй президент Республики Абхазии, при котором республика обрела международное признание независимости.
В день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ и другие жители Абхазии возложили цветы к памятнику.
Сергею Багапшу сегодня исполнилось бы 66 лет. В день рождения политика его вспоминают Леонид Лакербая и Алхас Чолокуа.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.