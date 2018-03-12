Новости по теме Владислав Ардзинба

Комиссия приняла решение объявить конкурс на создание памятников Георгию Дзидзария, Николаю Акиртава и Иуа Когония.
Премьера первого фильма на абхазском о Владиславе Ардзинба состоялась в Госкомитете по репатриации.
Торжественный концерт, завершивший ряд мероприятий в рамках Года Владислава Ардзинба в Гулрыпшском районе, прошел в пятницу 18 декабря.
Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба был открыт в столице Абхазии 14 декабря 2014 года, в день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии.
4 декабря 1992 года были учреждены первые государственные награды Абхазии, ими стали медаль "Герой Абхазии", медаль "За Отвагу" и орден Леона.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Кавказа Атрышба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Академия Наук Абхазии была создана 30 октября 1997 года.
"Школа плюс детский сад" в ауле Кара-Паго рассчитана на 120 учащихся и 40 детей дошкольного возраста.
Колумнист Sputnik Батал Шулумба о том, какими главными чертами должен обладать абхазский национальный герой и героях нашего времени.
О времени перед началом Отечественной войны народа Абхазии и роли Владислава Ардзинба в достижении победы рассуждает депутат Парламента Абхазии первого созыва, завотделом социально-экономического и культурного развития Верховного Совета Абхазии (1991-1994), завотделом экономики и права Администрации Президента РА (1995- 2005) Эмма Авидзба.
Первый экземпляр флага Абхазии, изготовленный в 1992 году, станет экспонатом новой выставки музея Боевой Славы в Сухуме.
Торжественное мероприятие, посвященное первому президенту, служит напоминанием о необходимости продолжать начатое Владиславом дело и приумножить то, за что он боролся, сказала член правления Московской абхазской диаспоры Эсма Хагба.
Жители города собрались на площади Свободы, чтобы принять участие в акции памяти первого президента Абхазии в день 70-летия со дня его рождения.
В Абхазском культурном центре в Турции, в городе Дюздже, прошел вечер памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба.
В день рождения Владислава Ардзинба 14 мая в Москве в кинотеатре "Иллюзион" состоялся показ фильма Ольги Дубинской "Страсти по Владиславу".
Работа Международной конференции к 70-летию Владислава Ардзинба будет проходить в шести секциях и продлится до 18 мая.
В день 70-летия первого президента Абхазии Владислава Григорьевича Ардзинба руководители страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ, жители села Нижняя Эшера возложили цветы к мемориальному комплексу.
Фильм Эммы Ходжаа и Тимура Кучуберия "Избранный" и книгу Владимира Зантария "Слово о Первом Президенте" представили зрителям в музее Боевой Славы.
Сотни жителей города собрались на площади Свободы, чтобы приять участие в акции памяти первого президента Абхазии в день 70-летия со дня его рождения.
В памятном вечере, посвящянном 70-летию со дня рождения Владислава Ардзинба, приняли участие Государственная капелла республики, Государственный ансамбль "Шаратын", Академический ансамбль Кабардино-Балкарии "Кабардинка", Государственный ансамбль народной песни и танца Абхазии.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.