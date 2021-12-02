https://sputnik-abkhazia.ru/20211202/sputnik-oseni-intsident-na-naberezhnoy-sukhuma-covid-19-i-veernye-otklyucheniya-1036554117.html

Sputnik осени: инцидент на набережной Сухума, COVID-19 и веерные отключения

Sputnik осени: инцидент на набережной Сухума, COVID-19 и веерные отключения

Прошедшая осень в Абхазии оказалась богатой на события – конфликт с участием сотрудников МВД, депутата Парламента, ветеранов войны и его последствия, веерные... 02.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-02T09:15+0300

2021-12-02T09:15+0300

2021-12-02T09:15+0300

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SputnikИнцидент на набережной СухумаСамое резонансное событие осени произошло вечером 30 сентября, отголоски скандала до сих пор не утихают. День Победы и Независимости республики был омрачен инцидентом, произошедшим на набережной Сухума между представителями правоохранительных органов с участием министра внутренних дел Дмитрия Дбар и депутатом Парламента Гарри Кокая, который отмечал праздник вместе с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии из села Адзюбжа.По версии следствия, Кокая открыл стрельбу в воздух на набережной, на что отреагировали милиционеры. Он проявил агрессию по отношению к блюстителям правопорядка и отказался предъявить огнестрельное оружие. Конфликт перерос в драку.В ту же ночь другой депутат Народного Собрания Алмасхан Ардзинба, по сообщению МВД, подъехал к зданию этого ведомства и произвел не менее 20 выстрелов из автоматического оружия, после чего скрылся с места на служебном автотранспорте.Произошедшее получило огласку днем позже. Ветераны сначала собрались в Адзюбже и потребовали от президента отстранить министра внутренних дел Дбар и его заместителей от занимаемых должностей. В тот же день состоялось внеочередное заседание сессии Парламента Абхазии для рассмотрения постановления по инциденту на набережной, но документ не набрал нужного количества голосов.Бжания прервал рабочую поездку в Москву и вернулся в Сухум, где провел совещание с руководителями силовых структур, правительства и Администрации президента.Дмитрий Дбар обратился к главе государства с просьбой отстранить его и подчиненных, которые имеют отношение к случившемуся, на время проведения расследования. Он также выразил надежду, что депутаты, принимавшие участие в этом инциденте, поступят аналогично.Глава государства принял временную отставку Дбар и назначил исполняющим обязанности министра внутренних дел Руслана Ажиба.На этом конфликт не был исчерпан. Ветераны и их сторонники пришли к зданию Парламента 4 октября и потребовали окончательной отставки министра. Президент заявил, что будет принимать решение после проведения Генпрокуратурой проверки. Бжания обратился к ветеранам и попросил их дать следствию время для проведения проверки, а также не политизировать ситуацию.12 октября Генпрокуратура Абхазии направила в Верховный суд представления о наличии признаков уголовно-наказуемого деяния в действиях депутатов Парламента Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба.18 октября судебная коллегия Верховного суда Республики Абхазия удовлетворила представление Генерального прокурора Адгура Агрба в отношении депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба. В действиях Гарри Кокая усматриваются хулиганство, грубое нарушение общественного порядка и оскорбление представителя власти. В действиях Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.21 октября, Объединенный Совет ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, (Совет был создан на фоне резонансного инцидента - прим.) на брифинге в АРСМИРА заявил о подготовке к проведению акции протеста. Накануне, 31 октября, Совет ветеранов провел встречу с ветеранами страны в селе Адзюбжа, на которой было решено провести протестную акцию с требованием полной отставки министра внутренних дел Абхазии Дмитрия Дбар 4 ноября в Сухуме.2 ноября президент восстановил в должности Дмитрия Дбар. 4 ноября на площади у Драмтеатра в Сухуме прошел митинг ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и их сторонников. Ветераны и лидеры оппозиции приняли резолюцию с требованием отставки главы МВД после резонансного конфликта между правоохранителями и ветеранами из села Адзюбжа с участием депутата Парламента Гарри Кокая.Аслан Бжания принял делегацию ветеранов, он сказал, что дело находится в Генеральной прокуратуре, и оно может решаться только в правовом поле. Свое решение о восстановлении Дбар в должности он оставил неизменным.После этого протестующие приняли новую резолюцию, в которой объявили о подготовке к более массовой акции, где потребуют отставки президента Аслана Бжания, и завершили митинг.5 ноября депутаты Народного Собрания Абхазии Гарри Кокая и Алмасхан Ардзынба направили в Кассационную коллегию жалобы на заключения судебной коллегии Верховного суда Абхазии.Ранее суд усмотрел в действиях депутатов признаки преступления – у Гарри Кокая хулиганство и оскорбление представителя власти, а у Алмасхана Ардзинба – хулиганство и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.По мнению самих же депутатов, Верховный суд вынес решение в нарушении материального и процессуального законодательства Абхазии без учета всех обстоятельств происшествия, а только на основании доводов представления Генеральной прокуратуры.Совещание в ПарламентеСозданный в ноябре Народно-патриотический союз Абхазии обратился с письмом к Парламенту страны с просьбой рассмотреть вопросы, связанные с криминогенной обстановкой в стране и грубым нарушением законодательства республики со стороны правоохранительных органов.Группа депутатов Народного собрания инициировала внеочередное совещание 24 ноября, на котором обсудили эти и некоторые другие вопросы. В части, которая прошла без прессы, парламентарии провели процедуру голосования по постановлению об увольнении глав МВД, Генпрокуратуры и прокуратуры Сухума. Однако, постановление не набрало нужного количества голосов.День ПобедыВажнейшее событие осени – 28-я годовщина Победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. В День освобождения столицы 27 сентября в республику приехал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который вместе с руководством Абхазии принял участие в торжественных мероприятиях.В тот же день состоялась торжественная встреча в министерстве обороны страны, на котором Аслан Бжания наградил орденом Мужества министра обороны Южной Осетии Ибрагима Гассеева за мужество и отвагу, проявленные при отражении агрессии грузинских войск в вооруженном конфликте на территории Южной Осетии.В День Победы 30 сентября состоялась торжественная встреча президентов Абхазии и Южной Осетии. Анатолия Бибилова и делегацию которую он возглавлял, встретил почетный караул у президентской администрации. После, Бжания и Бибилов провели беседу в кабинете. Затем, состоялось заседание, в котором приняли участие делегации двух стран.Памятные мероприятия прошли по всей республике. В Сухуме у Мемориала Славы состоялось возложение цветов, руководство страны, ветераны, общественность почтили память первого президента Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, также второго президента Сергея Багапш в селе Джгерда.Кроме того, в Сухуме состоялся торжественный марш в честь 28-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В сопровождении военного оркестра в марше приняло участие более 500 военнослужащих – подразделения Минобороны Абхазии, курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища, подразделения седьмой российской военной базы, пограничное управление ФСБ России в Абхазии.Пресс-конференция президентаПрезидент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию 21 сентября. В ходе почти трехчасовой пресс-конференции глава государства ответил на многочисленные вопросы прессы.Глава государства рассказал об экономике, работе правоохранительных органов, уделил внимание таким направлениям, как энергетика, инвестиции, туризм.Отвечая на вопрос, что он считает самым главным достижением за время нахождения во власти, президент сказал, что удалось усилить работу правоохранительных органов в республике.По его словам, цифры говорят об улучшении работы в этой сфере. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше, их раскрываемость увеличилась. Кроме того, Бжания отметил, что заведены ряд уголовных дел по расхищению государственного имущества.Были затронуты и проблемы энергетики в стране. Бжания назвал неуплату за потребленную электроэнергию одной из основных проблем в области энергетики страны.За последние 24 года потребители задолжали один миллиард 800 миллионов рублей, при тарифе 40 копеек за потребленный киловатт, отметил президент.Для решения проблем энергетики, в нее необходимо вложить большое количество денег, сказал Бжания. К примеру, на восстановление трех перепадных ГЭС в Галском районе понадобится около 10 миллиардов рублей. Президент сообщил, что по договоренности с Россией на развитие абхазской энергетики на первом этапе будет выделено около пяти миллиардов рублей.Бжания отметил, что предложения инвесторов не говорят о том, что эти объекты перейдут в частную собственность. Энергетическая отрасль была и останется государственной собственностью, заявил он.Прокомментировал глава государства и ситуацию с регулированием деятельности по незаконной добыче криптовалюты. Он рассказал, что шесть тысяч единиц оборудования по добыче криптовалют изъято и хранится на специальном складе.По его словам, крупных ферм по добыче криптовалют в республике практически не осталось, однако на руках у людей около 30 тысяч единиц оборудования.Аслан Бжания заявил, что руководство страны попробует легализовать этот бизнес, открыв технопарк, где предприниматели смогут заниматься добычей криптовалют законно.Президент рассказал, что Абхазия подготовила и согласовала с российской стороной проект соглашения об облегченной процедуре получения гражданами Абхазии российского гражданства. Он отметил, что 25 августа подписал и направил российской стороне распоряжение о подписании соглашения между Абхазией и Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства.Веерные отключенияС приближением зимы проблемы в энергетике стали еще острее – 11 ноября "Черноморэнерго" сообщило, что вынужденные ограничения на ВЛ-220 "Ачгуара" будут вводиться в случае повышения нагрузок до пиковых величин.С 12 ноября в Абхазии ввели график веерных отключений электричества ввиду повышения нагрузок на энергосети страны и во избежание аварийных ситуаций. Уже 14 ноября "Черноморэнерго" сообщило, что к основному графику по необходимости в случае увеличения нагрузок может добавиться график отключений по ВЛ "Шешелети-1".Новый график веерных отключений электроэнергии ввели с 16 ноября, его изменили в связи с возросшей нагрузкой на все магистральные линии "Шешелети-1" и "Ачгуара".В сообщении "Черноморэнерго" отмечалось, что объекты жизнеобеспечения, такие как кислородные станции, ковидные госпитали, а также насосные станции водоснабжения не будут отключаться от подачи электроэнергии.Однако, свет в Абхазии отключался и локально, и сразу в нескольких районах и вне утвержденного графика. 20 ноября, "Черноморэнерго" сообщило, что в Абхазии происходят автоматические отключения электричества в связи с высокими нагрузками на магистральных линиях. 22 ноября был введен новый график вверных отключений по всей стране. В Сухуме по поручению главы столичной администрации Беслана Эшба стали проводить рейды по выявлению незаконных подключений к трехфазным линиям. Рейды проводятся в частных домовладениях, где обычно и происходит незаконное подключение к трехфазным линиям. Нарушителей обесточивают и на них составляют акты.Коронавирус и вакцинацияВ Абхазии продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, по последним данным, общее количество выявленных случаев – 35080 человек. Зарегистрировано 528 летальных случаев. Выздоровели 28795 человек.Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании правительства 30 ноября рассказал об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением COVID -19."Эпидобстановка остается достаточно сложной. На данный момент в наших ковидных отделениях находятся 245 пациентов, в сутки в среднем поступает от 10 до 15 человек", - подчеркнул он.Бутба привел данные по вакцинации, согласно которым "Спутником Лайт" привилось 5212 человек, "Спутником V" с 18 ноября вакцинировано 780 пациентов.Кроме того, министр отметил, что на новогодние праздники, места в ресторанах забронированы."После всех этих массовых мероприятий, будет вспышка заболевания, как мы это проходили неоднократно. Поэтому ко всем обращаюсь, чтобы люди не посещали все эти мероприятия, потому что будет очередная вспышка", - заявил Бутба.Премьер-министр Александр Анкваб отметил, что по действующему распоряжении президента, подобного рода мероприятия запрещены. Двумя днями ранее, главный санитарный врач республики Людмила Скорик доложила об эпидемиологической ситуации в стране премьер-министру Александру Анквабу. Она подчеркнула, что скорость и уровень поражения легких у некоторых пациентов – до 80% в течение двух суток, это вызывает серьезную озабоченность."Мы склонны расценивать эти факты как проявление в республике нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 "дельта плюс", - сказала Скорик.Она выразила уверенность в том, что главным средством борьбы с заболеванием остается ускорение темпов вакцинации и заявила, что в сложившейся эпидситуации нельзя говорить о послаблении ограничительных мер. При этом Скорик предложила расширить сеть пунктов вакцинации в республике, Александр Анкваб это поддержал.5 ноября Минздрав Абхазии презентовал платформу для выдачи вакцинированным гражданам электронной версии сертификата о вакцинации c QR- кодом.Люди, привившиеся вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт" стали получать от Минздрава смс-оповещение с логином и паролем. Их нужно ввести в "личном кабинете" на официальном сайте Министерства здравоохранения республики.В "кабинете" указаны данные о дате вакцинации и медучреждении, в котором она была произведена. Там же можно скачать QR-код для того, чтобы в дальнейшем его распечатать или использовать в электронном формате. В электронной версии кода зашифрована информация об уникальном номере сертификата о вакцинации и есть ссылка на страницу Минздрава, в которой отображены все данные. Срок действие QR-кода – один год.Подорожание хлеба и не толькоЕще в августе правительство приняло постановление, согласно которому, предельная оптовая стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива составила 51 рубль за литр, в розницу эти виды топлива будут стоить 53 рубля за литр.Подорожание топлива сказалось и на ценах на продукты, в том числе хлеба – 23 ноября, Кабмин установил цены в соответствии с законом "О государственном регулировании цен".Согласно постановлению, максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки, составляют: хлеб из муки высшего сорта: 1 килограмм - 46 рублей, 0,6 килограмма – 28 рублей, хлеб из муки второго сорта: 1 килограмм - 41 рубль, 0,6 килограмма – 25 рублей.При этом предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазии, устанавливается в размере 15%.Выборы в Госдуму19 сентября граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, проголосовали на выборах в Государственную Думу.В Абхазии открыли девять избирательных участков - два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале. Всего, в выборах приняло участие более пятнадцати тысяч избирателей.Победу по федеральному избирательному округу на всех участках в Абхазии одержала партия "Единая Россия". Всего на выборах в Госдуму на девяти участках, открытых в Абхазии, проголосовало 14549 человек.По одномандатным избирательным округам победу одержали Ю.И. Григорьев, А.В. Гордеев, А.Е. Хинштейн и С.С.Журова.Посольство Российской Федерации поблагодарило центральные и районные власти Абхазии, сотрудников милиции, работников школ и домов культуры за помощь в подготовке и проведении выборов.Инцидент у ПарламентаЕще один инцидент произошел 11 ноября, по версии милиции, в 17:50 на служебной стоянке, примыкающей к административному корпусу Парламента Абхазии, депутат Валерий Агрба в компании с депутатами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия произвел три пистолетных выстрела в воздух.Прокуратура города Сухум занялась расследованием сообщения об этом преступлении, поступившим из управления внутренних дел по городу Сухум.На пресс-конференции 13 ноября Валерий Агрба заявил, что не имеет отношения к стрельбе 11 ноября в Сухуме, и никто не извещал его о том, что в отношении него ведется процессуальная проверка.Агрба рассказал, что в тот день он действительно находился у здания Парламента со своими коллегами Гарри Кокая, Алмасханом Ардзынба и Гиви Кварчия, обсуждал со спикером рабочие вопросы. Отъезжая от здания, депутат услышал выстрелы, но кто их производил, не знает.Кадровые изменения17 ноября стало известно, что приказом президента Абхазии Аслана Бжания на должность министра иностранных дел назначен Инал Ардзинба. Он сменил на этой должности Даура Кове, который, как сообщила пресс-служба главы государства, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу.Днем позже Бжания представил Ардзинба сотрудникам МИД. Он выразил надежду на то, что у нового руководителя сложатся доверительные отношения с коллективом и в работе будут достигнуты положительные результаты. Даур Кове поблагодарил коллег за проделанную работу.Инал Ардзинба выразил признательность президенту за оказанное доверие и отметил, что ситуация во внешней политике сложная, но при слаженной работе удастся достичь хороших результатов.Покушение на милиционеров в Гагре16 ноября при предотвращении покушения на жизнь сотрудников УВД по Гагрскому району погиб человек. По данным следствия, жители поселка Бзыпта Амир Кетия и Омар Хагуш оказали вооруженное сопротивление оперативникам МВД Абхазии при попытке задержания.Задержание проводилось с целью предотвращения спланированного покушения на жизнь оперативного сотрудника УВД по Гагрскому району, имевшего место в 7:30 утра 16 ноября 2021 года в Гагре на пересечении улиц Демерджипа и Кабардинская.Хагуш и Кетия были вооружены огнестрельным оружием - пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой. При этом, отмечается, что в ходе операции по задержанию злоумышленников, во избежание наступления тяжких последствий, им была дана возможность скрыться.Согласно релизу Генпрокуратуры, первым открыл огонь Хагуш. Он произвел прицельные выстрелы в направлении сотрудников милиции, а Кетия, угрожая взрывом гранаты, вытащил имевшийся под верхней одеждой обрез с целью его применения. Сотрудники милиции, пресекая посягательство на свою жизнь, произвели ответную стрельбу из табельного оружия, в результате чего Амир Кетия был смертельно ранен, Омар Хагуш получил ранение в правое плечо.По версии правоохранителей, Омар Хагуш и Амир Кетия намеревались отомстить сотрудникам милиции, которые задержали в августе этого года Анри Атейба, по подозрению в совершении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении начальника отдела уголовного розыска УВД по Гагрскому району.12 августа в 01:30 в прокуратуру Гагрского района поступило сообщение о том, что в изоляторе временного содержания УВД обнаружили повешенным Анри Атейба.В тот же день он было доставлен в реанимационное отделение Гагрской больницы в бессознательном состоянии и транспортирован в состоянии комы в Республиканскую больницу в Сухуме. Из Сухума в 16:00 его на реанимобиле вывезли в сопредельное государство. 14 сентября Атейба, не приходя в сознание, скончался.

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