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Sputnik недели: омикрон в Абхазии, открытие театров и закрытие школ

Sputnik недели: омикрон в Абхазии, открытие театров и закрытие школ

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий в республике с 24 по 30 января. 30.01.2022, Sputnik Абхазия

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Случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Абхазии, заболеваемость COVID-19 растет, в республике ослабили антиковидные ограничения, театры возобновили работу, школы в нескольких районах закрыли на карантин. Об этих и других новостях, читайте в материале Sputnik.SputnikЖелезная дорогаРуководство “Абхазской железной дороги” подвело итоги работы за 2021 год и поделилось планами на этот. Как сообщил в ходе пресс-конференции на Абхазском телевидении глава АЖД Арсоу Читанава, предприятие увеличило доходы. Так если в 2019 году "Абхазская железная дорога" заработала 94 миллиона рублей, то в 2021 год – 164 миллиона.В прошлом году был заключен договор с "РЖД Бизнес Активом" по контейнерным перевозкам. Предприятие планирует продлить маршрут российских турпоездов до Келасура. Для этого до 1 марта будут приводиться в порядок три станции: в Гагре, Новом Афоне и Келасуре."Абхазская железная дорога" также планирует привлечь специалистов из России для обследования железнодорожных мостов и тоннелей, чтобы определить возможна ли их дальнейшая эксплуатация и какой ремонт необходим.Омикрон в АбхазииВ Абхазии заявили о распространении омикрон-штамма коронавируса. 24 января Минздрав рассказал о 30 выявленных случаях заболевания.В диагностическом центре Lab Quest, который на сегодняшний день является единственным местом, где могут определить омикрон, рассказали корреспонденту Sputnik, что новый штамм стали выявлять уже с 16 января.За последнюю недели в республике наблюдается резкое увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией. Медики связывают это с распространением омикрон-штамма.При этом 25 января распоряжением президента в Абхазии были ослаблены ограничительные меры, разрешили работать учреждениям культуры и спортивным залам.На заседании координационного штаба по противодействию коронавирусной инфекции премьер-министр Александр Анкваб заявил, что не видит оснований для переноса выборов в Парламент республики, которые должны пройти в марте этого года.Главный санитарный врач республики Людмила Скорик отметила, что остановить ограничительными мерами распространение омикрон-штамма в Абхазии невозможно. К тому же "омикрон заходит для того, чтобы создать иммунную прослойку” у населения, считает Скорик.Театры открываются, школы закрываются25 января, после указа президента о возобновлении работы учреждений культуры и спортивных залов, театры Абхазии стали готовиться к встрече со зрителем. В РУСДРАМе уже 26 января показали первый спектакль - “Радость вопреки всему”.Тем временем во многих районах Абхазии из-за эпидситуации закрываются на карантин школы.25 января на неделю распустили школы в Гагрском районе. А уже 26 января стало известно о закрытии школ в Сухуме до 4 февраля. 27 января распустили и учеников в Гудаутском районе.Министр просвещения и языковой политики в интервью журналистам заявил о том, что все учителя должны вакцинироваться от коронавируса.Операция президенту25 января стало известно, что президенту Абхазии Аслану Бжания провели операцию в одной из российских клиник.Как отметили в пресс-службе главы государства, хирургическое вмешательство было плановым, операция прошла успешно. В настоящее время Бжания чувствует себя хорошо.Семь программ Минздрава27 января состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. Правительство приняло семь программ, посвященных вопросам здравоохранения:Выдвижение кандидатов в депутатыВ Абхазии продолжается регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты Народного Собрания страны. Центризбирком за одну неделю зарегистрировал 92 инициативные группы и пять политических партий. Выборы в Народное Собрание Абхазии пройдут 12 марта 2022 года. В главный законодательный орган республики изберут 35 депутатов.Регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов проходит с 21 января по 10 февраля.Антитеррористические ученияАнтитеррористические учения в Сухуме проводит Служба государственной безопасности и ряда силовых структур Абхазии. Они начались 27 января и будут проходить до 5 февраля.В воскресенье 30 января проводились совместные учения силовых структур республики и ФСБ России.

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