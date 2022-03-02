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Sputnik зимы: переток из России, митинг в Сухуме и признание ДНР и ЛНР

Sputnik зимы: переток из России, митинг в Сухуме и признание ДНР и ЛНР

Зима в Абхазии была насыщена событиями. В Сухуме прошел митинг оппозиционных сил, в Абхазии началась предвыборная кампания в Народное Собрание, Абхазия... 02.03.2022, Sputnik Абхазия

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Об этих и других запомнившихся событиях минувшей зимы читайте в материале Sputnik.Переток и энергокризисВо второй половине декабря начался переток электроэнергии из России в Абхазию. Он продлится до 31 марта 2022 года. Благодаря перетоку, в республике поначалу даже отменили график веерных отключений. Однако уже в новом году республике пришлось их вновь вводить из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище и "недостаточной мощностью перетока из России".Митинг и последствия21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг оппозиции. После того как президент отказался выйти к собравшимся, протестующие направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Поздно вечером прошли переговоры президента и представителей оппозиции. По их итогам протестующие приняли резолюцию, в которой, в частности, потребовали инициировать процедуру отстранения президента от власти через Парламент, заморозить все энергетические, имущественные и внешнеполитические инициативы президента на период действия процедуры отречения от власти, внести изменения в Конституцию, предусматривающие переход к смешанной системе выборов с целью обеспечения партийного представительства в Парламенте седьмого созыва. После этого участники митинга разошлись.Позже на пресс-конференции Аслан Бжания заявил, что митинг был несанкционированным и "государство примет все необходимые меры, чтобы это не повторилось"."Я не ставлю оценки, изучением того, что произошло, занимаются правоохранительные органы. Мы будем действовать исключительно в правовом поле. Те люди, которые инициировали беспорядки, играли с огнем. Как бы сложилась картина, если бы кто-то погиб? Конечно, люди имеют право проводить митинги и заниматься политикой, но в рамках существующих правил", – заявил глава государства.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.8 января прокуратура Сухума задержала пятерых участников массовых беспорядков в столице. В их отношении Сухумским городским судом была избрана мера пресечения.Новогодний "огонек"Третьего января глава Очамчырского района Беслан Бигвава дал показания по делу о стрельбе в ресторане Сухума.В новогоднюю ночь в сухумском ресторане "Гаруда" в результате ссоры посетителей ресторана отеля, переросшей в драку, из огнестрельного оружия был ранен гражданин Цулукия Т. З. Одним из участников инцидента стал глава администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.Четвертого января президент Аслан Бжания временно отстранил от занимаемой должности Беслана Бигвава. После инцидента жители Очамчыры сделали обращение в поддержку Бигвава.Омикрон и смягчение мерВ середине января в Абхазии выявили новый штамм коронавирусной инфекции. В стране ухудшилась эпидситуация, резко возросло число заболевших. Медики связали это с распространением омикрон-штамма. В конце месяца школы и детские сады Абхазии закрыли на карантин на несколько недель.В то же время, 25 января, распоряжением президента в Абхазии были ослаблены ограничительные меры, учреждениям культуры и спортивным залам разрешили открыться. Таким образом, спустя полгода заработали театры Абхазии. Так в РУСДРАМе показали премьеру "Не обо мне" с Народной артисткой России и Армении Верой Бабичевой. А в Абхазском драмтеатре впервые показали постановку "Сария", спектакль о супруге видного абхазского политического деятеля Нестора Лакоба.Выборная пораВ середине января Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Народного Собрания. С 21 января началась регистрация политических партий, инициативных групп. по выдвижению кандидатов. А с 10 февраля – регистрация кандидатов в депутаты, она завершится 2 марта.Всего с начала выборной кампании было зарегистрировано 118 инициативных групп по выдвижению кандидатов и пять политических партий, выдвинувших 15 своих представителей.На сегодняшний день ЦИК зарегистрировал 124 кандидата в депутаты Народного Собрания, регистрация одного кандидата была аннулирована.Прорыв информационной блокадыДевятого февраля в Парламенте Италии прошла пресс-конференция "Право народов на самоопределение. Абхазия и Большая Европа". В формате онлайн к ней подключился президент Аслан Бжания. Глава государства рассказал итальянским депутатам о том, что 14 августа 1992 года грузинские войска вторглись в Абхазию, и о том, что несмотря на трудности, республика одержала победу в войне и получила возможность для стабильного развития. Бжания также подчеркнул, что Абхазия готова к сотрудничеству со всеми странами.На пресс-конференции выступил и председатель Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Мусса Экзеков.Еще одним шагом в деле укрепления международного имиджа Абхазии стало создание медиацентра МИД Абхазии, открытие которого планируется в ближайшее время. Центр создан при поддержке платформы "Будущее Абхазии", работу будет координировать министр иностранных дел Инал Ардзинба.Обращение к ООНДевятого февраля, во время рабочего визита в Москву, министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба встретился с вице-президентом Всемирной федерации ассоциаций ООН, первым зампредседателя Российской ассоциации содействия ООН Алексеем Борисовым. На встрече он передал обращение на имя генсека ООНАнтониу Гутерриша о рассмотрении возможности закрепления за Абхазией статуса наблюдателя.Накануне, 1 марта, стало известно, что обращение поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.Признание донбасских республик21 февраля Россия признала независимость ДНР и ЛНР и установила с ними дипотношения. А уже 24 февраля началась российская военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины.Обострение ситуации вокруг Украины вызвало обеспокоенность в Абхазии. Силовые структуры Абхазии по приказу президента Аслана Бжания привели в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии. В Минобороны Абхазии сообщили о планах провести дополнительные учения из-за ситуации на Украине.В Сухуме приняли беженцев из ДНР и ЛНР. Первую группу беженцев из 55 человек из Донецка и 38 человек из Луганска доставили в Абхазию 24 февраля. Они размещены в гостинице "Айтар" в Сухуме. Гуманитарную миссию возглавил глава МЧС Лев Квициния.25 февраля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.Смотрите также:

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