https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/sputnik-nedeli-pozhar-v-gagre-besedy-s-zakharovoy-ministr-pod-arestom-1038921488.html

Sputnik недели: пожар в Гагре, беседы с Захаровой, министр под арестом

Sputnik недели: пожар в Гагре, беседы с Захаровой, министр под арестом

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий с 25 апреля по 1 мая. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T21:15+0300

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2022-05-01T21:15+0300

в абхазии

экономика

культура

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На этой неделе в Парламенте Абхазии были созданы комитеты и избраны их председатели, в Кабинете министров прошло заседание, в Гагрском районе - серьезный пожар, а в медиа-центре МИДа Мария Захарова ответила на вопросы журналистов.Асмат Цвижба, SputnikДом, опасный для проживанияСигнал о пожаре в многоквартирном доме на улице Демерджипа в Гагре поступил в МЧС Абхазии в 12:35 во вторник, 26 апреля.Многоквартирный барак был построен в 1930-х годах. Он находился на балансе Республиканского реабилитационного центра Минздрава Абхазии, и несколько лет назад был признан аварийным и опасным для проживания. В доме проживало 20 человек.Пять семей из сгоревшего дома разместили в одном из местных отелей. Еще одна семья находится в республиканском реабилитационном центре. Расходы на оплату номеров и трехразовое питание в столовой покрывает руководство Гагрского района. Остальные жители нашли временное пристанище у родственников.Арестованный министрБывший министр культуры Абхазии Гудиса Агрба, подозреваемый в хищении госимущества в особо крупном размере, заключен под стражу под решению суда.Гудиса Агрба возглавлял министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022, он подозревается следствием в хищении госимущества с использованием служебного положения.В отношении Надира Джинала, оказывавшего, по версии органа предварительного расследования, пособничество при совершении преступлений, в избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было отказано, он находится под домашним арестом.Новости из ПарламентаНа заседании седьмого созыва Народного Собрания Абхазии депутаты приняли постановление об образовании парламентских комитетов и определили их состав.Всего было создано девять комитетов: Заседание Кабмина28 апреля состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором приняли итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы "Развитие демографии" на 2021 год.Также в Кабмине был представлен отчет о выполнении программных мероприятий государственной целевой программы "Жилище-2022", утвержденной указом президента Республики Абхазия от 17 ноября 2021 года, предусмотренных к реализации в 2021 году.За 2021 год было рассмотрено 83 заявления, 50 человек получили статус участника программы, на них было выделено 39 миллионов рублей, по факту потрачено 27 миллионов 800 тысяч рублей, так как не все участники смогли за 2021 год подобрать себе жилье.Ответы от ЗахаровойВидеоконференция официального представителя МИД России Марии Захаровой с журналистами абхазских СМИ прошла в медиацентре МИД Абхазии 29 апреля.Глава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба открыл конференцию и передал слово абхазским журналистам. Пресс-конференция продлилась около получаса, представители СМИ имели возможность задать интересующие их вопросы.Мария Захарова отметила, что отношения России и Абхазии развиваются динамично, и сейчас МИД республики, особенно активно приступил к их реализации.Захарова отметила, что в Абхазии есть все возможности формировать позитивный образ страны, используя историю, культуру, природу и туристический потенциал.Дипломат призналась, что "практически выросла" в Абхазии, так как ее родители часто приезжали в страну на отдых.В поисках майнеровКрупная ферма по добыче криптовалют была обнаружена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии в селе Бедиа Ткуарчальского района.В отношении владельцев фермы был составлен административный материал в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за незаконное подключение к энергосети для добычи криптовалют.А 29 апреля двое человек пытались похитить оборудование для майнинга в селе Тамыш. результате завязалась перестрелка, погиб один из нападавших - Вальтер Шаматава и брат владельца фермы Тенгиза Рацба, Тамази.Культурные событияНа этой неделе стало известно, что Музыкальная группа "Alai Oli" выпустила новый альбом "Последний из ушедших", названный по одноименному роману абхазского писателя Баграта Шинкуба.27 апреля пресс-служба администрации Сухума сообщила, что Сухум и Брянск станут городами-побратимами и подпишут соответствующие соглашения.Выставка, приуроченная к 90-летнему юбилею Абхазского радио, открылась в Центральном выставочном зале Сухума в четверг, 28 апреля. На ней представлено более 50 фотографий и документов об истории первого радио.29 апреля президент Абхазии Аслан Бжания присвоил звание "Заслуженный журналист республики Абхазия" сотрудникам Абхазского радио Мадине Хагба, Оксане Трапш и Каме Адлейба. Звание было присвоено за заслуги в области журналистики и вклад в развитие национального радиовещания.Помимо деятельности на Абхазском радио, Мадина Хагба с 2021 года работает выпускающим редактором абхазской версии портала Sputnik Абхазия, Оксана Трапш с 2017 года - выпускающим редактором радио Sputnik.На концерте в честь 90-летия Абхазского радио были также присвоены почетные звания "Заслуженный работник культуры Абхазии". Этого звания за многолетнюю плодотворную работу и вклад в развитие абхазского радио удостоились Руфина Анкваб, Мурман Ахуба, Елена Бычкова, Реваз Ломия.

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экономика, культура