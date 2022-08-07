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Sputnik недели: беседа с президентом, аресты и уникальные находки

Sputnik недели: беседа с президентом, аресты и уникальные находки

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 1 по 7 августа. 07.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-07T19:10+0300

2022-08-07T19:10+0300

2022-08-07T19:10+0300

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На уходящей неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию, абхазская и российская стороны обсудили вопросы гармонизации законодательств двух стран, в Сухуме и Очамчыре нашли уникальные археологические артефакты. Об этом и многом другом, читайте в обзоре Sputnik.Встреча с журналистамиПрезидент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию с журналистами страны в четверг 4 августа. Прессу интересовало множество актуальных для республики вопросов. В их числе нашумевшее соглашение о передаче госдачи в Пицунде в собственность ФСО России.В контексте обсуждаемой темы, президент подчеркнул, что если это межправительственное соглашение не будет ратифицировано, это создаст негативный фон."Потому что так уж получилось, что у нас к российской стороне просьб значительно больше, чем у руководства России к нам, и проблем у нас значительно больше, которые мы решаем с их поддержкой", – сказал глава государства.Журналистов также интересовали успехи властей в работе. Президент уточнил, что в 2021 году впервые за все послевоенное время удалось выполнить плановые показатели по государственному бюджету, и даже был профицит, что в целом позволило оказать материальную помощь более 5000 гражданам страны на сумму около 700 миллионов рублей.Не остался без внимания и вопрос о ценах на нефтепродукты. Бжания отметил, что руководство страны будет предпринимать меры для того, чтобы цены на топливо были ниже, однако эта проблема выходит за рамки возможностей и полномочий абхазской стороны."Мы начали сейчас вести переговоры, готовить какие-то документы, опять что-то поменялось. Пока не будет некой стабильности на самом топливном рынке России, сложно будет что-то прогнозировать", – сказал он.Называть возможные сроки снижения цен президент не стал и отметил, что это зависит от того, насколько Абхазии смогут помочь российские партнеры.Пресса также спросила у президента о состоянии дел в сферах экономики, энергетики, о запуске аэропорта, газификации страны и международных связях.Коронавирус "наступает"Во всем мире снова наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, и Абхазия в этом плане не исключение. Как сообщает Минздрав республики, случаи заболевания зафиксированы почти во всех районах страны. В основном, люди заражены омикрон-штаммом.Только с 25 июля по 1 августа был выявлен 141 случай заражения. По словам главврача Гудаутской больницы Хаджарата Шамба, сейчас на стационарном лечении находятся 20 пациентов. Для их размещения задействовано только инфекционное отделение.Как сообщила помощник министра здравоохранения Алиса Матуа, со следующей недели снова начинает работать мобильная бригада, которая будет брать ПЦР-тесты на дому у пациентов. Для того чтобы сдать тест, пациенту нужно будет направление врача или ярко выраженные симптомы заболевания.Гармонизация законодательств3 августа в Москве состоялось заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Абхазией и Россией.Стороны рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере инвестиционного, налогового, образовательного, таможенного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения.Сопредседатели рабочей группы – Озган с абхазской стороны и замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач с российской – высоко оценили проделанную ведомствами работу и уверены в реализации намеченных планов в срок.Включенные в Программу мероприятия должны быть реализованы с 2021 по 2023 год, они затрагивают, в том числе вопросы гражданства, налогового и таможенного регулирования, защиты инвестиций. По словам сопредседателей, программа реализуется в срок. Документ предусматривает подписание и принятие ряда международных соглашений, законодательных и подзаконных актов республики.Перспективы в туризмеГлава Министерства туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился со своей российской коллегой Еленой Лысенковой в Москве 5 августа. Как пишет пресс-служба ведомства, они обсудили перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах туризма.По словам Лысенковой, Абхазия обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом и имеет все шансы на то, что количество путешественников, которые выберут республику в качестве места отдыха, будет только возрастать.Хишба во время своей рабочей поездки в Москву также встретился с председателем Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрием Давыденко, с которым обсудил вопрос безопасности российских туристов в республике, а также, проведение инвестиционного форума в Абхазии.В рамках рабочей поездки Теймураз Хишба планирует принять участие в Российском туристическом форуме "Путешествуй".Возвращение запросаПарламент Абхазии 1 августа направил запрос и материалы в Конституционный суд по соглашению о передаче госдачи "Пицунда" России. Спустя три дня КС вернул их обратно в Народное собрание.Согласно определению и.о. руководителя Аппарата КС, который сослался на Кодекс о конституционной юрисдикции, заявитель в обращении должен привести свою позицию по поставленному вопросу и дать ее правовое обоснование. К тому же, в запросе Парламента не указаны положения, которые противоречили бы Конституции Абхазии.Заявитель имеет право в течение трех дней обжаловать возвращение запроса, а также вновь направить обращение в Конституционный суд после устранения перечисленных недостатков."Подарки" из прошлогоВ Абхазии нынешним летом проводятся археологические раскопки на территории Сухумской крепости, а также в античном города Гюэнос, который был расположен на месте современной Очамчыры.Поиски исторических артефактов в Сухумской крепости дали существенный результат. Всего за несколько недель там обнаружили две пушки XIX века более 100 пушечных ядер, фрагменты амфор, пифосов, черепицы. Как отмечают ученные, таких находок в Абхазии еще не было.Раскопки в Очамчыре начались 24 июля и завершатся 20 августа. 6 августа стало известно об уникальной находке в виде бронзовой фигурки божества V-IV веков до нашей эры, которую обнаружили абхазские и российские ученые.Как предположил директор Абхазского Государственного музея, старший научный сотрудник отдела археологии АбИГИ Аркадий Джопуа, Скорее всего, бронзовая статуэтка была привезена из Греции. В основном, найденные в Гюэносе вещи, были привезены сюда из Аттики."Удар" по наркотикамДвух наркодилеров заключил под страху Сухумский городской суд 5 августа. Александр Чепель и Владимир Романков подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыты наркотического средства метадон группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.Днем позже, пресс-служба МВД Абхазии сообщило о том, что им может грозить длительные сроки лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения. В общей сложности у Александра Чепеля и Владимира Романкова было найдено и изъято около 39 грамм метадона, расфасованных в 98 закладок и один полиэтиленовый пакет.Не сумели избежать наказания также трое жителей Абхазии, которые были задержаны за выращивание конопли на приусадебных участках - это 68-летний житель села Дранда Заур Квирая, житель села Аацы Канбей Базба и гражданин Грузии Заали Джгереная, проживающий в городе Гал.Культурные событияПозитивная новость на минувшей неделе пришла в Абхазию из Германии. Японсикий оперный певец Масаши Тсудзи, выступающий в Германии и Японии, исполнил абхазскую колыбельную "Шьышь-нани", слова к которой написал Народный поэт Баграт Шинкуба.Эта песня стала символом трагедии абхазского народа, связанной с насильственным переселением большого количества абхазов в Турцию. Певец прочитал роман Баграта Шинкуба "Последний из ушедших", и, вдохновившись еще больше, обратился к английскому профессору, кавказоведу, почетному гражданину Абхазии Джорджу Хьюитту с просьбой найти человека в Германии, который помог бы выучить песню на абхазском. Этим учителем стала композитор из Абхазии, много лет проживающая в Германии, Хибла Амичба.В Сухуме открыли памятник советском государственному и партийному деятелю, бывшему председателю Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валериану Кобахия.На открытии памятника присутствовали родные Валериана Кобахия, его коллеги, руководство страны во главе с президентом Асланом Бжания, депутаты Парламента, представители министерств и ведомств, руководство столицы, общественность республики.Выставка "Слезы Донбасса" открылась в Музее боевой Славы в Сухуме в четверг 4 августа. Она организована совместно с Посольством России в Абхазии и представительством Россотрудничества в рамках реализации проекта "Территория победы". В основе экспозиции материалы из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея.Девятнадцатый по счету ежегодный шахматный фестиваль "Абхазия Open" открылся в школе имени Анатолия Карпова в Сухуме во вторник, 2 августа. "Абхазия Open" состоит из трех турниров. Это два детских соревнования – до 8 и 12 лет и еще один турнир без ограничения возраста.В "Абхазия Open" принимают участие около ста спортсменов из Абхазии, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Сочи.Детский хореографический ансамбль "Адац" из Гудауты занял первое место в фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества "Паруса надежды" в Санкт-Петербурге. Коллектив представил два номера - крестьянский танец и абхазский массовый танец.День ВДВВ День Воздушно-десантных войск 2 августа на месте захоронения ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Хасана Харазия в Сухуме возложили цветы.В сквере у государственной филармонии собрались действующие и бывшие военнослужащие Воздушно-десантных войск Абхазии.Хасан Харазия родился в 1908 году в селе Мерхеул. В годы Великой Отечественной войны он командовал десятой гвардейской воздушно-десантной бригадой. Участвовал в боях под Тулой, Орлом и в Смоленской области.Он был награжден орденом Ленина, орденами Красного Знамени и Суворова, двумя орденами Отечественной войны. 25 августа 2018 года в Подмосковном Раменском открыли памятник абхазскому генералу.

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