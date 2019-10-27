Sputnik недели: новый мэр Сухума, отстрел собак и выплаты из прошлого

Уходящая неделя была насыщена событиями: мэр Сухума Адгур Харазия ушел в отставку, исполняющим обязанности главы города президент назначил Кана Кварчия, Кабмин республики утвердил выплаты по советским вкладам в 2020 году, а власти Ткуарчала прекратили отстрел бродячих собак.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Отставка мэра
Неделя началась с отставок и назначений. Адгур Харазия сложил с себя полномочия главы Сухума в понедельник 21 октября. В этот же день президент Рауль Хаджимба назначил исполняющим обязанности мэра Кана Кварчия. Теперь, согласно закону, в течение 30 дней горсобрание должно утвердить представленную президентом Абхазии кандидатуру методом тайного голосования. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы "за" проголосовали 14 депутатов из 26.
Выплаты из прошлого
Кабинет Министров Абхазии утвердил выплаты по советским вкладам в 2020 году. Так клиентам Сбербанка Абхазии в качестве компенсации за потерянные вклады, сделанные до 14 августа 1992 года, выплатят восемь миллионов рублей.
Новый медцентр в Эшере
Новый многопрофильный медицинский центр появится в селе Нижняя Эшера. 23 октября Кабинет министров выделил восемь гектаров земли в Нижней Эшере под строительство центра. Как утверждает министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, новый медцентр не будет дублировать работу Центральной Республиканской больницы. В нем будут структуры и подразделения, которых пока еще в Абхазии нет. Это кардиохирургический и инсультный центры, амбулаторно-поликлинический комплекс, реабилитационное отделение, спортивная медицина. О том, когда появится новое медучреждение, пока неизвестно.
Установить судьбу
В Абхазии при МИД создадут комиссию по поиску без вести пропавших, которая будет заниматься сбором и анализом информации о пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии. Возглавит комиссию министр иностранных дел Абхазии.
Отстрелу нет
Власти Ткуарчала прекратили отстрел бродячих собак. В жилищно-коммунальной службе города объяснили это тем, что часть была против отстрела собак и активно высказывала свое мнение в социальных сетях. Ранее в редакцию Sputnik Абхазия обратились читатели и сообщили, что в Ткуарчалском районе проводится отстрел собак, свидетелями которого зачастую становятся дети. Один из читателей прислал видео, на котором видно, что отстрел происходил и в светлое время суток.
Больше фейхоа, меньше мандарин
Объем экспорта фейхоа из Абхазии в Россию увеличился на 36 тонн по сравнению с 2018 годом. Об этом на радио Sputnik рассказала начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Асида Квициния.
За сентябрь и октябрь этого года через российско-абхазскую границу перевезли порядка 47 тонн фейхоа. И это еще не предел.
А вот любимого новогоднего фрукта, мандарина, в 2019 году стало меньше. За сентябрь и октябрь 2019 года из республики вывезли всего три тонны цитрусовых. Это почти в два раза меньше показателей 2018 года. Объем экспорта мандаринов в 2019 году прогнозируется в размере 20 тысяч тонн.
Происшествия недели
Дерево упало на поезд, следовавший из Москвы в Сухум. Чрезвычайная ситуация произошла в районе поселка Цандрипш в четверг 24 октября. Дерево повредило тепловоз. В поезде находилось 185 пассажиров, никто не пострадал. Людям предоставили специальные автобусы, чтобы добраться до Сухума.
24 октября в районе Верхней Эшеры произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль, следовавший по центральной трассе, в районе Верхней Эшеры на большой скорости съехал в кювет и загорелся. Трое пострадавших были госпитализированы. Позже выяснилось, что один из пострадавших скончался.
В субботу 26 октября в районе сухумского железнодорожного вокзала в результате ДТП погиб председатель Фонда инвалидов Абхазии Бадри Агрба. Агрба было 53 года, он был участником Отечественной войны народа Абхазии и был награжден орденом "Леона".
В 2015 году Бадри Агрба был назначен председателем Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Спортивные высоты
Детская футбольная команда "Нарт" заняла третье место на турнире Hopes Cup Sochi 2019, который проходил в Сочи с 15 по 21 октября. В мачте за "бронзу" сухумский "Нарт" со счетом 2:0 обыграл детско-юношескую школу №6 города Ростов-на-Дону.
Абхазский борец Баджа Хутаба, который выступает за сборную Сирии, примет участие в чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который пройдет в Венгрии с 28 по 30 октября. Об этом Sputnik сообщил сам спортсмен в среду 23 октября. Баджа Хутаба будет бороться в весовой категории до 125 килограммов.