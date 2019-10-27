Sputnik недели: новый мэр Сухума, отстрел собак и выплаты из прошлого

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 21 по 27 октября, читайте в обзоре Sputnik.

Уходящая неделя была насыщена событиями: мэр Сухума Адгур Харазия ушел в отставку, исполняющим обязанности главы города президент назначил Кана Кварчия, Кабмин республики утвердил выплаты по советским вкладам в 2020 году, а власти Ткуарчала прекратили отстрел бродячих собак.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Отставка мэра

Неделя началась с отставок и назначений. Адгур Харазия сложил с себя полномочия главы Сухума в понедельник 21 октября. В этот же день президент Рауль Хаджимба назначил исполняющим обязанности мэра Кана Кварчия. Теперь, согласно закону, в течение 30 дней горсобрание должно утвердить представленную президентом Абхазии кандидатуру методом тайного голосования. При этом для утверждения кандидатуры на должность необходимо, чтобы "за" проголосовали 14 депутатов из 26.

© Sputnik / Бадрак Авидзба Представление главы администрации Сухума Кана Кварчия

Выплаты из прошлого

Кабинет Министров Абхазии утвердил выплаты по советским вкладам в 2020 году. Так клиентам Сбербанка Абхазии в качестве компенсации за потерянные вклады, сделанные до 14 августа 1992 года, выплатят восемь миллионов рублей.

Новый медцентр в Эшере

Новый многопрофильный медицинский центр появится в селе Нижняя Эшера. 23 октября Кабинет министров выделил восемь гектаров земли в Нижней Эшере под строительство центра. Как утверждает министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, новый медцентр не будет дублировать работу Центральной Республиканской больницы. В нем будут структуры и подразделения, которых пока еще в Абхазии нет. Это кардиохирургический и инсультный центры, амбулаторно-поликлинический комплекс, реабилитационное отделение, спортивная медицина. О том, когда появится новое медучреждение, пока неизвестно.

Установить судьбу

В Абхазии при МИД создадут комиссию по поиску без вести пропавших, которая будет заниматься сбором и анализом информации о пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии. Возглавит комиссию министр иностранных дел Абхазии.

Отстрелу нет

Власти Ткуарчала прекратили отстрел бродячих собак. В жилищно-коммунальной службе города объяснили это тем, что часть была против отстрела собак и активно высказывала свое мнение в социальных сетях. Ранее в редакцию Sputnik Абхазия обратились читатели и сообщили, что в Ткуарчалском районе проводится отстрел собак, свидетелями которого зачастую становятся дети. Один из читателей прислал видео, на котором видно, что отстрел происходил и в светлое время суток.

Больше фейхоа, меньше мандарин

Объем экспорта фейхоа из Абхазии в Россию увеличился на 36 тонн по сравнению с 2018 годом. Об этом на радио Sputnik рассказала начальник отдела статистики Государственного таможенного комитета Асида Квициния.

За сентябрь и октябрь этого года через российско-абхазскую границу перевезли порядка 47 тонн фейхоа. И это еще не предел.

© Sputnik / Михаил Мордасов Уборка урожая фейхоа

А вот любимого новогоднего фрукта, мандарина, в 2019 году стало меньше. За сентябрь и октябрь 2019 года из республики вывезли всего три тонны цитрусовых. Это почти в два раза меньше показателей 2018 года. Объем экспорта мандаринов в 2019 году прогнозируется в размере 20 тысяч тонн.

Происшествия недели

Дерево упало на поезд, следовавший из Москвы в Сухум. Чрезвычайная ситуация произошла в районе поселка Цандрипш в четверг 24 октября. Дерево повредило тепловоз. В поезде находилось 185 пассажиров, никто не пострадал. Людям предоставили специальные автобусы, чтобы добраться до Сухума.

24 октября в районе Верхней Эшеры произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль, следовавший по центральной трассе, в районе Верхней Эшеры на большой скорости съехал в кювет и загорелся. Трое пострадавших были госпитализированы. Позже выяснилось, что один из пострадавших скончался.

© Sputnik МЧС Абхазии ДТП в районе села Верхняя Эшера

В субботу 26 октября в районе сухумского железнодорожного вокзала в результате ДТП погиб председатель Фонда инвалидов Абхазии Бадри Агрба. Агрба было 53 года, он был участником Отечественной войны народа Абхазии и был награжден орденом "Леона".

В 2015 году Бадри Агрба был назначен председателем Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Спортивные высоты

Детская футбольная команда "Нарт" заняла третье место на турнире Hopes Cup Sochi 2019, который проходил в Сочи с 15 по 21 октября. В мачте за "бронзу" сухумский "Нарт" со счетом 2:0 обыграл детско-юношескую школу №6 города Ростов-на-Дону.

Абхазский борец Баджа Хутаба, который выступает за сборную Сирии, примет участие в чемпионате мира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет, который пройдет в Венгрии с 28 по 30 октября. Об этом Sputnik сообщил сам спортсмен в среду 23 октября. Баджа Хутаба будет бороться в весовой категории до 125 килограммов.