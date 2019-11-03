Sputnik недели: новые министры, назначения в мэрии и абхазский чемпион мира

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 28 октября по 3 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Уходящая неделя была насыщена событиями: президент назначил новых министров и председателей Госкомитетов, Кабмин республики утвердил бюджет на 2020 году, абхазский боксер стал чемпионам мира по версии WBO.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Новые и старые министры

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указы о назначении ряда министров и глав госкомитетов Абхазии.

Эльвира Арсалия остается на должности министра культуры

Беслан Дбар – министром демографии и репатриации.

Джансух Нанба стал вице-премьером и по совместительству министром финансов.

Тамаз Цахнакия остается в должности министра здравоохранения и социального обеспечения.

Даур Курмащия возглавил министерство по налогам и сборам республики возглавил

Автондил Гарцкия стал председателем Госкомитета по курортам и туризму.

Амиран Какалия – Госкомитет по сельскому хозяйству.

Лев Квициния снова возглавил министрство по чрезвычайным ситуациям республики.

Финансы поют романсы

Кабинет министров Абхазии одобрил проект закона "О республиканском бюджете на 2020 год". Согласно нему доходы составят 10 миллиардов 257 миллионов рублей, а расходы в 10 миллиардов 510 миллионов рублей.

Дефицит бюджета Абхазии по-прежнему сохраняется. В 2020 году он составляет 253 миллиона рублей. Покрыть дефицит в Кабмине планируют за счет займа кредита у Нацбанка республики в пределах 300 миллионов рублей. Также предполагается вернуть бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам из республиканского бюджета; задействовать "иные источники внутреннего финансирования дефицита".

Теперь проект закона "О республиканском бюджете на 2020 год" должны представить на рассмотрение президенту Абхазии.

Новые ставки НДС

Парламент Абхазии в первом чтении внес поправки в закон об НДС.

Законопроект представила депутат Народного Собрания, руководитель профильного комитета Натали Смыр, которая предложила использовать дифференцированный подход в отношении к ставкам НДС, а именно внедрить ставки этого налога, равные 0%, 3% и 7% и 10%.

Ставка 0% НДС, распространяется на товары, которые входят в потребительскую корзину. Ставка в размере 3%, в случае если законопроект примут в окончательном чтении, будет охватывать все товары, которые раньше не облагались НДС.

Для бизнеса в области туризма, связи и горюче-смазочных материалов НДС останется на уровне 10%. Ставка НДС в 7% вводится для тех товаров, которые раньше налогом не облагались, в основном это продукты питания.

Понижение же ставки с 10% до 7% будет компенсироваться в бюджете за счет сбора в 3% с ввоза тех товаров, которые раньше этим налогом не облагались.

Продолжение истории

На уходящей неделе стала известна дата заседание суда кассационной инстанции по жалобе экс-кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квициниа на решение Верховного суда. Слушание состоится 18 декабря.

Ранее, 7 октября Алхас Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда, который отказался признать недействительными итоги второго тура выборов главы государства.

Теперь кассационную жалобу рассмотрит суд в составе председательствующего - судьи Верховного суда Тимура Тарба, судей Романа Кварчия и Лии Адлейба.

Решение суда кассационной инстанции вступает в силу с момента провозглашения, но так как это не последняя инстанция, то оно может быть обжаловано в Президиуме Верховного суда.

Новые лица в мэрии

Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал приказы о назначениях.

Рамаз Джопуа возглавил МУ "Жилищное управление администрации города Сухум".

Астамур Матуа назначен управляющим МУ "Домоуправление №3 администрации города Сухум".

Тариел Чамагуа занял должность управляющего МУ "Домоуправление №5 администрации города Сухум".

Также Людмила Адлейба решением Сухумского горсуда была восстановлена в должности начальника Управления образования администрации города Сухум.

© Sputnik / Томас Тхайцук Администрация города Сухум

Цена мандарина

Кабинет министров Абхазии установил закупочные цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года на заседании в понедельник 28 октября.

Согласно проекту постановления, цена за один килограмм мандаринов и апельсинов – 19 рублей 50 копеек. Цена за один килограмм лимонов установлена на уровне 20 рублей.

CC0 Мандарины

Абхазские вина в "Массандре"

Абхазские вина на конкурсе в "Массандре" завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Медали получили вина "Ашта Лаша красное" и "Ашта Лаша белое". Также вино "Атауад" получило серебряную медаль, урожай 2017 года, а урожай 2015 года удостоился бронзовой награды.

В конкурсе приняли участие более 70 предприятий из России, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Армении, Австралии, Израиля, Македонии, Марокко, Болгарии, Грузии, Молдовы, Чили, ЮАР.

Нет грузинской пропаганде

28 октября Абхазо-адыгская диаспора сорвала презентацию книги грузинского автора в Иордании.

Как рассказал в интервью Sputnik министр по репатриации Беслан Дбар, презентация книги носила провокационный характер и была направлено на раскол абхазо-адыгской диаспоры. Зная о том, что в Иордании должна пройти встреча, активисты абхазо-адыгской диаспоры с транспарантами, абхазскими и адыгскими флагами зашли в здание и сорвали выступление посла Грузии в Иордании. Посол был вынужден покинуть зал, где должна была пройти презентация.

© Foto/ Алиас Езугба Абхазо-адыгская диаспора сорвала презентацию книги грузинского автора в Иордании

Первый среди молодежи

Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO среди молодежи, одолев Эдди Кольменареса из Венесуэлы на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Несмотря на рассечение брови, которое получил абхазский боксер, он довел бой до победного конца и согласно решению судей Игорь Адлейба стал чемпионом мира WBO среди молодежи.

Игорь Адлейба после боя с венесуэльцем Эдди Кольменаресом

Игорь Адлейба - многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Культура возвращается

29 октября в Русском театре драмы открылся 39 театральный сезон премьерой спектакля "Электра" режиссера Артема Устинова.

В новом театральном сезоне РУСДРАМ запланировал целых шесть премьер: новогодняя сказка, комедию "Оскар" по Клоду Манье, детский спектакль "Приключения Буратино", "Кровавая свадьба" Федерико Гарсиа Лорки, "12 стульев" по произведению Ильфа и Петрова, "Герой нашего времени" Лермонтова и "Над пропастью во ржи" Сэлинджера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Электра"

31 октября РУСДРАМ отправился в гастроли по городам России. 3 и 4 ноября в столице Республики Коми театр из Абхазии покажет три спектакля "Хаджи-Мурат", "Визит старой дамы" и "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком".

А Абхазский Госдрамтеатр имени Самсона Чанба с восстановленным спектаклем "Берег неба" 2 ноября отправился на фестиваль "Сцена без границ" во Владикавказе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Берег неба" в Абхазском драматическом театре

Раскрыть тайны Великой Абхазской стены

Продолжается проект "Тайны Великой Абхазской стены". Археологи завершили изучение башен и приступили к раскопкам.

29 октября в ходе раскопок у села Хиацха ученые обнаружили древнее захоронение, несколько достаточно хорошо сохранившихся пифосов, разрозненная керамика, а также металлические изделия.

Ученые исследуют два холма, на месте которых, предположительно, могли находиться башни Великой Абхазской стены.

© Sputnik / Василий Никулин Пифосы, обнаруженные при раскопках в Галском районе

Со слов местного жителя Валико Зухбая, около 200 лет назад на этих холмах проживал род по фамилии Куатаниа, и эта местность называлась холмы Куатаниа. Но разразившаяся испанка скосила практический весь род, а выжившие покинули родные дома и поселились в разных местах Галского района.