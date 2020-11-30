Sputnik ноября: "война" с пандемией, энергокризис и проблемы экспорта

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике в ноябре. Подробнее о ситуации с коронавирусом, энергокризисе и государственных решениях читайте в обзоре.

Последний месяц осени в Абхазии выдался насыщенным событиями и новостями. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с президентом России Владимиром Путиным, в республике продолжают бороться с пандемией коронавируса и решают проблемы энергетической отрасли. Настало время сбора и вывоза осеннего урожая, который в этом году выдался богатым.

Асмат Цвижба, Sputnik "Война" с коронавирусом

В Абхазии продолжают ежедневно фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В ноябре в республике было выявлено более 1700 положительных результатов, больные продолжают поступать в Гудаутский госпиталь, мобильный госпиталь Минобороны России, Сухумскую инфекционну больницу, проходят стационарное лечение при районных больницах в Гагре, Очамчыре и Ткуарчале.

Мобильный госпиталь Минобороны России, который прибыл в Абхазию для помощи в сложившейся сложной эпидситуации, к 20 ноября принял 155 пациентов, из них выписаны были 119 человек.

По словам начальника госпитального отделения мобильного госпиталя Алексея Мамошина, в начале работы амбулаторный прием в лечебницу составлял в среднем 30 человек в сутки, госпитализация составляла 7-10 человек. В ноябре же количество пациентов сократилось - за сутки госпитализируют в среднем пять человек. Всего госпиталь рассчитан на 150 коек.

Госпиталь, предназначенный для стационарного лечения пациентов, оборудован всей необходимой техникой: аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

По решению правительства для разгрузки Гудаутского госпиталя дополнительные отделения по лечению больных с коронавирусом специальные отделения были открыты при Инфекционной больнице Сухума, а также при районных больницах.

К примеру, в Очамчырской районной больнице было установлено 20 медицинских койко-кроватей и необходимая мебель для столовой. На 15 коек рассчитано отделение при поликлинике Ткуарчала. В работе будет задействовано четыре бригады медиков, которые будут дежурить в отделении по одной неделе – врачи, медсестра и младший медперсонал.

В Гагрской больнице планируется установить дополнительные 18 мест для больных с коронавирусом.

В ноябре в Сухуме открыли амбулаторный центр для ковидных больных. В стенах центра можно будет узнать уровень кислорода, снять кардиограмму, померить давление, узнать уровень сахара, отследить его состояние в течение дня. Все услуги в центре будут предоставляться бесплатно, но пациент должен приходить со своими лекарствами.

По информации Министерства здравоохранения Абхазии, всего по республике развернуто 530 коек, и этого достаточно, так как количество инфицированных, проходящих стационарное лечение, уменьшилось.

7 ноября специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России завершили работы по дезинфекции в Абхазии в целях профилактики распространения коронавируса.

Общая площадь обработанных зданий составила 26 тысяч 800 квадратных метров и одиннадцать тысяч квадратных метров дорожного покрытия. В работе было задействовано семь единиц техники и 20 военнослужащих. Были обработаны места массового скопления и дороги общего пользования Сухума, Гулрыпшского, Очамчырского, Гудаутского и Гагрского районов.

На борьбу с коронавирусом были направлены и финансовые средства.

50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом Абхазии выделил бывший президент Адыгеи меценат Хазрет Совмен, с которым Аслан Бжания провел переговоры во время своего визита в Москву.

На пресс-конференции 17 ноября президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о том, что на борьбу с коронавирусом в республике государство выделит дополнительно 152 миллиона рублей из помощи России. До конца 2020 года будут приобретены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, три передвижные рентгенодиагностические установки, медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы на общую сумму в 65 миллионов рублей.

Кроме того, будет куплено оборудование для оснащения двух ПЦР-линий для диагностики на сумму в 11 миллионов рублей. Также планируется организация двух лабораторий в Гагрском и Очамчырском районах, Гудаутский COVID-центр будет обеспечиваться кислородом, на что потребуется 16 миллионов рублей.

Плато и продление ограничений

21 ноября министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил о том, что республика достигла плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В республике не наблюдается роста заболеваемости COVID-19, но в то же время нет резкого снижения случаев заражения, отметил глава Минздрава.

25 ноября Цахнакия на совещании с премьер-министром Абхазии сообщи, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в ноябре снизились на 50 процентов.

Так, в октябре было зафиксировано 2831 случай, а с 1 по 24 ноября - около 1343.

По данным Минздрава, всего было исследовано 9,7 процента населения республики, это 23 878 человек, у 23,8 процента из них – положительные результаты. За весь период распространения пандемии инфицировано 2,3 процента населения – 5970 человек, повторные исследования проведены у 4920 инфицированных.

Цахнакия отметил, что смертность от коронавируса составляет свыше 1,2 процента от общего числа инфицированных - 76,6 процента – выздоровевшие.

Несмотря на положительную динамику, 24 ноября президент Аслан Бжания подписал распоряжение о том, что ограничительные меры, введенные 15 октября, будут продлены до 12 января 2021 года.

Согласно новому распоряжению, в республике запрещены деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций, проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий, деятельность учреждений культуры, фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун.

Гражданам рекомендуется при нахождении в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях, воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий.

Объекты общественного питания должны обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при условии использования не более 50 процентов посадочных мест и использованию обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.

Больше всего продление ограничительных мер обсуждали среди родителей школьников, большинство из которых выступили против такого решения правительства. Родители считают, что детям пора возвращаться в школу, так как дистанционное образование функционирует в Абхазии далеко не в полной мере, а у детей сбился режим дня, и большее время они проводят в гаджетах.

Другие считают, что возвращаться к очной форме обучения пока что рано и не собираются пускать детей в школы. Педагоги же согласны с тем, что дистанционное образование никак не может заменить обычное и готовы вернуться к привычному режиму работы.

Как справиться с майнингом

На фоне пандемии коронавируса в Абхазии одной из самых обсуждаемых тем стала деятельность по добыче криптовалюты. В особенности после того, как 15 ноября РУП "Черноморэнерго" ввел график веерных отключений по всей стране трижды в день по два часа в связи с изношенностью энергосетей. Позже график сократили на два раза в день и один раз в день по два часа.

Согласно постановлению Кабмина Абхазии, не позднее 7 ноября предприниматели, занимающиеся майнингом криптовалют, должны были получить в Министерстве экономики выписку, подтверждающую факт внесения сведений в реестр.

По данным Государственного таможенного комитета Абхазии, за десять месяцев текущего года в республику завезено 43 414 единиц оборудования для майнинга криптовалют. С 2016 по конец 2019 года показатели ввоза составили 21 218 единиц.

Проблема добычи криптовалюты в Абхазии и последствия майнинга для энергосистемы страны обсудили в Парламенте. Министр экономики напомнила, что добыча криптовалют в Абхазии началась хаотично с 2016 года, отсутствие правовых норм, которые регламентировали бы эту деятельность, что привело к бесконтрольному потреблению электроэнергии, спровоцировав значительное увеличение нагрузки на энергосистему.

Свое мнение выразил и президент Абхазии Аслан Бжания. Он заявил, что под развитие добычи криптовалюты можно выделить определенные районы Абхазии, в особенности в восточной части страны.

"Из того объема, который мы сегодня потребляем, относительно безопасно для системы мы можем под этот вид деятельности отдать около двухсот миллионов киловатт-часов. Это максимально, что мы могли бы отдать из двух миллиардов киловатт-часов, которые мы получаем от генерации", - сказал глава государства.

Уже 23 ноября Парламент Абхазии принял постановление, согласно которому Кабинету министров страны было рекомендовано запретить на территории республики майнинг криптовалют с использованием мощностей ИнгурГЭС до конца ремонтных работ. Кроме того, в постановлении Парламента говорится о необходимости запрета завоза в республику оборудования для извлечения криптовалют.

Сразу после рекомендаций Парламента "Черноморэнерго" отключило 85 майнинговых ферм. Позже с участием сотрудников СГБ, МВД и СУЭС были отключены крупные криптофермы в Сухумском физико-техническом институте, а также в ГЭС села Басла Сухумского района.

Проблемы энергосистемы

На совещании в "Черноморэнерго" 20 ноября специалисты обсудили состояние подстанций в Абхазии.

Главный инженер РУП "Черноморэнерго" Тимур Кация сказал, что в аварийном состоянии находятся практически все подстанции. Он назвал перегруз магистральных линий самой острой проблемой энергосети в Абхазии. Перегруз трансформаторных подстанций превышает норматив на 15-20 процентов, что приводит к их частому выходу из строя, вследствие чего люди остаются без света.

Кация подчеркнул, что если бы с 15 ноября не были введены временные ограничения, в стране случился бы энергетический коллапс, и люди остались бы без света.

"У нас нет никакого аварийного запаса материалов, склад пуст. Спецтехники не хватает. Из-за этого происходят задержки при устранении аварий. Сотрудники используют личный транспорт, встают ночью, работают сверх нормы", - отметил главный инженер.

Специалисты "Черноморэнерго" подсчитали, что потребление в ноябре текущего года без веерных отключений в среднем составило 9,5 миллионов киловатт-часов в сутки, с учетом же ограничений подачи электроэнергии - приблизительно 7,5 миллионов киловатт-часов в сутки, что позволило за четыре дня сэкономить около 10 миллионов киловатт-часов.

В 2019 году Абхазия потребила 2063,3 миллиона киловатт-часов, а на конец 2020 года прогнозируется потребление в 2485,6 миллиона киловатт-часов, что составит 70 процентов от выработки станции. На 18 ноября 2020 года Республика Абхазия уже потребила 2065 миллионов киловатт-часов.

25 ноября стало известно, что с 1 декабря 2020 года Россия будет готова обеспечить Абхазию электроэнергией. Однако, по словам гендиректора "Черноморэнерго" Михаила Логуа, в условиях повышенного потребления электроэнергии в Абхазии предпринятые меры не смогут обеспечить население необходимым количеством электричества зимой даже с учетом перетока.

Логуа отметил, что с 21 сентября, с момента вступления в силу постановления Кабмина Абхазии "О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют" в РУП поступило 125 заявлений на предоставление "Технических условий" на подключение к электросети. Но это лишь малая часть тех, кто занимается деятельностью по добыче криптовалют, не больше 20 процентов.

На встрече с премьер-министром Абхазии Александром Анкваб Михаил Логуа сказал, что комплексное разрешение проблем энергетической отрасли Абхазии, по оценкам специалистов, может стоить как минимум около четырех миллиардов рублей.

Пресс-конференция президента

17 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел пресс-конференцию для местных СМИ, в ходе которой были затронуты актуальные проблемы и задачи.

Пресс-конференция прошла по итогам встречи Аслана Бжания с Владимиром Путиным. Глава государства рассказал о том, какие темы были обсуждены в ходе встречи.

Одной из тем стал дефицит электроэнергии в Абхазии. Бжания вновь попросил у Владимира Путина о помощи в предоставлении электроэнергии в связи с закрытием Ингурской ГЭС на ремонт в начале 2021 года. Стоимость российского света составит более двух миллиардов рублей. Минимальная цена за переток электроэнергии из России будет составлять два рубля 70 копеек.

Также Аслан Бжания сообщил, что из средств российской финансовой помощи на борьбу с коронавирусом будет выделено 150 миллионов рублей, на которые будет приобретено необходимое спецоборудование, медикаменты, расходные материалы и организованы две лаборатории.

Финансовую помощь Россия окажет и Министерству внутренних дел Абхазии. На пресс-конференции президент заявил, что благодаря соглашению с Россией, сотрудникам абхазской милиции повысят заработную плату на 70 процентов. К тому же до конца года в рамках соглашения будет возможность приобрести более 40 единиц спецавто для МВД.

На пресс-конференции затронули и вопрос о строительстве моста в селе Аибга, часть которого находится на территории России, а другая - в Абхазии. В ноябре появилась информация о том, что власти Сочи профинансировали строительство моста через реку Псоу, связавшего две части села. На заседании Парламента Абхазии депутаты поручили СГБ и МИД выяснить детали строительства моста.

Аслан Бжания заявил, что Россия не имеет намерений аннексировать село, так как не испытывает дефицита в территории. Бжания объяснил, что по этому вопросу работает комиссия по делимитации границы, которая официально определит ее.

Конкретных шагов после встречи двух президентов удалось достичь и по вопросу строительства аэропорта в Абхазии. Бжания отметил, что функционирование аэропорта вполне возможно, но для этого Абхазии необходимо создать "благоприятные условия"

Уже 18 ноября Аслан Бжания принял заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Олега Сторчевого. На встрече Бжания отметил, что тема возобновления работы Сухумского аэропорта входит в число приоритетных государственных задач, она серьезная и многоплановая.

Единое пространство

По итогам встречи Аслана Бжания с Владимиром Путиным также была утверждена программа формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией.

Программа нацелена на создание благоприятных условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах, которые реализуются по инициативе и при содействии России.

Сроки реализации мероприятий в рамках программы рассчитаны на два-три года.

За этот период планируется осуществить гармонизацию законодательства во многих областях - экономике и финансах, таможенном праве, энергетике, социальной сфере. Программа затрагивает различные сферы жизнедеятельности - это и двойное гражданство, и правовые акты, регулирующие привлечение российских инвестиций в Абхазию, и охрана и защита прав интеллектуальной собственности, и многое другое.

Программа предусматривает и разработку, и подписание соглашения между правительствами стран об избежании двойного налогообложения.

Документ затрагивает и актуальный вопрос энергетики. До июня 2021 года правительство Абхазии совместно с российскими Минэнерго, Минэкономразвития и Минюстом должны разработать и принять нормативные акты, регулирующие привлечение инвестиций российских электросетевых компаний в целях развития и модернизациии электросетевой инфраструктуры и обеспечения энергобезопасности республики.

За 2021-2023 годы также должен быть разработан и принят закон Республики Абхазия о финансовой аренде. За этот же период времени должен быть принят закон республики об инвестиционном партнерстве.

Осенний урожай

В этом году в Абхазии выдался богатый урожай цитрусовых. По данным Службы по городу Сочи Краснодарской таможни, с середины сентября из Абхазии в Россию было ввезено порядка семи тысяч тонн цитрусовых, что в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В среднем за сутки из Абхазии ввозится более 200 тонн цитрусовых, и это неудивительно, ведь только в Гулрыпше в этом году созрел рекордный урожай мандаринов – в 2020 году в районе ожидается более 22 тысяч тонн цитрусовых. Таких показателей не было за весь послевоенный период.

По словам руководителя предприятия "Абхазпродэкспорт" Амирана Лагвилава, в 2020 году планируется экспортировать от двух с половиной до трех тысяч тонн фейхоа. Однако, он отметил, что ситуация может измениться, так как "покупательная способность очень сильно зависит от возможности людей выходить на улицу".

Жалуются на низкий спрос и продавцы хурмы. В интервью Sputnik начальник сельхозуправления Гудаутского района Юрий Кварацхелия рассказал, что в этом году в его личном хозяйстве около десяти тонн урожая хурмы, но клиентов пока нет. По его словам, ежегодно в Гудаутском районе не удается реализовать около 40-50 процентов урожая.

Проблемы возникли не только со спросом, но и с вывозом цитрусовых. В социальных сетях стали появляться сообщения о том, что на абхазо-российской границе возникли проблемы с вывозом цитрусовых, появилась большая очередь из большегрузных машин.

На пресс-конференции президент Аслан Бжания заявил, что дал поручение премьер-министру республики связаться с председателем Федеральной таможенной службы России для обсуждения проблемы на границе. Позже сам глава государства встретился с представителем ФТС России Константином Козловым и попросил его "вмешаться и разъяснить ситуацию".

Как объяснил Sputnik министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, проблемы на границе связаны с реструктуризацией сочинской таможенной службы Краснодарского края. Кроме того, не функционирует рентген-аппарат, и специалистам приходится досматривать товар вручную, что занимает немало времени.

Бюджет 2021

В ноябре Кабинет министров Абхазии утвердил проект бюджета на 2021 год. В интервью радио Sputnik министр финансов республики Владимир Делба рассказал об основных параметрах документа.

По его словам, при подходе к формированию бюджетных параметров была дана оценка влияния распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и приняты в связи с этим ограничительные меры, которые повлияли на основные экономические показатели субъектов прогнозирования.

Делба отметил, что в предстоящем году не предусматривается приобретение служебных автотранспортных средств, также предусмотрены серьезные ограничения по приобретению офисной мебели, оргтехники и по иным аналогичным расходам. Подобные расходы планируется перенести на более поздние бюджетные периоды.

Увеличатся расходы в сфере здравоохранения. С учетом нынешней ситуации правительство предусматривает расходы на мероприятия по защите населения от коронавирусной инфекции в объеме 40 миллионов рублей, сказал Делба. Также продолжат действовать программы в сфере образования, их объем составит 39 миллионов рублей. Будет повышаться заработная плата отдельным категориям бюджетной сферы – здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная политика. На эти цели предусматривается 401 миллион рублей.

100 миллионов рублей будет направлено на мероприятия по развитию сельского хозяйства.

Криминальный ноябрь

Ноябрь выдался "богатым" не только на цитрусы, но и на громкие криминальные происшествия.

5 ноября в Сухумский городской суд поступило уголовное дело в отношении экс-генерального директора РУП "Абхазавтодор" Бориса Ачба. По версии следствия, Ачба, используя свое служебное положение, составил письмо на имя президента Рауля Хаджимба, в котором написал, что в связи с паводками и снегопадами под угрозой разрушения находятся мосты на реках Аапста и Хыпста. После обращения Ачба получил более 19 миллионов рублей, которые впоследствии похитил путем составления заведомо ложных документов, якобы свидетельствующих о выполнении работ, заключив контракт с ООО "ЮгСтройКомплект", учредителем которого является вымышленное лицо.

​В отношении Бориса Ачба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в связи с установленными у него медицинскими противопоказаниями для содержания под стражей.

5 ноября в Очамчырском районе произошло ДТП – водитель автомобиля Mercedes-Benz Руслан Каджая не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с машиной ВАЗ-2107. В результате водитель последней машины и три пассажирки скончались на месте.

После освидетельствования было установлено, что Каджая находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении супружеской пары Ирэн Сангулия и Рудольфа Базба, которые шантажировали гражданина Абхазии в одной из социальных сетей. Мужчина познакомился с девушкой, и у них завязались отношения. Однако, как выяснилось позже, вместо собеседницы оказались мошенники, которые, получив компрометирующую информацию, принялись шантажировать мужчину.

В это же время на связь с мужчиной вышли Сангулия и Базба и предложили ему услуги несуществующего хакера. За помощь потребовали 120 тысяч рублей, но мужчина понял, что нарвался на мошенников и обратился в полицию.

Мошенников поймали в момент передачи денег, они полностью признали свою вину.

В ноябре состоялось последнее заседание по делу смерти в здании МВД заключенного Анзора Тарба. Все четверо подсудимых сотрудников МВД были оправданы. Также судом было оглашено частное постановление в адрес генерального прокурора Абхазии, в котором указаны ошибки на проведение следствия – дело было возбуждено невовремя, сотрудники прокуратуры, находившиеся на месте преступления, не в полной мере реализовали свои полномочия, что привело к потере важных вещественных доказательств.

С обвинениями Генпрокуратура не согласилась, как и с оправдательным приговором. Ведомство заявило, что намерено обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии. О своем намерении обжаловать решение сказали и потерпевшие – родственники убитого Анзора Тарба.

18 ноября в Сухуме обокрали магазин турецких сладостей. Неизвестные взломали дверь и унесли копилку с деньгами благотворительного фонда "Ашана" для тяжелобольных детей и товар на сумму более, чем 50 тысяч рублей.

26 ноября были задержаны подозреваемые в краже, которыми оказались житель Сухумского района Демис Маландзия 2002 года рождения и житель Ткуарчала Эдгар Папаскири 2000 года рождения. Задержанные признались в содеянном.

Четвертого ноября в социальных сетях появилась информация о том, что врача из России, прибывшую на помощь в Гудаутский госпиталь, пытался изнасиловать замглавы администрации Гудаутского района Темур Возба. Также сообщалось, что девушке удалось сбежать, она обратилась в посольство России в Абхазии.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что заявления о попытке изнасилования врача не поступало. Информацию опроверг и посол России в Абхазии Алексей Двинянин.

По словам Двинянина, в ночь с 4 на 5 ноября в Гудауте имело место "традиционное абхазское гостеприимство, в данном случае со стороны администрации города Гудаута, на этот раз досадно превысившее норму".

Увольнения

10 ноября Министерство культуры сообщило о том, что генеральный директор Абхазского государственного драматического театра Нодар Чанба освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

В интервью Sputnik Чанба рассказал, что причиной такого решения стал переезд во Францию, где у Народного артиста Абхазии живет семья.

"Думаю, я собрал хорошую команду из людей, которые любят театр и знают свое дело. Будет хорошо, если на мое место придет профессионал", - сказал он.

В отставку подал и помощник президента по международным связям Ахра Авидзба.

Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба подал в отставку>>

"Как-то так!!!! Публикую для того, чтобы не было смысла уговаривать меня или говорить "не торопись"! Шаг сделал, надеюсь, с подписанием не затянут! Можно даже по статье, если так быстрее и проще!!!" – написал он на своей странице в Facebook.

Зимняя сказка

Первый снег в этом году выпал второго ноября и по традиции в Ауадхаре. Утром 19 ноября снег выпал и на озере Рица, что сразу обрадовало жителей Абхазии, которые группами и семьями отправились воочию увидеть зимнюю сказку.

К тому же Рицу и в зимнее время посещают туристы из России, которые приехали увидеть настоящую субтропическую зиму.

Спортивные достижения

В первый день ноября на сухумском стадионе "Динамо" состоялся финальный матч Кубка Абхазии по Футболу, на котором встретились гудаутская "Рица" и "Гагра". Победу со счетом 2:1 одержала гагрская команда.

Еще одна футбольная весть пришла из Санкт-Петербурга. Стало известно, что четверо воспитанников клуба "Афон" проходят просмотры в питерском клубе "Зенит". А 25 ноября было сообщено, что отделения филиала академии футбольного клуба "Зенит" откроют в Сухуме и в Новом Афоне 1 декабря 2020 года.

Работать в филиале будут абхазские тренеры, которые прошли соответствующее обучение, получили квалификацию и зарегистрированы как тренеры в российском футбольном союзе.

Филиал клуба в Новом Афоне будет возглавлять выпускник академии "Зенита", руководитель Абхазского филиала футбольной академии "Зенит", тренер Новоафонской спортивной школы Армен Капикян. Тренеров, которые будут работать в Сухуме, представят в ближайшее время.