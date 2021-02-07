Sputnik недели: оползень в Бедии, борьба с майнингом и продвижение туризма

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 1 по 7 февраля.

Новости энергетики, борьба с COVID-19, новые возможности туризма Абхазии, борьба с майнерами, оползень в Ткуарчалском районе, эти и другие главные события уходящей недели - в обзоре Sputnik.

Илана Миквабия, Sputnik

Беда в Бедии

Три села остались отрезанными от Ткуарчала из-за оползня в селе Бедиа ду. Он начался еще 15 января, а уже через две недели ситуация развилась таким образом, что серьезно пострадала дорога, соединяющая села Бедиа ду, Агу-Бедиа и Бедиа с Ткуарчалом. Эту дорогу заасфальтировали по Инвестпрограмме в 2020 году. Также из-за оползня две семьи остались без крыши над головой, им пришлось временно поселиться у родственников.

В среду 3 февраля ситуация ухудшилась, по словам Главы села Бедиа ду Джумбера Харчилава, участок разрушенной дороги из-за оползня невозможно пройти даже пешком. Харчилава рассказал, что все необходимые документы отправлены в правительство и находятся на рассмотрении.

Беда в Бедии: оползень разрушил дома и дорогу в абхазском селе

Руководитель пресс-службы Кабмина Диана Зантария уточнила, что документы по произошедшему сейчас находятся в Кабинете министров, где будут рассматриваться комиссией, а затем – президентом Абхазии Асланом Бжания.

Суд идет

Во вторник 2 февраля кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии приняла решение об отводе судьи Романа Кварчия при рассмотрении кассационного представления Генеральной прокуратуры и жалобы потерпевших на решение Сухумского городского суда по делу о смерти заключенного Анзора Тарба в здании МВД. На отводе Кварчия настояли представители государственного обвинения. Как объяснила прокурор Эльвира Хазириши, связано это с тем, что оправдательный приговор подсудимым вынес судья Сухумского суда Инар Кварчия, а с Романом Кварчия они однофамильцы, и последний может быть прямо или косвенно заинтересованным лицом, что является основанием для его отвода.

В четверг 4 февраля Верховный суд Абхазии приговорил Беслана Сергегия к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества и штрафом в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Сергегия из корыстных побуждений совершил умышленное убийство жителя села Алахадзы 27 июля 2020 года.

Также 4 февраля Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор несовершеннолетнему гражданину Абхазии Эдгару Абухба за изнасилование и ограбление гражданки России. Абухба был приговорен к девяти годам лишения свободы. Суд разъяснил назначение такого срока наказания: лицу, совершившему преступление в несовершеннолетнем возрасте, не может быть назначено наказание более десяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Генпрокуратура не согласилась с назначенным наказанием и режимом, и скорее всего, после ознакомления с текстом приговора гособвинитель внесет кассационное представление с ходатайством об отмене наказания и направлении дела на новое рассмотрение.

Первое заседание Парламента

На первом заседании Народного собрания Абхазии в рамках весенней сессии 2021 года, депутаты Парламента в первом чтении приняли законопроекты, касающиеся ужесточения мер ответственности за незаконную деятельность по добыче криптовалют.

Проект закона предусматривает установление административной ответственности отдельно за нарушение законодательства в сфере электроэрэнергетики при осуществлении деятельности по добыче кртиптовалют. Также за незаконное потребление электроэнергии в целях добычи криптовалют свыше одного мегаватта предусматривается наказание в виде лишения свободы от трех лет и конфискация имущества. Эти законопроекты были направлен Парламенту Президентом Абхазии Асланом Бжания.

3 февраля Парламентом Абхазии было ратифицировано соглашение между правительством Абхазии и правительством Сирии о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов. В проекте соглашения уточнялось, что визы не понадобятся владельцам дипломатических и служебных паспортов.

В пятницу 5 февраля депутаты Народного собрания и эксперты в лице представителей Министерства Экономики, "Черноморэнерго", Прокуратуры, Энергонадзора и Суда обсудили принятые в первом чтении законопроекты по ужесточению мер в отношении тех, кто занимается незаконной добычей криптовалют. На встрече обсуждалась возможность исчисления электроэнергии и необходимость внесения в уголовный кодекса и кодекс административно-правовых нарушений отдельной графы по добыче криптовалют.

Встреча Бжания с членами правительства

Расширенное совещание президента Абхазии с правительством по актуальным вопросам в стране прошла в среду 3 февраля. На встрече обсудили вопросы, связанные с эпидемией COVID-19, энергетикой, исполнением бюджета 2021 года, образованием, Инвестпрограммой и экономическим развитием Абхазии.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия рассказал, что с 24 января в Абхазии фиксируется тенденция на снижение заболеваемости коронавирусом в Абхазии.

"За последние восемь дней, с 24 января отмечается отчетливая тенденция по снижению числа инфицированных при ежедневном обследовании до 500 человек", - сказал Цахнакия на совещании.

В ходе своего выступления Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия расказал, что около 100 школ готовы к выходу из карантина. Он отметил, что вначале откроются школы, где учатся не более 150 учеников, и если в течении двух недель эпидемиологическая ситуация будет стабильной, то появится возможность открыть и другие школы.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала о продвижении проектов, инициатором которых был президент Абхазии Аслан Бжания. Проекты касаются реконструкции аэропорта, газификации и реконструкции моста на Псоу. По ее словам, все три проекта поддержала Российская Федерация, и сейчас они находятся на стадии голосования. Также в своем докладе Озган упомянула, что Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2020 году выполнена на 77 процентов.

В конце совещания президент Аслан Бжания сообщил, что рабочая группа под председательством вице-президента Бадры Гунба подготовит предложения по определению приоритетных направлений экономической политики Абхазии. Рабочая группа была создана еще в декабре 2020 года, в ее состав вошли руководители уполномоченных органов, государственного управления в области банковской сферы, а также эксперты в области экономики.

Борьба с COVID-19

На расширенной встрече Президента с членами Правительства министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что в борьбе с COVID-19 существует кадровая проблема, так как по информации министра обороны Владимира Ануа, работа мобильного госпиталя Министерства обороны России в Абхазии завершится 15 февраля. Также свои командировки в Гудаутском госпитале завершили медики из России.

Президент Абхазии Аслан Бжания дал поручение проработать вопрос о продлении командировки мобильного госпиталя и помощи Гудаутским медикам.

Вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" Абхазия может получить в феврале-марте, об этом на заседании Парламента рассказал депутат Алхас Джинджолия. Первая заявка на поставку вакцины была подана еще в августе 2020 года, Джинджолия отметил, что будет проведено заседание комитета по здравоохранению и будет отправлено письмо коллегам из Госдумы для ускорения процесса получения вакцины.

Всего заболевших в Абхазии с начала пандеми – 11800 человек, выздоровели 10625 из них, летальных случаев 181.

Отрасль туристическая

На уходящей неделе министр туризма Абхазии Теймураз Хишба совершил рабочий визит в Москву. Хишба провел ряд встреч в столице России, в первую очередь он встретился с Чрезвыйчайным и Полномочным послом Абхазии в РФ Игорем Ахба, с кторым обсудил ситуацию в туристической отрасли республики и перспективы ее развития.

Также Хишба встретился с руководителем Федерального агентства по туризму России Зариной Догузовой. Стороны обсудили планы на взаимодействие в рамках Московской международной выставки MITT, самой крупной туристической выставки России в категории "Туризм и отдых". В 2020 году проведение выставки пришлось отложить на год из-за пандемии коронавируса. Теймураз Хишба провел переговоры с представителями российских туристических ведомств и принял участие в работе круглого стола в Общественной палате России.

2 февраля Министерство туризма Абхазии и Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму России подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

3 февраля, Министерство туризма Абхазии и Комитет по туризму города Москвы подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма. Согласно положениям документа, стороны будут создавать благоприятные условия сотрудничества в сфере туризма и способствовать защите прав потребителей туристских услуг. Кроме того, подписавшие документ руководители туристических ведомств станут содействовать развитию отношений между общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность в сфере туризма, индустрии гостеприимства, а также будут поддерживать общественные инициативы, направленные на улучшение качества услуг в сфере туризма, повышение уровня безопасности туризма.

Пост сдал - пост принял

В четверг 4 февраля заявление об уходе написал министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия, который отказался комментировать свое решение. Указом Президента Курмазия был освобожден от должности, исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Мераба Логуа.

Также от своей должности отказался и начальник МУП "Водоканал" Александр Харазия, Глава Сухума назначил нового – Даура Почкория.

Похищение с целью выкупа

В полдень 3 февраля в Очамчыре пропала двенадцатилетняя Александра Гварамия. В поисках девушки задействовали личный состав милиции Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, сотрудников кинологической службы, отдел СОБР, сотрудников Управления уголовного розыска МВД, Центр специального назначения, МЧС. На следующий день Гварамия нашлась, ее похитил житель Очамчыры Инал Гамахария, который собирался получить выкуп за ее освобождение. Гамахария признался в совершенном преступлении.