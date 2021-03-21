Sputnik недели: ситуация с COVID-19, переговоры в Москве и закон о декларировании

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор самых важных событий недели, произошедших в стране с 15 по 21 марта.

На уходящей неделе в республике произошло немало важных событий, среди них – споры в Парламенте вокруг закона о декларировании, собрание активистов выступающих за принятие антикоррупционного законодательства, поимка подозреваемого в ограблении дополнительного офиса "Амра-банка".

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Вокруг ковида

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии по состоянию на 20 марта составляет 13219 человек. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12650 человек.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб 18 марта завершил курс лечения от COVID-19 и выписался из московской клиники.

Анкваб лечился от коронавируса в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА России с 8 января 2021 года. Отмечается, что премьеру понадобится некоторое время для прохождения реабилитации. Никаких других заболеваний у него нет.

15 марта в Гудаутском ковидном центре установили кислородную станцию, приобретенную за счет невостребованных средств российской финансовой помощи за 2020 год.

Как отметила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, станция способна обеспечить медицинским кислородом всю республику.

На уходящей неделе стало известно, что Гудаутская ЦРБ начнет принимать пациентов в штатном режиме с апреля после соответствующего указа Минздрава.

Ситуация с корановирусом под контролем и в СИЗО в поселке Дранда. Там с 21 января было выявлено восемь больных с COVID-19. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik исполняющий обязанности главы медицинской службы МВД Абхазии Владислав Беляев. На сегодняшний день, по словам Беляева, больных коронавирусом в СИЗО нет.

Он также объяснил, что, если в СИЗО выявляется человек с симптомами, схожими с коронавирусом, его и людей, контактировавших с ним, изолируют, камеры обрабатывают специальными средствами. Если диагноз подтверждается, то изолируют на две недели. В случае осложнения состояния здоровья, больных транспортируют в стационарные учреждения.

Рабочие визиты Озган и Делба в Москву

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган 16 марта отбыла с рабочим визитом в Москву. 17 марта встретилась с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Кристина Озган в рамках своей поездки в Москву также провела ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития РФ, Министерстве энергетики РФ и Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Разбирались вопросы по реализациия Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, по программе формирования общего социального и экономического пространства между странами, а также программе льготного кредитования. Обсуждались мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии.

19 марта временно исполняющий обязанности премьер-министра, министр финансов Абхазии Владимир Делба встретился с заместителем министра финансов России Тимуром Максимовым.

Основной темой встречи стал вопрос реструктуризации задолженности по российско-абхазскому межправительственному соглашению о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита в целях восстановления и развития железной дороги Абхазии от 24 декабря 2010 года.

По итогам встречи, исходя из обращения абхазской стороны, была достигнута договоренность детально проработать предложения по решению данного вопроса в удобном для двух сторон исполнении.

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Задержание подозреваемых в ограблении банка



На прошлой неделе в Сухуме произошло громкое преступление – ограбление дополнительного офиса "Амра-банка", преступники похитили более одного миллиона рублей.

Подозреваемый Алхас Квициния, 1983 года рождения, был задержан 13 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Он водворен в ИВС.

14 марта был задержан второй подозреваемы Астамур Бутва, 1981 года рождения. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются.

Георгий Воуба взят под домашний арест

17 марта получило продолжение нашумевшее уголовное дело против руководства Республиканской больницы. Сухумский городской суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении заместителя главного врача больницы Георгия Воуба.

Главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воуба обвиняют в превышении полномочий. В отношении них Генпрокуратурой заведено уголовное дело.

По данным следствия, Воуба обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере путем присвоения и растраты и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии предварительного следствия, заместитель главврача путем уговора подстрекал главврача Аппалона Гургулия к превышению должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты на общую сумму в размере 1 522 531 рубль. Георгий Воуба будет находиться под домашним арестом 20 суток, до 4 апреля 2021 года.

Ахра Авидзба остался под стражей

15 марта Касационная коллегия Верховного суда оставила Ахру Авидзба под стражей до 5 апреля.

На заседании Ахра Авидзба заявил, что не собирается скрываться от правосудия, если Кассационная коллегия Верховного суда изберет ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Он напомнил, что в Службу государственной безопасности в день задержания он явился добровольно. Адвокат Инга Габилая заявила о том, что будет обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиуме Верховного суда.

Все новости о задержании Ахры Авидзба читайте в специальном сюжете Sputnik>>

Природные пожары

С наступлением весны в республике участились лесные пожары, очередные возгорания возникли в Очамчырском районе 16 марта. На тушение пожаров понадобился весь день, к позднему вечеру все очаги возгорания удалось ликвидировать.

Возгорания были зафиксированы в лесополосе в черте Очамчыры, а также в селах Ачгуара, Лашкиндар, Адзюбжа, Кындыг, Араду, Баслаху.

На тушение пожаров направили весь личный состав пожарно-спасательной части Очамчырского района. Отмечается, что на определенном этапе тушения природных пожаров был также задействован личный состав ПСЧ Галского района.

Из-за пожаров частично была перекрыта автотрасса в селе Лашкиндар. Горели и хвойные деревья, и эвкалиптовые насаждения. По данным МЧС, неконтролируемое распространение огня было спровоцировано санитарными поджогами в целях очистки сельхозугодий от сухостоя и ветреной погодой.

Закон о декларировании и споры вокруг него

Депутаты Парламента Абхазии 15 марта вновь пытались решить судьбу поправок в закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

На прошлом заседании сессии, 12 марта, парламентарии в первом чтении приняли поправки, однако отклонили их во втором и окончательном чтении.

После заседания в социальных сетях распространилось фото со списком проголосовавших "за" и "против" поправок и тех, кто от голосования воздержался. Однако в списке не было имен некоторых депутатов, и многие пришли к выводу, что они просто не проголосовали. Это подтвердил и спикер Парламента Валерий Кварчия.

На заседании 15 марта депутат Гиви Кварчия предложил провести повторное голосование по непрошедшим поправкам, сославшись на допущенные ранее процедурные или технические ошибки.

Это предложение снова привело к бурным обсуждениям среди парламентариев.

Депутаты не смогли прийти к единому мнению и 15 марта.

То обстоятельство, что закон о декларировании все еще не согласован и не определена дата вступления его в силу, возмутило инициативную группу, которая выступает за принятие антикоррупционного законодательства. 18 марта они провели собрание, на котором заявили, что если закон не вступит в силу, то будет проведен митинг.

В случае непринятия закона о декларировании доходов чиновниками на ближайшем заседании сессии Парламента, мы оставляем за собой право на проведение митинга, сказал активист Астамур Какалия.

"Мы возмущены тем, что 27 человек проголосовали за вычеркивание совершеннолетних детей из списка декларантов, но за вступление в силу закона не проголосовали", - отметил Какалия.

Абхазия на MITT-2021

На уходящей неделе в Москве состоялась традиционная туристическая выставка MITT-2021 в котором принимала участие и Абхазия. Абхазия на MITT представлена павильоном, на котором свои возможности демонстрируют туристические организации, туроператоры, туркомпании, пансионаты, тургостиницы. Глава Ростуризма ознакомилась с презентационными материалами об Абхазии.

Делегацию Абхазии возглавляет министр туризма Теймураз Хишба. По его словам, выставка – это прекрасная возможность продемонстрировать туристические преимущества республики и привлечь в Абхазию больше гостей. Мероприятие в этом году проходит в Крокус ЭКСПО с 16 по 18 марта.

В рамках выставки Хишба с руководителем Ростуризма Зариной Догузовой, со своим кубинским коллегой Хуаном Карлосом Гарсиа Грандой, с председателем Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым, с которым подписал меморандум о взаимопонимании в сфере туризма.

В этом году в выставке участвуют более 200 стран, в том числе Малайзия, Мальдивы, Куба, Турция, Греция, Болгария, Черногория, Тайланд, Албания, Саксония, Никарагуа и другие.

MITT – это международная выставка и деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний, где поставщики туристических продуктов и услуг встречаются с прямыми потребителями, находят новых клиентов и партнеров по бизнесу.

Новый полпред Абхазии в Турции

17 марта президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Ибрахима Авидзба полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике.

Ибрахим Авидзба с 1994 по 2000 годы был главой первого отдела Государственной службы охраны президента Абхазии. С 2000 года был военным комендантом, а затем директором официальной резиденции президента Абхазии.

Предыдущий полномочный представитель Абхазии в Турции Вадим Харазия в мае 2020 года был назначен председателем Госкомитета по репатриации, и с тех пор представительство было без руководителя.

Встреча послов в Сирии

Посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба на прошедшей неделе провел три дипломатические встречи в Дамаске с послами Мавритании, Йемена и Пакистана в Сирии.

Посол Абхазии в Сирии поздравил посла Исламской Республики Мавритании Ахмеда Эдди Мухаммад-Аль Разис названием в должности посла и выразил свое уверение в укреплении и выстраивании двусторонних отношений между Абхазией и Мавританией.

В свою очередь посол Мавритании выразил благодарность Баграту Хутаба, а также свою уверенность в выстраивании двусторонних отношений между государствами.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Йемен Абдуллой Али Сабри обсуждались вопросы сотрудничества между Абхазией и Йеменом, стороны обменялись мнениями и выразили уверенность в укреплении двусторонних братских отношений между государствами.

Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба поздравил посла Йемена Абдуллу Али Сабри со вступлением в должность и пригласил его посетить Абхазию. Хутаба также пожелал укрепления мира и процветания Сирии.

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Пакистан Саидом Мухаммад Ханом также обсуждались вопросы сотрудничества. Стороны выразили надежду в укреплении двусторонних отношений.

Саид Мухаммад Хан отметил, что в апреле 2021 года хотел бы провести повторную встречу с Багратом Хутаба. Дипломаты обменялись памятными подарками.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: