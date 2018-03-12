Новости по теме 30 сентября (День Победы)

Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Арсена Гукова.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Нанули Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Виталия Тарба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, герой проекта "Ненарисованные воины" Зураб Кация рассказал о том, как грузины взяли его отца в плен.
Проект "Ненарисованные воины" продолжает знакомить читателей с героями художника Руслана Габлия. Представляем вашему вниманию военную историю участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Зураба Кация.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Нины Балаевой, участницы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, награжденной медалью "За отвагу", художественного руководителя Русского театра драмы.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Зураба Хаджимба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Художник, участник Отечественной войны народа Абхазии Руслан Габлия даже во время войны не расставался с карандашом, делал военные наброски. Габлия - автор более 60 портретов участников боевых действий в Абхазии.
В Абхазии отметили 22-ую годовщину Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Эркан Кутарба рассказал Sputnik о своем военном пути.
Российский космонавт Сергей Волков поздравил Рауля Хаджимба с Днем независимости.
Театральная постановка с элементами военной реконструкции "Аиааира аҭоурых"прошла в Сухуме на площади Свободы.
30 сентября 1993 года абхазская армия освободила страну от войск Госсовета Грузии и вышла на границу по реке Ингур.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия, первый заместитель министра обороны Анатолий Хрулев отметил, что Вооруженные Силы Абхазии готовы выполнять поставленную задачу по отражению агрессии.
О событиях Отечественной войны народа Абхазии вспоминает секретарь Общественной палаты Нателла Акаба.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Генри Гамисония за заслуги перед Отечеством и народом Абхазии был награжден орденом Мужества.
Председатель Службы госбезопасности Абхазии Зураб Маргания поздравил народ Абхазии с Днем Победы.
В День Победы на площади Свободы в Сухуме пройдет театрализованное представление с элементами военной реконструкции "Аиааира аҭоурых".
В театральной постановке с элементами военной реконструкции "Аиааира аҭоурых" по приблизительным подсчетам задействовано свыше 450 человек, отметила Аргун.
Министр обороны Республики Абхазия, генерал армии Мираб Кишмария в канун Дня Победы пожелал народу Абхазии процветания.
Акцию "Бессмертный полк" провела сухумская школа №1 имени Баграта Шинкуба 29 сентября.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.