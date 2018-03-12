Новости по теме Отечественная война народа Абхазии (1992-1993)

Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Игоря Хеция.
Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала, как встречали в Абхазии Новый 1993 год.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Алика Цимцба, участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера ордена Леона.
Гудаутский государственный музей Отечественной войны народа Абхазии открылся 27 октября 1995 года.
Бронзовый бюст Мушни Хварцкия до 9 декабря останется в Сухуме, он будет выставлен в Абхазском государственном музее.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей добровольца из Кабардино-Балкарии, кавалера ордена Леона Салима Варитлова.
Сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Цира Габния, работавшая в ходе Отечественной войны народа Абхазии в штабе Конфедерации горских народов Кавказа, поделилась своими воспоминаниями в биографическом салоне центра "Мир без насилия" имени Зураба Ачба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Родиона Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Ляли Аршба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, медсестры, посмертно награжденной орденом Леона.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ирины Куакуаскир.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Героя Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Ирины Гоцеридзе.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Кавказа Атрышба, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Юрия Курикба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Героя Абхазии Гурама Хагба.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалера ордена Леона Сергея Габния.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Владимира Квеквескири, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена Леона.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Владимира Квеквескири, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Заслуженного артиста Республики Абхазия, кавалера ордена Леона.
Проект Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины" продолжает история участия в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Героя Абхазии Инги Габния.
Абхазский журналист Фатима Кутелия рассказала о своей работе во время Отечественной войны народа Абхазии.
Проект "Ненарисованные воины" продолжается историей Мухамеда Бли, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, удостоенного звания "Герой Абхазии".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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