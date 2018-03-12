Новости по теме армия

Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики вместе с отрядами народного ополчения возобновили контроль над замком Фахр-ад-Дин аль-Маани (Qalaat Fakhr ad-Din al-Maani), который находится в Пальмире.
Командование сирийской армии призывает ускорить процесс разоружения, урегулирования ситуации и возвращения к нормальной жизни, сообщается в заявлении руководства армии.
На минувшей неделе сирийская армия отрезала основные пути снабжения террористов на севере провинции. При поддержке ополчения, ВКС РФ и сирийских ВВС удалось прорвать четырехлетнюю блокаду городов Нубель и аз-Захра.
Осенние призывники пополнили ряды Вооруженных сил Абхазии на 400 человек.
Гранатометчики ЮВО в Абхазии учатся поражать военную технику условного противника.
За ратификацию Соглашения об Объединенной группировке войск проголосовали 26 депутатов, один проголосовал против, двое воздержались.
В современном быстроменяющемся мире Абхазия и Россия адекватно концентрируют и фокусируют свои возможности в оборонной сфере, замечает обозреватель Александр Хроленко.
Жертвами подобных инцидентов за месяц стали девять израильтян, порядка 80 получили ранения.
Сирийская армия предприняла военную операцию в городах Хараста и Джобар, сообщил представитель армии.
Решение патрулировать города было принято на экстренном заседании военно-политического кабинета Израиля в связи с двумя терактами в Иерусалиме, в результате которых погибли трое израильтян.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Абхазия, первый заместитель министра обороны Анатолий Хрулев отметил, что Вооруженные Силы Абхазии готовы выполнять поставленную задачу по отражению агрессии.
Андрей Айба, названный именем отца, погибшего в мартовском наступлении 1993 года, родился в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября 1993 года. Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала историю рождения и яркие воспоминания ровесника Победы.
Министр обороны Республики Абхазия, генерал армии Мираб Кишмария в канун Дня Победы пожелал народу Абхазии процветания.
В преддверии Дня Военно-воздушных сил Абхазии начальник штаба ВВС республики, полковник Александр Кореннов рассказал о становлении и развитии ВВС страны.
Такая армия помогла бы ЕС сформировать общую внешнюю политику и политику безопасности, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, с такой армией ЕС сможет отреагировать на угрозу странам-членам Евросоюза и соседним государствам.
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