Новости по теме армия

Такая армия помогла бы ЕС сформировать общую внешнюю политику и политику безопасности, считает глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, с такой армией ЕС сможет отреагировать на угрозу странам-членам Евросоюза и соседним государствам.