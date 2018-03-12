Новости по теме беспилотники

Также американские чиновники обсуждали возможность установления безопасных зон для гражданского населения на границах Сирии с Турцией и Иорданией, предлагая различные варианты, включая создание безопасных зон исключительно для гуманитарной помощи, а также введение зон для защиты сирийской оппозиции, поддерживаемой Штатами.