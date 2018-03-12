Новости по теме беспилотники

Также американские чиновники обсуждали возможность установления безопасных зон для гражданского населения на границах Сирии с Турцией и Иорданией, предлагая различные варианты, включая создание безопасных зон исключительно для гуманитарной помощи, а также введение зон для защиты сирийской оппозиции, поддерживаемой Штатами.
Россия утверждает, что якобы сбитый беспилотник в Турции не принадлежит РФ. Премьер-министр Турции высказал предположение, что беспилотник мог принадлежать режиму Асада, курдам или другим силам.
Генштаб Турции сообщил, что этот беспилотник трижды вторгался в воздушное пространство Турции, прежде чем был сбит. Обломки беспилотника обнаружены и исследуются.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.