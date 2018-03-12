Новости по теме дипломатия

Генеральный секретарь НАТО Йенса Столтенберга обвинил Россию в миграционном кризисе, охватившем страны Евросоюза.
Парламентарии опубликовали "список Савченко", в который, помимо президента России, вошли еще 28 человек. Политики хотят запретить им въезд на территорию Евросоюза, заморозить их активы и конфисковать имущество.
Турецкие СМИ утверждают, что речь идет о БДК "Цезарь Куников", который, предположительно, был сфотографирован в Босфоре. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал данный инцидент провокацией.
Президент Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия Хуаном Висенте Паредес Торреальба в четверг 3 сентября.
Хуан Висенте Паредес Торреальба назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия.
Президент Рауль Хаджимба встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Боливарианской республики Венесуэла в Республике Абхазия Хуаном Висенте Паредес Торреальба в четверг 3 сентября.
Министр иностранных дел Турции высказал сожаление в связи с тем, что слова соболезнования и сострадания по причине гибели армян в Османской империи в 1915 году "не нашли отклика у властей Армении".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.