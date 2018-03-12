Новости по теме финансы

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Большая часть нефти ИГ идет через Турцию, а через нее же идет финансирование терроризма, завявил бывший замминистра внутренних дел и административной реформы Греции Филиппос Цалидис.
Председатель Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору Эрик Рштуни рассказал Sputnik о техническом состоянии лифтового хозяйства Абхазии.
Начальник отдела собственной безопасности Государственного таможенного комитета Абхазии сообщил Sputnik, что в ходе проверки были обнаружены нарушения финансовой дисциплины.
Россия готова обсудить с Украиной предложения по погашению долга даже во время судебного разбирательства, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал о проблеме строительства музея Отечественной войны.
13-ый тур XXII Чемпионата Абхазии по футболу будет доигран 14 августа, после чего турнир будет приостановлен.
ФК "Динамо-Сухум" обратился с просьбой оказать финансовую поддержку ко всем болельщикам, любителям спорта. В первую очередь обращение направленно к крупным фирмам или к бизнесменам, живущим в Абхазии и за ее пределами.
Формальное одобрение на получение транша Украина должна получить 31 июля, когда у исполнительного совета МВФ запланировано заседание по данному вопросу, добавил источник.
Данные меры, как гласит постановление Кабинета Министров, вызваны срочной и непредвиденной необходимостью в защите экономики страны, вызванной решением Еврогруппы отказать Афинам в продлении программы поддержки.
Глава ВТБ Андрей Костин, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия разрабатывает альтернативу SWIFT для того, чтобы защитить рынок и финансовые транзакции от политизированного подхода со стороны Запада.
В ходе встречи с общественностью Ткуарчалского района президент Абхазии сообщил, что за счет оказываемой финансовой помощи РФ планируется продолжить ремонтно-восстановительные работы районной больницы и централизованного водоснабжения города.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.