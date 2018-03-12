Новости по теме футбол

Команда Реции обыграла сборную Островов Чагоса в серии пенальти со счетом 3:2.
Нападающий сборной Северного Кипра Тансел Осман рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о том, как строится его спортивная карьера, и дал оценку уровню игроков абхазской сборной.
Главный режиссер трансляций матчей Чемпионата мира по футболу ConIFA Даур Логуа рассказал Sputnik об особенностях показа игр.
Болельщики сборной Абхазии готовятся к матчам сборной Абхазии на сухумском стадионе "Динамо".
Любители футбола приходят поболеть за сборную Абхазии в фан-зону чемпионата ConIFA 2016 на набережной Махаджиров в Сухуме.
Игра между сборными Пенджаба и Лапландии состоялась на Гагрском стадионе имени Даура Ахвледиани.
Церемония открытия ЧМ ConIFA 2016 пройдет на Сухумском стадионе "Динамо" в субботу 28 мая в 21:00.
Все билеты распроданы, номера доведены до идеала. Абхазия готова к главному спортивному событию 2016 года - Чемпионату мира по футболу ConIFA.
В интернете появились видеоролики чемпионата мира по футболу ConIFA, о том, как их снимали, рассказал Sputnik режиссер Джанико Цурцумия.
На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу ConIFA.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.